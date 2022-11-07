Спиридон и Никодим: почему 13 ноября принято готовить блюда из курицы

Фото: patriarchia.ru

В старину в этот день готовили зимние закуты, куда переводили кур на время холодов, а на севере этот день называли «юровой» — рыбаки отправлялись ловить красную рыбу на несколько месяцев.

Православный мир 13 ноября вспоминает преподобных Никодима и Спиридона, а также Мавру Константинопольскую.

Никодим и Спиридон Печерские

Святые Никодим и Спиридон жили в XII веке. Они прославились тем, что провели три десятка лет в Ближних (Антониевых) пещерах — комплексе подземных пещер в Киево-Печерской лавре, где покоятся мощи печерских подвижников. Там верующие занимались выпеканием просфор — богослужебного литургического хлеба.

Согласно преданию, однажды печь и пол вокруг загорелись, что угрожало уничтожением многих хранившихся поблизости святынь, однако Спиридон накрыл пламя своим одеянием, которое при этом не воспламенилось, и залил его водой. При этом сам он остался невредим. На протяжении десятилетий его сподвижником в вере был и Никодим. Они прожили до преклонных лет, а после кончины их мощи поместили там же — в Ближних пещерах.

Открытие Святейшим Патриархом Кириллом памятника преподобным Никодиму и Спиридону в Свято-Троицком соборе г. Щелково. patriarchia.ru

Традиционно этих святых на Руси почитают как хранителей дома от пожара, а также других несчастий, поскольку широко была известна история про тушение Спиридоном пожара в монастырской пекарне.

Мавра Константинопольская

Диакониса, игумения Мавра Константинопольская подвизалась в первой половине V века в Царьграде (Константинополе).

Согласно историческим данным, Мавра была сподвижницей святой Домники. Праведницы прибыли из Карфагена в Константинополь и имели пламенное желание принять христианство и жить по правилам небесной веры.

Архиепископ Нектарий лично совершил над ними крещение и посвятил Домнику и Мавру в диаконисы, а император Феодосий подарил им земли за чертой города. Впоследствии святая Домника основала монастырь в честь преподобной Захарии. А Мавра построила обитель с храмом в честь мученицы Мавры.

Обители Домники и Мавры были училищами для юных христианок. Святая Мавра была мудрой наставницей девам, стекавшимся под ее покровительство и прославилась совершенством своей духовной жизни и подвигами во славу Господа Бога. Преподобная Мавра удостоилась блаженной кончины около 474 года в обители, которую основала.

Традиции 13 ноября

В старину в этот день готовили зимние закуты, куда переводили кур на время холодов, а на севере этот день называли «юровой» — рыбаки отправлялись ловить красную рыбу на несколько месяцев, поэтому их принято было отправлять с почестями. Считалось, что первый улов нужно продать, а на вырученные деньги поставить свечу в храме, чтобы сезон был удачным.

Как правило, 13 ноября готовили блюда из куриного мяса. Занимались и рыбалкой — крестьяне отправлялись на ловлю красной рыбы. По поверью, свой первый улов нужно было продать, а на полученные средства купить свечу, чтобы поставить ее в храме — для удачного сезона.

Что нельзя делать 13 ноября

Под запретом излишняя растрата денежных средств — этот день старались уделять хозяйству и работам по дому. Запрещалось давать деньги в долг, равно как и брать их.

В народе также ходило поверье, что все ссоры и внутрисемейные конфликты не к добру — и кура будет неудачной, и даже рыбалка испортится.

А еще верующие старались в день Никодима всячески избегать разговоров с незнакомыми и настораживающими людьми — считалось, что тем самым можно отпугнуть лукавого.

Народные приметы на Никодима и Спиридона