Два благоприятных дня: когда делать денежную стрижку в декабре

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Чтобы привлечь достаток в начале зимы, в лунном календаре есть два подходящих дня для денежной стрижки.

Привлечь энергию космического изобилия поможет стрижка волос. Это может быть, как кардинальная смена имиджа, так и чисто символическое действие. Считается, что волосы несут в себе важную информацию о человеке. В них заключены чувства, эмоции и память. Поэтому важно успеть подстричься в определенные дни по лунному календарю, чтобы избавиться от прошлого негативного опыта и привлечь достаток.

Какой день подходит для обновления прически в декабре, чтобы активизировать финансовую энергию, в беседе с 5-tv.ru пояснила эксперт в области китайской метафизики, астролог Елена Егорова.

Елена Егорова

Астролог

Неблагоприятные дни для стрижки в декабре 2022

Какие декабрьские дни совсем не подходят для стрижки и окрашивания волос? В лунном календаре под запретом 9, 11, 18 декабря. Визит в парикмахерскую в эти даты астролог Егорова рекомендует не планировать.

Благоприятные даты для стрижек в декабре 2022

Подходящими для перемен к лучшему, в том числе для укрепления биоэнергетики, будут семь дней в декабре. Елена Егорова отметила 5, 6, 7, 13, 15, 24 и 28 декабря. Чтобы не забыть про них в череде предновогодних хлопот, эксперт советует отметить эти дни в личном календаре.

Денежная стрижка в декабре 2022

Первый месяц зимы не богат на благоприятные даты, чтобы заручиться финансовым успехом. Когда лучше подстричься, чтобы подключиться к денежному потоку? В лунном календаре астролог Егорова назвала два дня, которые наиболее подходят для денежной стрижки. Она советует воспользоваться шансом от вселенной получить желанную прибыль.

«Эти дни: 4 и 23 декабря. Попробуйте, вам обязательно понравится», — считает эксперт.

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Правила денежной стрижки в декабре 2022

Планируя денежную стрижку, важно помнить несколько моментов. Чтобы избежать энергетического дисбаланса, во-первых, не стоит самому браться за ножницы. Эта примета родом из далекого прошлого. Считалось, что тот, кто стрижется сам, отрезает путь к удаче.

«В эти дни нежелательно стричься самому, лучше всего обратитесь к специалистам или попросите людей, которым вы доверяете. Достаточно состричь лишь миллиметр с кончиков ваших волос для того, чтобы ваша финансовая энергия активизировалась», — уверена Егорова.

Укорачивая отросшие локоны, человек стремится к тому, чтобы избавиться от негатива и привлечь перемены к лучшему. Самостоятельная стрижка этому не способствует. Поэтому оказать помощь должен опытный человек.

Во-вторых, важен правильный эмоциональный настрой. Отправившись на денежную стрижку в салон, думайте о грядущем финансовом благополучии. Мысленно притягивайте к себе финансовый поток.

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