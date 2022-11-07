Фото: patriarchia.ru

История создания чудотворного образа уходит корнями в середину XVII века.

Православный мир 15 ноября восхваляет Шуйскую Смоленскую икону Божией Матери, которая приносит исцеление многим людям на протяжении вот уже более чем трехсот лет.

Также ее называют «Одигитрия Шуйская», что в переводе с древнегреческого означает «указующая путь», «путеводительница».

Шуйская Смоленская икона Божией Матери

Шуйско-Смоленская икона Божией Матери в соборе Преображения Господня города Каширы. patriarchia.ru

Икона была написана в Воскресенском приходе города Шуи под Смоленском в 1654 году.

Летом того года из Москвы на почти всю центральную часть страны распространилась эпидемия моровой язвы или чумы. Прихожане Воскресенского храма собрали деньги и заказали икону Божией Матери иконописцу Герасиму Иконникову — «во избавление от чумы». За образец автор взял Смоленскую икону Богоматери.

Он нанес на доску рисунок, а утро обнаружил, что положение ручек и ножек Иисуса чудесным образом изменилось. Мастер исправил рисунок, но через день тот опять изменился. Герасим не решился исправлять рисунок снова и сказал горожанам, что произошедшее — проявление промысла Божия.

Работа над образом заняла семь дней, во время которых горожане постились, молились и просили Господа простить их грехи.

После того как икону разместили в храме, прихожане увидели, что от нее исходит яркое свечение. Они истово молились в течение нескольких дней, и чума оставила город. И начиная с 1666 года стали фиксировать многочисленные исцеления и чудеса от иконы. Вскоре даже была собрана специальная церковная комиссия с целью подтвердить сообщения о чудесах. По итогам работы комиссии икона была признана чудотворной и официально наречена Шуйско-Смоленской.

Позднее от Шуйской-Смоленской иконы Божией Матери произошло много исцелений, особенно от глазных болезней.

Четыре раза в год совершается празднование в честь Шуйской иконы Божьей Матери. Праздник 15 ноября посвящен написанию иконы.

В 1937 году собор был закрыт. Дальнейшие следы иконы теряются. Нет никаких сведений о передаче её в какой-либо музей. Некоторые полагают, что ее вывезли за границу; другие — что она до сих пор хранится у кого-то в частной коллекции.

Чудеса Шуйско-Смоленской иконы

Икона Божией Матери неоднократно совершала чудеса, даруя верующим исцеление.

История появления иконы и чудес описывается в «Сказании о иконе Богоматери Шуйской» (или «Сказании о чудесах бывших от Шуйско-Смоленской иконы Божией Матери»).

Образ Шуйско-Смоленской Богоматери почитается как спасающий от глазных болезней, глухоты, эпидемий, оберегающий в войнах, молятся ей и об избавлении от одержимости.

Первым был исцелен одержимый «нечистым духом» сирота Иаков — это произошло после молитвы перед Шуйско-Смоленской иконой, на глазах у прихожан. После этого события в храм потянулись страждущие. Исцелялись от болезней глаз, умственных расстройств и других недугов.

Исцеления от иконы продолжались и в XVIII веке, хоть и меньше. Воскресенский собор несколько раз горел, но икона оставалась цела. С XVII века стали создавать списки с иконы, некоторые из них тоже почитаются как чудотворные. Например, в селе Павлово во время чумы 1771 года создали список, и после крестного хода с ним эпидемия отступила. Также благодаря заступничеству иконы Шуя была избавлена от холеры в 1831 и 1848 годах.

Иконография святого образа

Шуйско-Смоленская икона отличается особенными, характерными только для нее деталями, а именно положением ручек и ножек младенца Иисуса. Его правая нога стоит на колене левой, а правую пяточку он поддерживает левой рукой. В правой руке, согнутой в локте и стоящей на правом колене, Иисус держит свиток Священного Писания. Богоматерь же склонила лицо к Иисусу и правой рукой поддерживает его левую ножку.

Нехарактерные для русских икон жесты правой руки Богоматери и левой руки Иисуса имеют прототипы в западной живописи. Исследователи особое внимание уделяют пяте Христа, которую Он прикрывает рукой, и находят объяснение этого жеста в 15-м стихе 3-й главы Книги Бытия, где Господь сообщает Змию: «и вражду положу между тобою и между женою, и между семенем твоим и между семенем её; оно будет поражать тебя в голову, а ты будешь жалить его в пяту».

Это обетование именуется «первоевангелием», то есть первой благой вестью о грядущем Избавителе от рабства дьяволу. В этой борьбе двух враждующих сторон для одной стороны наступит смертельный исход (поражение в главу), а для другой — сравнительно незначительный урон (ужаление в пяту).

Таким образом, Шуйская Смоленская икона — своего рода «страстной» образ, связанный с указанием на Спасителя.



15 ноября в народном календаре — традиции праздника

С этого дня наши предки с особым усердием заботились о свете и зерне в закромах и проводили различные обряды, связанные с ними. Например, пытались задобрить овинника — духа, живущего в овине, оберегающего хлеб. Этот дух пришел в быт православных из славянских верований, однако крестьяне в старину по-прежнему относились к нему с уважением и опаской. В честь праздника овиннику оставляли еду, например горшок каши или свежеиспеченный хлеб и соль.

Уважение к овиннику было связано прежде всего с тем, где он обитал, а именно с овином, в котором хранились жизненно важные для крестьян запасы зерна, которые легко могли пропасть — например, сгореть или сгнить.

Также древние с почитанием относились к огню, который, как считалось, имел божественное происхождение и появился от меча архангела. Он стоял у ворот рая, чтобы изгнанный Адам не смог вернуться обратно, но позволил ему взять огонь, от которого произошел весь огонь на земле.

Что нельзя делать 15 ноября

Не рекомендуется отправляться в дальние путешествия, и, по возможности, отложить командировки. Лучше спокойно заняться рутинными делами и не встревать в чужие ссоры.

Нельзя оставлять без присмотра никакой огонь, даже свечи — может случиться пожар.

Также был распространена примета, запрещающая в этот день выносить из дома мусор и что-либо выбрасывать — вместе с негодными вещами можно вынести из дома счастье.

Также не полагалось обижаться, наоборот — стоило постараться простить всех, с кем произошли размолвки. Если не выполнить этот наказ, то удача оставит человека.

Что можно делать 15 ноября

Если удалось минимизировать выходы из дома, то, например, хозяйкам рекомендуется заниматься рукоделием и шитьем. Издавна считалось, что начатую 15 ноября работу необходимо до рождественских праздников: это добрая примета.

Приметы 15 ноября