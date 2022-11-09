Греческий гюветси— простой пошаговый рецепт с фото
Кулинарный блогер Максим Гринкевич делится рецептом гюветси —блюда, которое не оставит равнодушным любителей греческой кухни.
Максим Гринкевич
кулинарный блогер
Среди россиян много ценителей греческой кухни, однако умельцев, которые знают, как самостоятельно приготовить знаменитые блюда, можно по пальцам перечесть. Да и в целом кругозор ограничивается знанием самых популярных рецептов. Греческий салат, гирос, сувлаки, мусака –и на этом все. Пришло время исправить эту несправедливость и познакомиться с новым экзотическим блюдом — гюветси. Да и что хитрить: сам я о нем не знал до недавнего времени.
А между тем, гюветси — это нечто вроде греческого плова. Только делается он не с рисом, а с макаронными изделиями в форме риса — орзо или, как говорят итальянцы, ризони. Визуально они напоминают рисинки из теста. К счастью, их сейчас вполне реально приобрести в супермаркете. Из орзо получается очень интересное вкусное блюдо, которое лично у меня сразу попало в категорию любимых. Делается оно довольно долго, но результат определенно стоит затраченных усилий.
Что понадобится для рецепта гюветси:
- Говядина — 600 г;
- Лук — 2 штуки;
- Морковь — 2 штуки;
- Зеленый лук — 2 пучка;
- Томатная паста — 2 столовой ложки;
- Помидоры — 2 штук;
- Корица — 1 палочка;
- Лавровый лист — 2 штуки;
- Тмин — 1 чайной ложки;
- Сухое вино — 150 мл;
- Мед — 2 столовой ложки;
- Паста орзо — 250 г;
- Соль;
- Черный перец;
- Тимьян и смесь итальянских трав;
- Оливковое масло.
Следует сразу пояснить. Гюветси можно готовить из любого мяса — говядины, баранины, свинины и даже курицы или индейки. Отруб не должен быть слишком дорогим и мягким, мы его все равно будем хорошенько тушить. Лично я очень люблю тушенную говядину, поэтому взял ее.
В оригинальных рецептах гюветси рекомендуют использовать то лук-шалот, то лук-порей. Ни того, ни другого в магазинах я не нашел, поэтому заменил на зеленый лук, что никак не испортило блюдо. Морковь у меня была желтая, но на вкус сорт не влияет, так что можно использовать и обычную.
Готовил я сначала в казане, а затем в горшке для запекания. Если у вас есть какая-то керамическая или глиняная посуда, которую можно ставить на огонь, то можете использовать ее. Традиционно гюветси делается в горшке.
Шаг 1: нарезаем овощи
Для начала помытые овощи нужно почистить. Мелко нарубаем лук, морковь нарезаем кубиками, а помидоры обесшкуриваем и с помощью терки превращаем в томатную массу, так называемую пассату.
Если у вас есть консервированная заготовка, используйте ее.
Шаг 2: обжариваем овощи
Кладем лук в казан, наливаем две ложки оливкового масла и обжариваем до легкой золотистости.
Затем добавляем морковь и продолжаем обжаривать овощи на интенсивном огне.
Последним в казан отправляется нарезанный покрупнее зеленый лук.
Перемешиваем овощи, обжариваем еще несколько минут до мягкости и выкладываем на отдельную тарелку.
Шаг 3: готовим мясо
Говядину обмываем и нарезаем довольно крупно — кубиком со стороной в 2 см.
Подливаем в казан еще масла, нагреваем и отправляем туда мясо.
Говядину нужно обжарить до образования легкой корочки.
Лишнюю влагу нужно, разумеется, выпарить. Пересушивать мясо не требуется.
Шаг 4: добавляем пассату и специи
К зарумянившемуся мясу возвращаем обжаренные ранее овощи, а также добавляем томатную пасту.
Перемешиваем продукты и даем томатной пасте немного обжариться, чтобы ее вкус стал лучше.
Тут же добавляем в казан специи по вкусу: корицу, лавровый лист, тмин или кумин (молотую зиру).
Шаг 5: варим на вине
Теперь выливаем в казан сразу все вино и выпариваем его на сильном огне.
Вино может быть красным или белым — это не особенно важно. Главное, чтобы оно было сухим.
Выпариваем алкоголь и лишнюю влагу.
Шаг 6: Тушим мясо на меде
Добавляем в казан мед, перетертые томаты и доливаем воды так, чтобы жидкость слегка покрывала продукты.
Перемешиваем. Выправляем соус на соль и черный перец, доводим до кипения и убавляем огонь на минимум.
Теперь в течение 1,5 часов тушим мясо под закрытой крышкой, чтобы вода выпаривалась не так интенсивно.
Когда соус загустеет, а мясо станет мягким, можно будет вынимать.
Шаг 7:
Пока готовится мясо с овощами, обжарьте слегка пасту на сухой сковороде.
Содержимое казана вместе с жидкостью перекладываем в большой горшок для запекания: сверху выкладываем обжаренную орзо ровным слоем, как если бы мы делали плов.
Наливаем в горшок 750 миллилитров воды и насыпаем сухие специи. Минимум — тимьян, максимум — смесь итальянских трав.
Накрываем горшок крышкой или фольгой и отправляем в нагретую до 190 градусов духовку.
Подаем гюветси к столу
К сытному гюветси отлично подойдут напитки с кислинкой вроде компота или морса, а также травяные чаи.
Каким получилось гюветси на вкус? Паста орзо напоминает мягкий рис, овощи и специи добавляют сочности, ну, а мясо — оно просто тает во рту. Это очень вкусно, если все сделано правильно. Напоминает какой-то очень экзотический плов.
Греки определенно знают толк в хорошей еде: выглядит красиво, празднично и очень аппетитно. А какой аромат! Оцените и вы, что такое гюветси. Всего вам вкусного!