Кузьминки осенние: как 14 ноября гадать на замужество

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В старину в этот день в деревнях доигрывали последние свадьбы и готовились к наступлению холодов.

Православные христиане отмечают 14 ноября день Кузьмы и Демьяна. В народе этот день также получил название Кузьминки.

Бессребреники Дамиан и Косма

Дамиан и Косма — родные братья, жили в III веке в Риме. Они были врачами. По преданию, братья в раннем детстве познали боль утраты: им не было и десяти, когда отец скончался от скоротечной и неизвестной болезни. Вдова усопшего посвятила всю себя сыновьям, воспитав их благочестивыми христианами.

Получив от Господа дар исцелять болезни, братья выбрали стезю лекарей и помогали бедным и больным. Они лечили людей бесплатно, но просили уверовать в Христа, силой которого побеждали любые недуги.

Несмотря на то, что братья никогда не принимали подарки в благодарность за содеянные чудеса, однажды незнакомка настояла на этом, вручив корзину с куриными яйцами в знак признательности за их труды. С тех пор 14 июля традиционно считается женским днем.

Деяния святых привлекли к ним внимание римских властей. За врачами послали воинов. Косма и Дамиан укрылись на время, но когда солдаты, не найдя братьев, схватили других верующих, святые отдали себя в руки воинов, прося отпустить заложников.

Представ перед судом, врачи-проповедники мужественно отказались отречься от веры. По молитве святых, императора поразила болезнь. Люди, увидевшие это, уверовали во Христа, а сам правитель умолял братьев исцелить его, обещая обратиться в истинную веру. Дамиан и Косма исцелили императора, после чего их отпустили на свободу.

Пожилой доктор, у которого преподобные учились врачебному делу, завидовал их славе и задумал их загубить. Однажды, позвав святых собирать редкие лекарственные травы, он завел их в горы и убил, а тела выбросил в реку. Произошло это в 284 году.

Мученицы Кириена и Иулиания

Святая Кириена была родом из города Тарса Киликийской области, а Иулиания — из Росы, или Россон, что находился немного севернее Антиохи Сирийской. Обе пострадали за веру в начале IV века, когда Римской империей правил Максимиан Галерий, известный гонениями на христиан.

Правитель Киликии Маркиан по распоряжению императора схватил праведниц Кириену и Иулианию и принуждал отречься от Христа, но все было тщетно. Тогда правитель приказал остричь Кириену наголо, отрезать веки и обнаженной водить вокруг ее родного города на посмеяние всем.

Святую возили на осле, дети били ее палками, но она была непреклонна в своей вере. После этого Кириену вместе с Иулианией отвезли в Росу и сожгли на костре.

Традиции 14 ноября — Кузьминки осенние

На Кузьминки осенние сохранилось много поговорок. Говорили: «Закует Кузьма-Демьян — до весны красной не расковать». Однако верили, что мороз, который может грянуть на кузьминки осенние, спадет к Михаилу — 21 ноября: «Косма закует, а Михайло раскует». Также считалось, что если на Косму и Дамиана холодно, то на праздник Михаила Архангела потеплеет.

14 ноября — особенно важная дата для незамужних девушек. На Руси они становились главными в доме — на их плечи ложилась забота о пышном обеде. Нередко все молодые девушки собирались вместе в одной избе, готовили и варили пиво. На угощение приглашали парней. Если кушанья выходили невкусными и бедными, это значило, что в ближайшее время о замужестве не стоит и мечтать. А вот если удастся закатить пир горой, то вскоре в жизнь девушки придет любовь.

Кроме того, 14 ноября был обычай праздновать курьи именины, поэтому дата имела и второе название — курятники, куриные именины, или куртыники.

Женщины собирались вокруг церкви Космы и Дамиана с курами, после обедни служили молебны, а богатые люди рассылали кур в подарок родным. Крестьяне побогаче приносили даже кур своим хозяевам — «на красное житье». Ради праздника хулиганы даже могли украсть кур, если не было своих. Однако селяне относились к таким проделкам снисходительно, ведь считалось, что в хозяйстве, где украли курицу, будет много кур в следующем году.

С этим днем у наших предков было связано и множество других обычаев. На Косму и Дамиана доигрывали последние свадьбы. Святые Косма и Дамиан считались покровителями семейного очага, кузнецов, а потому большим грехом было работать в кузнях. В старину считалось, что святые братья сами занимались кузнечным делом, ковали плуги и раздавали их бедным для возделывания земли. В народных присказках кованую цепь даже называли Кузьмой: «Узловат Кузьма, развязать нельзя».

Также святых Косму и Дамиана считают покровителями детей. К ним обращаются с молитвой при начале обучения.

Что нельзя делать 14 ноября

В этот праздник принято подавать милостыню. Однако ни в коем случае нельзя заглядывать в глаза тому, кому даете деньги. Иначе — быть беде.

Стоит оставить ссоры с ближними. Пригласите родственников, с которыми находитесь в затяжном конфликте, к себе домой на ужин. Кузьма и Демьян оценят ваши старания и даруют вам крепкий брак, где муж — верный семьянин, а жена — добрая хозяйка.

Что можно делать 14 ноября

В день Кузьмы и Демьяна принято ставить на стол блюда из курицы. Обычно праздник отмечали с размахом. Стол ломился от вкусных яств и пива. В древние времена люди сами варили хмельной напиток.

Важное поверье для страдающих от недуга людей: нужно съесть куриное сердце и помолиться о здоровье святым. Заболевание оставит вас после искренней просьбы Кузьмы и Демьяна.

Известно, что идеи, которые приходят 14 ноября в голову, посланы свыше. Любой, даже самый невероятный замысел, который вы задумали, при должной работе и усердии — сбудется.

Приметы на Кузьминки осенние