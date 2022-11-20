Чемпионат мира по футболу в Катаре: чем удивит турнир и кто явный фаворит

Церемония открытия и первый матч Чемпионата мира по футболу в Катаре пройдут 20 ноября

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Главное спортивное событие 2022 года — Чемпионат мира по футболу в Катаре — стартует 20 ноября. Каких сенсаций стоит ждать от турнира и у кого больше шансов выйти из группы?

Праздник футбола под эгидой Международной федерации футбола (ФИФА) прибывает в Катар. Любители спорта ждали его целых четыре года. Ярким событием был прошлый турнир, который прошел в России. Ожидается, что на берегу Персидского залива мундиаль будет еще более грандиозным, так как катарцы продумали все до мельчайших подробностей.

Сильнейшие сборные мира в течение месяца выяснят, кто из них является лучшей командой планеты. Соревнование уже вошло в историю, но самое главное — определить победителей. Выиграть на этом турнире принципиально не только командам, но и игрокам, для которых этот мундиаль, вероятно, станет последним в карьере.

У кого больше шансов на победу и чем уникален Чемпионат мира по футболу в Катаре, узнал Пятый канал.

Чемпионат мира по футболу 2022 в Катаре: где будет проходить и чем он уникален

Готовиться к Чемпионату мира по футболу и приему гостей из других стран в Катаре начали еще 12 лет назад. Право провести турнир страна получила 2 декабря 2010 года, когда в Цюрихе прошли выборы хозяйки первенства. Известие было неожиданным, и многие были не согласны с тем, что провести соревнование доверили этой стране. Но факт остается фактом: чемпионат пройдет и, как надеются организаторы, войдет в историю по многим показателям.

Это будет первый мундиаль, который состоится не в летний перерыв между сезонами, а зимой. Турнир перенесли из-за сильной жары, которую переживает страна каждое лето. От сорокаградусного зноя не только страдают люди, но даже пересыхают реки. Однако не стоит беспокоиться за футболистов. Погода даже в такое время замечательная. Синоптики предвещают, что температура в стране в течение месяца не опустится ниже 20 градусов.

www.globallookpress.com / Christian Charisius

Уникальным Чемпионат мира по футболу 2022 делает и то, что болельщики смогут посещать по два матча в день, так как стадионы расположены совсем рядом. Игры пройдут на восьми стадионах в пяти городах Катара — Дохе, Ар-Райяне, Лусаиле, Аль-Хоре и Аль-Вакре. На предыдущих турнирах такую роскошь любители футбола позволить не могли. Если, например, вспоминать игры в России, то стадионы находились не только в разных городах, но и в разных частях света — в Азии гостей принимал Екатеринбург, а в Европе — Москва, Калининград, Санкт-Петербург и другие города.

Еще одним отличием Чемпионата мира в Катаре от предыдущих станет тот факт, что его хозяйка — мусульманская страна, в которой до сих пор чтят древние обычаи, поэтому от приезжающих в страну футболистов и болельщиков требуют особого уважения к правилам поведения.

Войдет в историю мундиаль и как самый дорогой турнир. Говорят, на реализацию проекта потратили 200 миллиардов долларов. Что ж, Катар — один из мировых лидеров по экспорту нефти и газа, поэтому может себе позволить выделить такие средства на проведение соревнований.

Правила поведения болельщиков на Чемпионате мира по футболу 2022: что можно и нельзя делать в Катаре

Чемпионат мира по футболу впервые нашел пристанище на берегу Персидского залива. А восток, как известно, — дело тонкое, поэтому от болельщиков будут требовать особой культуры поведения в течение всего турнира и не только на трибунах, но и за пределами стадиона. На предыдущем мундиале в России в 2018 году ситуация была проще, так как гостеприимная страна не предъявляла фанатам особых требований, но в Катаре тщательно подошли к этому вопросу.

www.globallookpress.com / Federico Gambarini

В преддверии праздника футбола Оргкомитет Чемпионата мира в Катаре опубликовал целый список правил, которые должны соблюдать фанаты национальных сборных. Список требований вышел приличный: в нем 16 страниц и шесть глав. Главные правила касаются поведения в общественных местах и этикета. Вот главные положения документа:

Следует помнить, что в Катаре довольно патриархальные нравы, поэтому всегда нужно учитывать пол и возраст собеседника. При входе в помещение следует первым поздороваться с человеком, старшим по возрасту или статусу. Рукопожатие приемлемо, если собеседники одного пола. При встрече с местными девушками не следует предлагать руку для приветствия или стремиться обнять. Этот жест могут неправильно расценить. Не следует пристально рассматривать катарцев и сидеть в общественных местах нога на ногу. Это считается признаком дурного тона. Если местный житель передает какую-то вещь, то брать ее следует только правой рукой, так как левая, по мусульманским традициям, предназначена для личной гигиены. Не следует публично проявлять чувства ко второй половинке. Стоит помнить, что в Катаре подобное поведение считается неприличным, даже если вы выражаете любовь к законному супругу. Главные правила поведения, конечно, касаются одежды. Мужчинам не рекомендуют носить узкие брюки, шорты выше колена, рубашки, майки с глубоким вырезом и короткими рукавами. Также не следует ходить с голым торсом.

Женщинам советуют с пониманием отнестись к культуре Катара и выбрать скромные и закрытые наряды, закрывающие руки, шею и грудь. Одежда не должна просвечиваться. Туристам также желательно отказаться от лишних аксессуаров. Допустимо носить часы и обручальные кольца, но другие украшения, особенно символы других религий, лучше спрятать под одежду. В стране, принимающей чемпионат, также запрещено фотографировать правительственные здания, промышленные и военные объекты. Для памятных снимков лучше выбрать другой антураж. Законы Катара запрещают употреблять алкоголь и курить в общественных местах, в том числе и электронные сигареты. Но для болельщиков сделают послабление, приобрести напитки во время турнира можно будет в аккредитованных ресторанах и барах, а также в фан-зонах во время матчей.

Полиция во время турнира проявит лояльность к таким «нарушителям порядка», но, пренебрегая правилами, можно нарваться на недопонимание со стороны местных жителей.

Церемония открытия чемпионата мира по футболу в Катаре

Начнется праздник футбола с масштабной церемонии, которая состоится 20 ноября в 18:00 по Москве, за час до стартового свистка дебютного матча сборных Катаром и Эквадора.

Пока точно неизвестно, кто из звезд выступит на церемонии открытия мундиаля. Ожидается, что в торжестве примут участие звезда Болливуда Нора Фатехи, хип-хоп исполнители Black Eyed Peas, Lil Baby и J Balvin, южнокорейская группа Bangtan Boy (BTS) и нигерийский художник Киз Дэниел.

www.globallookpress.com / Bruno Fahy

Точно церемонию открытия не пропустит символ Чемпионата мира по футболу в Катаре — летающий платок-гурта или, как его по-другому называют, куфия (традиционный арабский головной убор). Создатели дали ему имя Ла’иб, что переводится как «фантастически одаренный игрок». Именно таких футболистов зрители хотят увидеть во время турнира. Как организаторы мирового первенства обыграют появление символа, тоже пока остается загадкой.

Группы Чемпионата мира в Катаре, регламент и календарь матчей

В чемпионате примут участие 32 сборные — представители всех континентов. Начнется турнир с группового этапа, который продлится с 20 ноября по 2 декабря. Команды распределились следующим образом:

Группа A: Катар, Эквадор, Сенегал, Нидерланды.

Группа B: Англия, Иран, США, Уэльс.

Группа C: Аргентина, Саудовская Аравия, Мексика, Польша.

Группа D: Франция, Австралия, Дания, Тунис.

Группа E: Испания, Коста-Рика, Германия, Япония.

Группа F: Бельгия, Канада, Марокко, Хорватия.

Группа G: Бразилия, Сербия, Швейцария, Камерун.

Группа H: Португалия, Гана, Уругвай, Южная Корея.

Тренировка сборной Бразилии по футболу. www.globallookpress.com / IMAGO/Luca Castro

Своих оппонентов команды узнали в апреле 2022-го после жеребьевки. Всего групп участников восемь, из каждой выйдут всего по две сборные, набравшие наибольшее количество очков. Эти команды будут играть уже на вылет (серия плей-офф). Календарь этой части турнира выглядит следующим образом:

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1/8 финала — 3–6 декабря;

1/4 финала — 9–10 декабря.

В полуфиналах сыграют две пары сборных. Матчи состоялся 13 и 14 декабря. Проигравшие в этих встречах разыграют между собой утешительные бронзовые медали. Матч за третье место запланирован на 17 декабря.

Самым интригующим событием станет финал, который пройдет 18 декабря. Кто уедет из жаркого Катара с золотыми медалями, сейчас сказать сложно. На турнир приехали лучшие сборные, и ни одна из них не готова уступить. Не стоит забывать и о том, что в спорте есть место чуду, поэтому не самые престижные команды могут оказаться «темными лошадками» Чемпионата мира по футболу в Катаре.

Чемпионат мира по футболу в Катаре: группа А — прогноз на выход в 1/8 финала

На первый взгляд, ситуация в группе А довольно очевидна. Реальный претендент на выход в плей-офф — Нидерланды, а за второе место поборются Сенегал и Эквадор. Но делать поспешные выводы не стоит, так как Катар также имеет все шансы на 1/8 финала.

Несмотря на то, что Катар — дебютант мирового первенства, у него есть важное преимущество — спортсменам будут помогать трибуны. Пословица «дома и стены помогают» работает на чемпионатах мира в течение многих турниров: хозяйка мундиаля, за исключением сборной ЮАР, которая принимала турнир в 2010 году, без проблем выходят из группы и добиваются сумасшедших результатов.

Тренер сборной Нидерландов Луи ван Гал. www.globallookpress.com / www.imago-images.de

Повлиять на итог группового этапа помогут грамотные решения тренеров. Так сборной Сенегала придется нелегко без главной звезды — 30-летнего футболиста мюнхенской «Баварии» Садио Мане. Игрок получил травму в одной из последних игр и не сможет принять участия в матчах. Но шансы на удачную игру у представителей команды все-таки остаются, так как у «львов Теранги» в запасе другие козыри — футболисты лондонского клуба «Челси» Калиду Кулибали и Эдуар Менди.

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Упускать победу не намерен и Эквадор. Команда чуть не лишилась путевки на Чемпионат мира по футболу в Катаре из-за претензий со стороны сборной Чили, которая после проигрыша на отборочном турнире заявила, что у игрока сборной Эквадора Байрон Кастильо поддельное свидетельство о рождении, поэтому он не должен был выступать за эту команду. Однако ФИФА не приняла жалобу и признала исход встречи справедливым.

Что касается сборной Нидерландов, то игроки постараются победить не только для собственной славы, но и для того, чтобы воздать должное своему тренеру, который долгое время находится у руля национальной команды. Возможно, это последний Чемпионат мира, когда Нидерланды выходят под руководством Луи ван Гала. Скорее всего, после турнира в Катаре он покинет пост. В последнее время 71-летнего тренера беспокоят проблемы со здоровьем: уже несколько лет мужчина борется с онкологией.

Чемпионат мира по футболу в Катаре: группа В — прогноз на выход в 1/8 финала

Борьба в группе В будет напряженной. Конечно, явный фаворит — сборная Англии, в которую включены звезды мирового футбола.

Биться англичане должны как в последний раз. И тренер Гарет Саутгейт приложит к этому все усилия, ведь, возможно, Чемпионат мира по футболу в Катаре станет последним для него как руководителя сборной Англии. У Саутгейта заканчивается контракт в 2024-м. И кто знает, продлят ли его. Но и в других командах есть свои звезды, которые готовы бросить вызов родоначальникам футбола.

Тренер сборной Англии по футболу Гарет Саутгейт. www.globallookpress.com / IMAGO/David Klein

Команда Уэльса также имеет в своем арсенале высококлассных футболистов. Самый известный валлиец в сборной — Гарет Бэйл. Не исключено, что поклонники футбола увидят его как игрока мундиаля в последний раз. Игроку 33 года и в последнее время он играет в не самом топовом чемпионате, выступая за американский клуб. Сделать этот выход последним может и уровень сборной. В предыдущий раз валлийцы попадали в финальную часть турнира более полувека назад — в 1958 году. Надежды на то, что Уэльс попадет на турнир через четыре года, конечно, есть, но они чрезвычайно малы.

Не упустит свой шанс и сборная Ирана, в составе которой выступят игроки, хорошо знакомые российским болельщикам. Трое представителей команды играли в Российской Премьер-лиге (РПЛ) — Сердар Азмун, Саид Эззатоллахи и Милад Мохаммади. Иран верит в подготовку своих спортсменов, поэтому у сборной есть все шансы на выход из группы.

Национальную команду США называют «темной лошадкой» турнира, и недооценивать ее — большая ошибка. В ее составе выступят игроки, принимающие участие в престижных первенствах: первых дивизионах Англии, Италии, Испании и Германии.

Чемпионат мира по футболу в Катаре: группа С — прогноз на выход в 1/8 финала

Интересный футбол ожидается и в группе С. На первый взгляд, фавориты — Аргентина и Польша. Главным противостоянием на этой арене станет дуэль Лионеля Месси и Роберта Левандовски. Но в решение вопроса ловко могут вмешаться футболисты сборной Мексики.

Самой непримечательной командой в этой группе стала Саудовская Аравия. В сборной представлены только игроки из местных дивизионов, которые особыми достижениями не отличаются, но кто знает, может быть сходство менталитетов между саудовцами и катарцами поможет футболистам пройти дальше.

Футболист сборной Аргентины Лионель Месси. www.globallookpress.com / Eurasia Sport Images

Сборная Аргентины приковывает взгляд любителей футбола. Здесь множество звездных игроков, которые блистают в именитых клубах, но центральной фигурой остается признанный мастер Лионель Месси. Однако игра за сборную не принесла ему наград на предыдущих мундиалях. У футболиста в наличие только серебро Чемпионата мира 2014 года. На предыдущем турнире в России Аргентина показала себя не на высшем уровне, вылетев после группового этапа, поэтому добиться наград тогда не удалось. Мундиаль 2022-го станет пятым в карьере Месси. Игроку уже 35 лет, поэтому вряд ли зрители увидят его на турнире 2026-го, В Катаре мастеру придется выложиться на все сто.

Важен этот турнир и для сборной Польши. Роберт Левандовски тоже уже не молод, поэтому ему необходимо показать себя во всеоружии, чтобы добиться как можно более высоких результатов. Но в этой команде есть своя восходящая звезда — 20-летний футболист Никола Залевски, который выступает за «Рому» и имеет достаточное количество игрового времени. Возможно, мастерство талантливого начинающего спортсмена и признанного мастера поможет полякам пробиться как можно дальше. К тому же, у поляков есть и другие козыри. Приглашенный в национальную команду Гжегож Крыховяк, знакомый россиянам по игре в московском «Локомотиве», сейчас выступает за саудовский клуб «Аль-Шабаб», поэтому у сборной Польши есть еще одно преимущество.

Неожиданный поворот в игре группы может внести Мексика. Каждый чемпионат мира по футболу представители сборной без лишних усилий выходят в 1/8 финала, но класса им хватает всего на одну игру. Возможно, сейчас пришла пора изменить этой традиции и побороться за медали.

Чемпионат мира по футболу в Катаре: группа D — прогноз на выход в 1/8 финала

Довольно сложно спрогнозировать, как сложится ситуация в группе D, так как сильнейшей сборной 2018-го перешло «проклятие чемпиона». Уже много лет победители предыдущего турнира на новом чемпионате не выходят из группы. В этом году этой традиции исполнится 20 лет, если, конечно, французы испугаются злого рока и не возьмут себя в руки.

Футболист сборной Дании Кристиан Эриксен. www.globallookpress.com / IMAGO Gonzales Photo Dejan Obret

Другой претендент на выход из группы — Дания. Эта команда набирает обороты от первенства к первенству. В состав национальной сборной вернулся его главная звезда — Кристиан Эриксен, который в 2021-м пережил остановку сердца во время матча Чемпионата Европы 2020. Сейчас с футболистом все в порядке, и он готов к новым достижениям.

Сборная Туниса также не так проста, как кажется. В ее составе есть игроки из знаменитых европейских клубов, поэтому сбрасывать со счетов «орлов Карфагена» рано.

Сборная Австралии встречалась с Францией и Данией на предыдущем Чемпионате мира в 2018-м. Первой она проиграла, а вот с Данией сыграла вничью. Помочь выйти из группы им может чудо, но не стоит обращаться за помощью к черной магии, чтобы снова не обречь себя на череду несчастий. Австралийская сборная прибегала к «запрещенному приему» в 1969-м. Тогда игроки попросили колдуна помочь им выиграть стыковой матч против сборной Родезии (ныне — Зимбабве). Маг помог футболистам, но сборная отказалась платить колдуну. С этого момента почти 40 лет над австралийцами висел злой рок. До того, как проклятие было снято в 2006-м, австралийцы не одержали ни одной победы.

Болельщики сборной Австралии. www.globallookpress.com / Georg Wendt

Чемпионат мира по футболу в Катаре: группа Е — прогноз на выход в 1/8 финала

Лидерами группы Е называют Германию и Испанию. Для футболистов из Германии каждый новый Чемпионат мира — принципиальный турнир, так как, выиграв очередной кубок, они догонят сборную Бразилии по количеству наград в мировом первенстве и тоже станут пентакампеонами (пятикратными чемпионами) мундиаля. Но для этого нужно приложить максимум усилий.

Наград чемпионатов мира по футболу у сборной Испании не так много, как у Германии (всего одна), но по уверенности в победе она не уступает. В ее состав вошли звезды престижных первенств, которые обязательно должны показать максимальный результат. И для этого есть все шансы, команда в прекрасной форме.

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Япония — еще одна «темная лошадка» турнира. Эта сборная набирает силу и заставляет говорить о себе. На предыдущем Чемпионате мира по футболу в России она вышла из группы, опередив Польшу и Сенегал, обойдя последний по дополнительным показателям — количеству желтых и красных карточек.

Коста-Рика ниже классом, чем остальные команды группы, но все равно имеет игроков, выступающих за ведущие клубы Европы. Возможно, это поможет ей совершить чудо и обойти фаворитов группы.

Чемпионат мира по футболу в Катаре: группа F — прогноз на выход в 1/8 финала

Кажется, что главное противостояние в группе F произойдет между Хорватией и Бельгией, но и Канада тоже не так проста, да и Марокко готово совершить сенсацию.

Для сборной Хорватии турнир — шанс взять реванш. На прошлом соревновании представители команды получили лишь серебряные медали, но мастерство лидера сборной — Луки Модрича — отметили все. Как лучшему игроку турнира, ему вручили специальный приз — «Золотой мяч».

Футболист сборной Хорватии Лука Модрич. www.globallookpress.com / Domenic Aquilina

Сборная Бельгия также во всеоружии. В национальной команде снова встретился «золотой состав». Однако игроки коллектива не молодеют. Возможно, участники Чемпионата мира по футболу в Катаре встретились на мундиале в последний раз, поэтому команде надо собраться и показать, как можно более высокий результат.

Удивить любителей спорта может сборная Марокко. В последнее время команда активно развивается, что позволило ей войти в тридцатку лучших сборных мира в рейтинге ФИФА, обойдя по показателям других участников Чемпионата миру по футболу в Катаре. У команды серьезная линия обороны, а также есть именитые игроки в атаке.

Для сборной Канады мундиаль в Катаре — это второе выступление на чемпионате мира. Но сейчас команда в отличной форме, поэтому шансы на выход в плей-офф у нее значительные.

Чемпионат мира по футболу в Катаре: группа G — прогноз на выход в 1/8 финала

Одна из самых сложных для прогноза — группа G, потому что все команды-участницы имеют шансы на успех.

Бразилия давно не радовала своих сограждан победами на чемпионате мира по футболу. Пентакампеоны все никак не могут выиграть шестой турнир, а между тем, многие команды им наступают на пятки. Возможно, удача снова придет к ним на этом мундиале. Эксперты называют сборную Бразилии фаворитом турнира.

Но вызов Бразилии непременно бросит Швейцария. Именно она уже избавила турнир от одного сильного соперника — сборной Италии, которую обыграла в отборочном туре и лишила шанса на участие в финальном отрезке. Однако в составе Швейцарии есть серьезная потеря. Вратарь Ян Зоммер получил травму в одной из последних игр, поэтому неизвестно сможет ли он принять участие на групповой стадии.

Футболист сборной Португалии Криштиану Роналду. www.globallookpress.com / Mutsu Kawamori

В борьбу за выход в 1/8 непременно вступит сборная Сербии. Ее главной задачей было попасть на турнир. Она уже выполнена, теперь грамотные решения тренеров и настрой команды должны помочь коллективу пробиться дальше.

Бронзовые призеры Кубка африканских наций 2021 — сборная Камеруна — также не готова отступать. В состав вошли игроки из разных чемпионатов, в том числе, одного из участников турнира подготовило московское «Динамо». Представлять РПЛ на международной арене поехал Муми Нгамале.

Чемпионат мира по футболу в Катаре: группа Н — прогноз на выход в 1/8 финала

Явные лидеры группы Н — Португалия и Уругвай, но Южная Корея и Гана им не уступают.

Отличных результатов на чемпионате особенно ждет Криштиану Роналду, представителя сборной Португалии. В его карьере не было высоких достижений на мундиалях. И, скорее всего, он сможет обойти по уровню наград своего главного конкурента — Лионеля Месси. Для португальского футболиста так же, как и для аргентинца, этот мундиаль, может оказаться последним, поэтому португальскому мастеру придется показать высший класс.

Не даст спуску соперникам и сборная Уругвая. Звезда Луис Суарес, возможно, также завершит карьеру раньше, чем пройдет Чемпионат мира по футболу 2026. Поэтому высшая награда турнира для него была бы не лишней.

Футболист сборной Уругвая Луис Суарес. www.globallookpress.com / IMAGO/ENZO SANTOS BARREIRO

Игроку предстоит вновь встретится со сборной Ганы, которая станет для футболиста особенной. На Чемпионате мира по футболу 2010 в четвертьфинале Луис Суарес отбил рукой мяч, который летел прямо в ворота Уругвая. За «фол последней надежды» он получил красную карточку и был удален с поля в концовке встречи. В тот раз удача оказалась на стороне команды Суареса — футболист Ганы не смог реализовать назначенный одиннадцатиметровый удар. Игра закончилась ничьей, а в серии пенальти победу одержала сборная Уругвая. Но в следующем матче фортуна оказалась не столь благосклонной к южноамериканской команде: в полуфинале она проиграла, как и потом в матче за третье место.

Сейчас у Уругвая есть шансы вновь обойти Гану, так как последняя находится не в самой лучшей форме. Сборная не смогла выйти из группы во время Кубка африканских наций 2021.

Сборную Южной Кореи тоже не следует сбрасывать со счетов. Азиатская сборная не прошла в плей-офф на Чемпионате мира по футболу 2018, но с успехом сыграла с тогдашним действующим чемпионом — Германией, обыграв ее со счетом 2:0.

Призовые Чемпионата мира по футболу в Катаре

Пока неизвестно, какой общий призовой фонду будет разыгран в Катаре, но с каждым турниром сумма все растет. Можно лишь сказать, какие призовые получили участники предыдущего мундиаля.

Общая сумма призового фонда на Чемпионате мира по футболу 2018 составляла 791 миллион долларов. Победившая в ходе турнира команда — сборная Франции — взяла тогда 38 миллионов долларов.

Почему сборная России не сыграет на Чемпионате мира в Катаре

Сборная России не примет участие в Чемпионате мира в Катаре. По итогам отборочного турнира среди европейских команд национальная сборная заняла второе место в своей группе, уступив Хорватии.

Болельщики сборной России. © РИА Новости / Александр Вильф

Россия должна была сыграть в стыковых матчах, но была отстранена за две встречи до окончания отбора. Сначала она должна была встретиться с Польшей, а при победе — с победителем матча Швеция — Чехия. В конце февраля 2022 ФИФА и УЕФА отстранили российские команды от соревнований. В результате Россия не попала в «стыки» и не прошла квалификацию.

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