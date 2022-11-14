Тайная жизнь SHAMAN’а: почему исполнитель хита «Я русский» прячет вторую жену

Певец SHAMAN не афиширует личную жизнь и скрывает от поклонников второй брак

Фото: www.globallookpress.com / Bulkin Sergey

Первой молчание нарушила избранница звезды Елена Мартынова и рассказала, что произошло между ними.

Певец Ярослав Дронов, известный миллионам поклонников как SHAMAN, оказался скрытным и немногословным артистом. Он не любит распространяться о личной жизни и держит в секрете от журналистов то, что происходит вне сцены. Даже решение взять псевдоним связано, в первую очередь, с настойчивым желанием разделить творческую жизнь от повседневной.

После девяти лет супружеской жизни с педагогом по вокалу Мариной Рощупкиной исполнитель хита «Встанем» решил подать на развод. Пара рассталась мирно, но от общения не отказалась ради своей общей дочери Варвары Дроновой. Звездной наследнице SHAMAN’а исполнилось восемь лет, она учится в первом классе.

Одиноким музыкант был недолго. В 2017 году певец снова женился, причем в тайне ото всех. Его избранницей оказалась москвичка Елена Мартынова, которая старше звезды на 14 лет. Именно она рассекретила подробности их личной жизни, показала совместный снимок и открыто призналась певцу в любви в личном блоге в социальной сети.

Трогательный пост второй жены Ярослава Дронова стал потрясением для поклонников. Оказалось, что пара отмечает первый серьезный семейный юбилей. У супругов — деревянная свадьба. Мартынова не поскупилась на слова и выразила все эмоции в адрес мужа, встреча с которым ее потрясла.

«С первых минут он поразил меня своим внутренним светом, бескомпромиссной искренностью, глубиной и масштабом личности, а также безошибочным умением отделять зерна от плевел. Я впервые встретила человека, у которого настолько исключительный Божий дар и настолько тяжелый путь, который нес свой крест с таким достоинством и несгибаемой волей», — поделилась внутренними переживаниями Мартынова-Дронова.

Своего мужа Елена Мартынова называет большим артистом. Фото: www.globallookpress.com / Bulkin Sergey

Она прямо сказала, что у ее звездного мужа не такая уж сладкая жизнь, как многие думают. «Сила духа, помноженная на боль» — вот что впечатлило 44-летнюю жену SHAMAN’а и «разбило сердце». Елена также рассказала, что путь артиста к славе тернист. За пять лет они вместе прошли и неудачи, и непонимание, и зависть.

«За эти пять лет бывали и моменты отчаяния, когда одна за другой перед ним закрывались все двери, когда воротилы нашего шоу-бизнеса давали ему „добрые“ советы „сменить профессию“ или „найти инвестора“, а чаще просто проходили мимо», — не скрывает семейные тяготы супруга артиста.

Говоря о прошлых проблемах, жена композитора-патриота не унывает. Мартынова считает, что они закалили SHAMAN’а, придали сил, чтобы добиться славы и народного признания самостоятельно. Теперь патриотичные песни «гениального музыканта» поют миллионы и даже запускают в космос.

Влиятельная жена SHAMAN’а не причастна к успеху звезды, мужа она вдохновляет. Фото: © РИА Новости

Что же Елена Мартынова рассказывает о себе сама? Коренная москвичка прочно стоит на ногах и занимает престижный пост управленца в крупной федеральной компании, передает Москвич. MAG. Возлюбленная Ярослава Дронова является членом правления, директором по стратегическим коммуникациям и продвижению бренда сотовой связи. В сфере профессиональных интересов бизнесвумен — пиар и digital-коммуникации. За хрупкими плечами очаровательной шатенки кроется двадцатилетний опыт работы в маркетинге и престижные награды. В 2020 году Елена Мартынова получила звание «PR-директор года», а в 2021 году она возглавила первую строчку в российском рейтинге «Топ-1000 менеджеров».

Мартынова уже была замужем. Ее избранником был писатель Александр Цыпкин. В 2017 году они расстались.

Елена долгое время мечтала о жизни за границей. Ее привлекал Лос-Анджелес. Более того, в Америку ей предстояло надолго уехать по работе. Но встреча с будущим мужем изменила судьбу.

«На втором свидании мы решили быть вместе и с тех пор не расставались. Так я осталась в Москве, и теперь солнце круглый год у меня внутри», — призналась Мартынова.

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После работы Елена достаточное количество времени уделяет изучению иностранных языков. По ее словам, французский и испанский языки она выучила за время просмотров любимых иностранных фильмов в оригинале.

Хейтеры пытались связать внезапную популярность SHAMAN’а с его новой влиятельной пассией. Однако секрет успеха и творческого взлета певца с браком с Мартыновой не связан. По сообщениям StarHit.ru, бывшие коллеги Елены по бизнесу рассказали, что жена Дронова не могла ему помочь. Бизнесвумен не имеет никакого отношения к шоу-бизнесу.

«Если бы Лена могла щелкнуть пальцами и сделать из него звезду — это бы случилось еще в 2017 году, в крайнем случае, в 2018-м», — рассказал собеседник издания.

Больше подробностей о личной жизни одной из самых загадочных пар отечественной эстрады пока нет. Как и других совместных фотографий. Возможно, недавний поступок Елены Мартыновой изменит позицию артиста, и SHAMAN сам поделится секретом своего тихого семейного счастья.

Ранее 5-tv.ru писал, что SHAMAN оставил знаменитые белые дреды ради борьбы со злом.