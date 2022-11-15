Звездная зависимость: чью карьеру погубили вредные привычки

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Искушение славой — тяжелое испытание для актера. Кто из звезд потерял многомиллионные гонорары из-за зависимостей, выяснила программа Пятого канала «Светская хроника».

Жизнь голливудских звезд кажется мечтой. Красные ковровые дорожки, дизайнерские наряды и ежедневные вечеринки. Однако не все селебрити выдерживают бешеный творческий ритм. Некоторые находят забвение или, наоборот, вдохновение в пристрастии к запрещенным веществам. Пагубные привычки «ставят крест» на молодости и карьере. Как сложилась их судьба и во сколько обошлась реабилитация, рассказала программа Пятого канала «Светская хроника».

Мэттью Перри

Звезда легендарного сериала «Друзья» Мэттью Перри на протяжении десяти лет задорно шутил в образе весельчака Чендлера Бинга. Хотя в реальной жизни артисту было не до смеха.

«Я никому не говорил о своей зависимости. И это молчание меня чуть не убило. Мою болезнь питало то, что я переживал все это в одиночку», — признался позднее актер.

В одном из интервью актер откровенно заявил о своих пристрастиях. Он рассказал, что у него за плечами 30 лет лечения от наркозависимости, 14 перенесенных операций, 15 курсов реабилитации. Перри две недели находился в коме и даже смог вернуться с того света.

«У меня был разрыв толстой кишки. Врачи сказали моей семье, что у меня шанс выжить — 2%. Меня подключили к аппарату ЭКМО (Экстракорпоральная мембранная оксигенация — метод насыщения крови кислородом. — Прим ред.), который работает вместо сердца и легких. Никто не выживает после этого. Но я выжил», — рассказал шокирующие подробности своей биографии актер.

По словам Мэттью, в самые трудные времена он ежедневно выпивал по литру водки и принимал до 30 таблеток. Все попытки избавиться от «зеленого змия» обошлись актеру почти в девять миллионов долларов.

«Мэттью Перри отчаянно жаждал славы, денег. И у него возникли проблемы с употреблением запрещенных веществ после того, как он получил именно то, о чем мечтал. Он заплатил слишком высокую цену за это», — пояснил американский блогер Тодд Гранде.

Линдси Лохан

Звезде фильма «Дрянные девчонки» Линдси Лохан пророчили успех в Голливуде и даже сравнивали с молодой Джоди Фостер. Оказавшись пике славы, она стала часто попадать в скандалы. Вождение в нетрезвом виде, хранение наркотиков, воровство, пьяные ДТП, месяцы в тюрьме, — «похождения» Лохан все больше отталкивали поклонников. Их интерес стал угасать.

«Все было доступно, мне было всего лишь 16, 17, 18, 19 лет, я работала очень много и окружила себя неправильными людьми, местами, вещами. Тусовалась, выпивала очень много, это было очень просто. Я никого не слушала», — призналась актриса.

Из-за проблем с законом Лохан перестали приглашать сниматься в кино, но девушка не давала о себе забыть, попадая в новые передряги. Менеджер актрисы Лу Тейлор вместе с матерью Линдси пытались получить опекунство над девушкой, чтобы завладеть ее состоянием. Искреннюю заботу о Линдси проявлял лишь отец Майкл Лохан.

«Мне не нужны ее деньги. Посмотрите, что с ней сделали люди, окружавшие ее», — посетовал звездный родственник.

Усилиями родителя Лохан удалось избежать опекунства. Сейчас она начала новую жизнь, вышла замуж и открыла несколько ночных клубов в Греции.

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Арми Хаммер

Многомиллионных заработков лишился и другой актер империи грез. Жизнь голливудской звезды Арми Хаммера дала трещину после громкого скандала. В сети опубликовали его переписку с молодыми девушками, в которой он описывал свои жестокие сексуальные фантазии. Общественность особенно возмутило то, что звезда фильма «Социальная сеть» на тот момент был «примерным» семьянином и воспитывал двух детей. Жертвы Хаммера признались, что он причинял им физическую боль и называл их рабынями.

«Он жестоко насиловал меня на протяжении четырех часов. Во время секса он постоянно бил меня головой об стену. Он бил меня хлыстом по ногам, чтобы они болели», — поделилась душераздирающими подробностями одна из пострадавших.

Как известно, голливудская «культура отмены» беспощадна. Хаммера перестали приглашать в кино. Он лишился прибыльных контрактов, развелся с женой и сменил амплуа. Экс-актер стал обычным офисным работником, который занимается продажей недвижимости на Каймановых островах.

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