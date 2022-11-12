Синичкин праздник: почему 12 ноября принято кормить птиц

Фото: www.globallookpress.com / Bernd Zoller

Считалось, что к этому дню прилетают все зимние птицы, и их охотно подкармливали.

Православная церковь 12 ноября чтит память святого Стефана Милютина и священномученика Зиновия, епископа Егейского.

Епископ Зиновий и его сестра Зиновия

Они жили в 200-х годах в Киликии (историко-географическая область на юго-востоке Малой Азии, в прошлом — римская провинция).

Их родители были христианами и приобщили детей к этой вере. Зиновий и Зиновия вели скромную и богоугодную жизнь, а в зрелые годы раздали имущество, доставшееся им в наследство.

Зиновий за силу веры и благодетельность был избран главой христианской общины в Киликии. За его праведность Господь наградил святого даром исцелять болезни. Занимая свой пост, Зиновий ревностно пытался приобщить язычников к вере Христовой.

Во время гонений императора Диоклетиана на христиан епископ Зиновий пострадал одним из первых. Его схватили и отправили на суд к правителю Лисию. Тот предложил ему отречься от Иисуса Христа и поклониться языческим богам, но святой отказался.

Лисий приказал прибить Зиновия к кресту и пытать. Зиновия, видя страдания брата, пожелала разделить их с ним. Силою Господней оставшиеся в живых после пыток на раскаленном одре и в кипящем котле святые были обезглавлены. Пресвитер Гермоген тайно предал их тела погребению.

Король Сербский Стефан Милютин

Стефан получил престол от Драгутина, который предпочел вести жизнь отшельника, ушел в монастырь и, как гласит легенда, готовясь предстать перед Богом, совершал подвиги в собственноручно вырытой яме-могиле.

Стефану Милютину выпало править страной в тяжелые времена борьбы с богомилами, которые верили, что весь материальный мир является творением сатаны, а также обострения отношений с Константинопольским патриархатом.

Защищая православие, будущий святой вел войну с греческим императором, который начал вводить унию в приграничных территориях. Стефану удалось утвердить православие на Афоне, в Эпире и Македонии, а Сербия в период его правления достигла максимального влияния на Балканах. Кроме того, Стефан построил более 40 православных храмов, множество монастырей и странноприимных домов. Он также особо заботился о монахах Афона.

Благочестивая мать святых сыновей Святая Елена по смерти мужа, короля Стефана — Уроша I, посвятила всю свою жизнь богоугодным делам: строила дома для обнищавших поселян и устраивала обители, а незадолго до — приняла иночество.

Синичкин праздник — традиции 12 ноября

Название «синичкин праздник» этот день получил, как считается, из-за того, что к 12 ноября, как правило, уже прилетали все зимние птицы, в том числе синицы, снегири, свиристели, пишет utro.ru.

Еще один вариант названия: на Руси синицу называли зинькой, что созвучно с именами Зиновий и Зиновия. Синиц любили и подкармливали, мастерили для них кормушки.

Первое массовое появление синиц около домов считалось признаком приближающихся больших холодов. В старину говорили: «Подкорми птиц зимой, послужат тебе весной». Также были и присказки про синиц: «Немного зинька ест-пьет, а весело живет», «На Зиновия зиньки-синички целыми стаями слетаются и песни поют».

Кроме того, 12 ноября считался праздником охотников, выезжающих в это время на первую порошу. В старину верили, что на Синичкин праздник надо затравить хотя бы одного зайца, который называется «именинником», чтобы охота зимой была удачной. Добыв косого говорили: «Коня положили да зайца уходили», «Цена зайцу — две деньги, а бежать — сто рублев».

Плохой приметой считалась встреча на охоте с волком, а для хорошей охоты и рыбной ловли использовались специальные заговоры.

Что можно делать 12 ноября

Конечно, в Синичкин праздник нужно обязательно покормить птиц, которые прилетят к вашему окну это привлечет удачу в ваш дом.

Молодым девушкам 12 ноября полезно поесть мяса зайца или кролика, чтобы привлечь поклонников противоположного пола.

Что нельзя делать 12 ноября

Зиновьев день нельзя проводить бесцельно, поэтому лучше с самого утра распланировать дела.

Не стоит испытывать судьбу и рисковать, если не хотите навлечь на себя беду.

Народные приметы