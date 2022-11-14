Павел Ледостав: зачем 19 ноября надо бросать монетки в воду

Фото, видео: www.globallookpress.com / Anvar Galeev, Digfoto, Color China Photos, Rouzbeh Fouladi, Bernhard Schmerl; 5-tv.ru

В этот день на Руси рыбаки начинали готовиться к зимней рыбалке.

Православные 19 ноября чтят память Святителя Павла Исповедника, архиепископа Константинопольского.

Святитель Павел, архиепископ Константинопольский

Павел жил в IV и был родом из Солуни. Патриаршую кафедру святой Павел возглавил после смерти патриарха Александра. В это время в восточной части Римской империи пра­во­слав­ные хри­сти­ане под­верг­ались го­не­ниям со сто­ро­ны ере­ти­ков-ари­ан, которых поддерживал сам им­пе­ра­тор Кон­стан­ций (правивший восточной частью Римской империи в 337-361 годах), то­же увле­чен­ной ари­ан­ской ере­сью.

Основателем этой ереси был пресвитер Арий, который считал, что Иисус Христос — посредник между Богом и людьми. Эта ересь была осуждена Первым Вселенским собором, но тем не менее приобрела и покровителей, и последователей.

Поддерживаемые императором, еретики незаконно низложил патриарха Константинопольского Павла и возвели на его место арианина Евсевия. Недолго управлял Церковью Евсевий. Когда он умер, святитель Павел вернулся в Константинополь. Но Констанций снова изгнал святого, и ему пришлось вернуться в Рим.

Однако вскоре в адрес императора Констанция было написано грозное письмо от его западного соправителя Константа (Флавий Юлий Констант, римский император в 337-350 годах) с требованием вернуть Павла на патриаршую кафедру. Угрозы подействовали, и святитель вновь возглавил Константинопольскую православную церковь.

Спустя некоторое время император Констант, защитник православных, был убит во время дворцового переворота. Павла вновь изгнали из столицы и отправили в ссылку в Армению, в город Кукуз, где он принял мученическую кончину — ариане задушили святителя прямо во время литургии.

Произошло это в 350 году. В 381 году святой царь Феодосий Великий торжественно перенес мощи святителя-исповедника из Кукуза в Константинополь, где они находились долгое время. Однако в 1326 году они были перенесены в Венецию, где находятся и ныне.

В России Павел Исповедник считается небесным покровителем Морского корпуса. Его в 1755 году основала в день памяти Святителя императрица Елизавета Петровна. В 1797 году была освящена церковь его имени, и именно в ней начали собирать реликвии, которые относились к истории Военно-морского флота.

Павел Ледостав — традиции 19 ноября

На Руси день памяти святителя Павла называли Павлом Ледоставом. К этому дню на Руси реки и озера покрывались льдом, поэтому крестьяне начинали готовиться к подледному лову — разбирали снасти, проверяли и чинили их, а также задабривали водяного

Существует примета, что лед, появившийся на реке в этот день, уже не растает до весны.

На севере России принято было на удачу задабривать водяного монетками и лакомствами.

Также по льду на реках крестьяне судили о будущем урожае: «Если лед грудами — то и хлеба будут груды. Если гладко — то и хлеба будет гладко». Осталась примета, что если 19 ноября случится снегопад, снежной будет вся зима.

Что нельзя делать на Павла Ледостава

В народе всегда считали также, что на Павла Ледостава категорически нельзя стирать вручную и развешивать белье. Да и вообще выполнять любую тяжелую работу, особенно женщинам.

Кроме того, в этот день нельзя ходить в грязной одежде. Люди старались надеть в день Святителя Павла все новое, а если такой возможности не было, доставали чистую одежду покрасивее. Считалось, что встретить зиму нужно достойно, нарядными, иначе не видать достатка и удачи.