Анна Холодная: как провести 16 ноября, чтобы не навлечь беду

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С наступлением холодов начиналась страда женских рукодельных вечером, девушки занимались ткачеством и прядением, коротая длинные осенние сумерки.

16 ноября православные верующие отмечают день памяти святой княжны Анны Всеволодовны. Также 16 ноября православные верующие празднуют обновление храма святого великомученика Георгия в Лидде.

Святой Георгий Победоносец

Святой Георгий жил в III веке. Он родился в Каппадокии в Малой Азии (территория современной Турции), но после мученической смерти отца переселился с матерью в Палестину. Он происходил из богатой и знатной семьи и еще в отрочестве решил пойти на военную службу. Вскоре храброго воина заметил римский император Диоклетиан и поставил одним из старших военачальников стражи.

Правитель постановил начать расправу над христианами, чем вызвал сильный протест у благочестивого Георгия. Раздав все свое внушительное наследство нищим и дав свободу рабам, он бесстрашно предстал перед Сенатом и объявил о своем вероисповедании. Император не ожидал такой дерзости и попытался уговорить Георгия подумать о последствиях и принести жертву языческим богам. Ответ его был краток: «Ничто в этой непостоянной жизни не ослабит моего желания служить Богу».

Сначала оруженосцы попытались вытолкать молодого воина копьями из зала, но прочная стать вдруг стала гнуться и не смогла нанести вреда святому. В конце концов его увели в темницу, надели колодки и придавили грудь тяжелым камнем. На следующий день обнаженного Георгия привязали к колесу. Древний механизм вонзал острые железные шипы в тело верующего при вращении. Сначала тот сильно кричал от боли и призывал Господа, но потом затих. Стражники стали снимать истерзанное тело, как вдруг все потемнело, раздался раскат грома и затем голос: «Не бойся, Георгий, Я с тобою». Возле мученика появился ангел, провозгласил: «Радуйся!», и тотчас все раны на теле Георгия зажили. Многие присутствующие сразу же уверовали в Христа.

Но мучения Георгия продолжились. Молодого человека сбросили в глубокий ров и засыпали негашеной известью. Через три дня его ожидали увидеть покрытого страшными ожогами, но он оказался невредим. Затем его обули в железные сапоги с раскаленными гвоздями и погнали до темницы. Утром же, когда обувь сняли, все увидели здоровые ноги без ожогов и ран. После святого избили воловьими жилами, специально занося в свежие раны землю, но и это не сломило веру Георгия. В конце концов император подослал волхва с приказом отравить упрямца или лишить волшебной силы, однако снадобья не подействовали. Георгий объяснил: «Верующий в Него ни во что вменяет мучения и способен сотворить дела, которые сотворил Христос».

Тогда Диоклетиан решил искусить противника и потребовал воскресить мертвого. Подойдя к могиле Георгий стал молиться и просить Бога помочь людям познать Его. Тотчас гробница открылась, и из нее вышел оживший покойник. Увиденное настолько ошеломило присутствующих, что народ, в числе которых был и волхв, стал рыдать и молиться Богу. Лишь озлобленный император не уверовал и приказал казнить и волхва, и воскрешенного человека, а Георгия заточить в темницу. Там он исцелял всех пришедших к нему людей с разными болезнями.

В последнюю ночь земной жизни к мученику явился Спаситель. Он обнял Георгия, поцеловал, возложил на голову венец и сказал: «Не бойся, но дерзай и сподобишься царствовать со Мною». Утром Георгия повели в языческое капище Аполлона и предложили принести жертву в обмен на титул соправителя Римской империи. Он подошел к идолам и спросил их, хотят ли они принять жертву как боги. Обитавшие в них бесы закричали: «Я не Бог и никто из подобных мне не Бог. Един Бог только Тот, которого ты проповедуешь». После этого статуи разрушились, а жрецы набросились на мученика и стали требовать немедленной казни. В этот момент царица Александра, супруга Диоклетиана, окончательно уверовала в Бога, пробралась сквозь толпу и упала к ногам Георгия. Их обоих приговорили к смерти.

По дороге на плаху царица без сил прислонилась к стене и мирно преставилась. Георгий же перед казнью помолился за людей, которые не ведают, что творят, и спокойно преклонил голову под меч. Датой его смерти считается 23 апреля 303 года.

В последующие века храм в честь Георгия разрушался в Лидде то крестоносцами, то арабами-мусульманами, но каждый раз алтарь с мощами святого оставался невредим, и церковь вновь и вновь отстраивали.

В 1871 году Иерусалимский патриарх Кирилл II обратился к правительству Российской империи с просьбой о пожертвованиях на восстановление Георгиевской церкви. Средства были выделены, здание отстроено и 3 ноября (16 ноября по новому стилю) 1872 года — в годовщину освящения первой церкви, — двери вновь отворились для верующих.

Мученики Акепсим епископ, Иосиф пресвитер и Аифал диакон

Священномученик Акепсим возглавлял христианскую церковь в персидском городе На­ес­соне в IV веке. Прихожане любили и уважали святителя за подвижническую жизнь и пастырские труды.

Однако в тот период страной правил жестокий царь Сапор, который люто ненавидел христиан. По указу правителя в Персии было казнено все христианское духовенство. Не избежал этой участи и епископ Акепсим, которому вскоре пришлось предстать пред судом Ардаха — жреца бога солнца.

Святой старец отказался принести жертву чужим богам. За это его жестоко избили и заключили в темницу, куда на следующий день после тяжелейших пыток были брошены семидесятилетний пресвитер Иосиф и диакон Аифал.

На протяжении трех лет находились святые в заключении, их морили голодом и жаждой, тела их покрылись ранами. Однажды, когда Сапор прибыл в этот город, он пожелал увидеть узников. Еле живыми их привели к правителю. Но на требование отречься от Христа Сапор вновь получил твердый отказ.

Тогда епископу отсекли голову, а Иосифа и Аифала несколько часов забивали камнями. Вскоре на месте казни Аифала выросло дерево, плоды которого приносили людям исцеление.

Княжна Анна Всеволодовна

16 ноября также православные верующие почитают память святой княжны Анны Всеволодовны — дочери великого князя Киевского Всеволода Ярославича и сест­ры Вла­ди­ми­ра Мо­но­ма­ха.

Ве­ли­кая княж­на ро­ди­лась во вто­рой по­ло­вине XI ве­ка и вос­пи­та­лась в вере. Ее отец — ве­ли­кий князь Все­во­лод, мать — гре­че­ская ца­рев­на, дочь им­пе­ра­то­ра Кон­стан­ти­на Мо­но­ма­ха.

Лич­ная жизнь Ан­ны сло­жи­лась неудач­но: она бы­ла по­молв­ле­на с ви­зан­тий­ским ца­ре­ви­чем Кон­стан­ти­ном Ду­кой Стар­шим, но брак не со­сто­ял­ся, так как же­ни­ха на­силь­но по­стриг­ли в мо­на­хи. По­это­му и она боль­шую часть жиз­ни по­свя­ти­ла мо­на­стыр­ским де­лам.

В 1086 году Анна приняла постриг в мо­на­сты­ре при церк­ви святого Ан­дрея в Ки­е­ве. Же­лая по­зна­ко­мить­ся с мо­на­стыр­скою жиз­нью на Во­сто­ке, она ез­ди­ла в Кон­стан­ти­но­поль, от­ку­да воз­вра­ти­лась с но­вым мит­ро­по­ли­том, Иоан­ном-скоп­цом.

При ки­ев­ском Ан­дре­ев­ском мо­на­сты­ре Ан­на Все­во­ло­дов­на ос­но­ва­ла первую из­вест­ную в ис­то­рии Ру­си и первую в Европе шко­лу для де­во­чек.

Жи­вя в мо­на­сты­ре по всем ино­че­ским пра­ви­лам, княж­на Ан­на при­влек­ла к се­бе мно­же­ство мо­на­хинь. В 1106 году ее при­ме­ру по­сле­до­ва­ла сест­ра — княж­на Ев­прак­сия, то­же при­няв­шая ино­че­ство.

По­хо­ро­не­на в Ан­дре­ев­ском (Ян­чи­ном) мо­на­сты­ре, впо­след­ствии раз­ру­шен­ном ханом Ба­ты­ем.

Анна Холодная — традиции 16 ноября

На Руси этот день называли «Анна», «Анна Холодная» и внимательно наблюдали за погодой, по которой, как считалось, можно определить, какой будет зима и урожайным ли окажется следующее лето.

Считалось, что если дрова в печи горят сильно и пламя стремится в трубу с ревом — нужно ждать бурю, если бойко трещат и пищат — к морозу, а если шипят, дымят и плохо горят — к теплу. Если же испеченный хлеб на улице замерзнет — скоро наступят сильные морозы.

В старину верили, что если на Анну нет снега, то следующий год будет неурожайным (говорили: «Анна без снега — не жди хлеба»), однако после этого дня очень вероятны снегопады.

Также в день Анны Холодной девушки часто брались за рукоделие. Особенно распространено было ткачество и прядение. Именно за такой работой предпочитали проводить вечера.

Что нельзя делать на Анну Холодную

Пребывание в пассивности может пагубно повлиять как на текущие дела, так и поставленные цели. Решительность и активность должны стать девизом на ближайшие сутки.

Что нужно делать 16 ноября

Чтобы не навлечь беду, стоит активнее заняться делами. Сегодня можно с легкостью приступать к новым проектам — как творческим, так и финансовым. Особенно стоит вернуться к нерешенным задачам.