Фото: www.globallookpress.com / Serguei Fomine

6 ноября православные почитают одну из самых известных икон — святой образ Богородицы «Всех скорбящих Радость».

Православные верующие 6 ноября почитают чудотворную икону Богородицы «Всех скорбящих Радость».

Чудеса иконы Божией Матери «Всех скорбящих Радость»

Палехская икона Божией Матери "Всех скорбящих радость". Фото: © РИА Новости / Юрий Кавер

Впервые икона прославилась как чудотворная в 1688 году, когда она находилась в Спасо-Преображенской церкви в Москве. Чудо, которое явила икона, произошло с родной сестрой Патриарха Московского Иоакима.

Жившая на Ордынке женщина долгое время страдала неизлечимой болезнью — незаживающей язвой в боку. По преданию, взывая к Богородице об избавлении от болезни, Евфимия услышала голос, велевший ей идти в храм Преображения.

После молебна с водосвятием над иконой женщина излечилась — это стало первым чудом от иконы Божией Матери «Всех скорбящих Радость». С того времени многие молящиеся получили помощь от Богородицы: слепые прозревали, немые начинали говорить, а глухие — слышать, бездетные женщины рожали здоровых младенцев, страждущие избавлялись от невзгод.

Слава о чудотворном образе вышла за границы Москвы. В 1711 году, при переезде царской резиденции в Санкт-Петербург, сестра Петра I великая княгиня Наталия Алексеевна увезла с собой копию Скорбященской иконы, которая стала одной из главных святынь новой столицы.

Летом 1888 года список с иконы Божией Матери «Всех скорбящих Радость» с грошиками тоже явил чудо.

В часовне деревни Клочки на окраине Петербурга произошел пожар из-за удара молнии. После того как огонь потушили, выяснилось, что икона «Всех скорбящих Радость» не только не сгорела, но потемневший от времени и копоти лик Божией Матери просветлел. Кружка для пожертвований, стоявшая рядом с образом, разбилась, деньги рассыпались по полу, а к иконе в разных местах прилепилось 12 медных монет — грошиков. Так список иконы получил новое название.

Весть о преображении иконы разнеслась по всей столице, и толпы людей устремились к чудотворному образу с грошиками. Вскоре появился новый тип иконы Божией Матери «Всех скорбящих Радость», на которой краской стали писать грошики.

На месте сгоревшей часовни построили храм в честь прославленной иконы. После революции Скорбященский храм был взорван, но чудотворная икона «Всех Скорбящих Радость» сохранилась в семье прихожан. В годы Великой Отечественной войны святой образ поместили в Свято-Троицком храме. Великое множество людей, молясь перед этой иконой, получили от Божией Матери утешение в нечеловеческих испытаниях и скорбях, обрушившихся на ленинградцев в страшные годы блокады. После того как в Санкт-Петербурге была возрождена Скорбященская часовня, ставшая подворьем Свято-Троицкого Зеленецкого мужского монастыря, чудотворный образ Богородицы «Всех скорбящих Радость» с грошиками вернулся на свое историческое место.

Икона «Всех скорбящих Радость» с грошиками стала источником бесчисленных чудес, многие неизлечимые больные получили исцеление. Так, в 1890 году прихожане часовни стали свидетелями удивительного выздоровления отрока Николая Грачева, страдавшего от припадков эпилепсии. Как-то ночью больной увидел перед собой Пресвятую Богородицу со святителем Николаем Чудотворцем и услышал голос: «Поезжай в часовню, где упали монеты, и ты получишь исцеление, но заранее никому ничего не говори». Прийдя утром в часовню, больной приложился к образу, и болезнь оставила его навсегда.

Таким же поразительным образом вскоре исцелилась и Вера Белоногина, 26-летняя жена писаря с суконной фабрики Торнтона. Она потеряла голос из-за горловой чахотки. Однажды во сне женщина услышала голос, повелевший идти в часовню. Отслужив молебен святой иконе «Всех скорбящих Радость», она вернулась домой и громко сказала своему мужу: «Я совершенно здорова!».

Иконография святого образа Божией Матери

Богоматерь "Всех скорбящих радость". Фото: © РИА Новости / Александр Красавин

На иконе «Всех Скорбящих Радость» Дева Мария изображена в полный рост с короной на голове и в царском одеянии. Известны также образы, где Богоматерь одета в обычное земное одеяние с белым платом на голове.

Мария держит младенца Иисуса на руках (также встречаются иконы без богомладенца, тогда Господь восседает в облаках в верхней части образа). От Богородицы исходит сияние. Вокруг нее — ангелы, посланные на помощь скорбящим людям.

В руках у Божией матери — четки, скипетр, свиток или хлеб.

Святой образ окру­жен­ раз­но­го ро­да бед­ству­ю­щи­ми людь­ми. Все они испытывают страдания, скорбь, голод и недуги. Они припадают к Божией Матери в молитве об избавлении от скорбей.

Считается, что этот образ Божией Матери в первую очередь символизирует защиту обиженных, которые не могут найти справедливости, печалящихся без утешения, болеющих, страждущих и грешных, которые хотят искупить проступки.

Кому помогает икона и о чем перед ней молятся

Русский лубок "Богоматерь всех скорбящих радость". Фото: Великжанин Виктор / ТАСС

К иконе Божией Матери «Всех скорбящих Радость» обращаются за помощью люди, которые потеряли надежду стать счастливыми. Просят у нее о помощи больные, обездоленные, вдовы, сироты, угнетенные и страдающие.

Этой иконе молятся в самых отчаянных и тяжелых жизненных ситуациях, молитва дарует верующим надежду и веру в светлое будущее. Также Божию Матерь просят об исцелении от различных болезней, помощи в тяжелом финансовом положении и возносят молитвы о семейном счастье.

6 ноября — Светец или Скорбящая Божья Мать

На Руси с 6 ноября начинались зимние девичьи посиделки. Как правило, девушки занимались рукоделием, одновременно пели или беседовали. Происходило все это при свете лучины, оттого и сам день нередко называли Светцем. «Русский светец — отрада девиц», — говорили в народе. Собирались обычно каждый вечер, кроме канунов больших праздников и суббот.

Обычно девушки рассаживались в большой избе, хозяйкой которой была пожилая женщина, чаще всего вдова. Ей платили «за наем» деньги, собранные в складчину, или договаривались о выполнении каких-то дел по хозяйству. Хозяйка ставила самовар, а девушки приносили с собой выпечку.

Посиделки начинались с «урочной» работы — каждой из девушек ее мать давала «урок», то есть задание, сколько и какой работы надо выполнить за вечер. Когда все было исполнено, в избу приходили деревенские парни и начиналось веселье: игры, танцы, песни.

Накануне праздника в храмах проходят вечерние праздничные богослужения. В этот день принято молиться иконе Скорбящей Божией Матери, просить ее избавить от скорби и болезней.

Что можно и нельзя делать 6 ноября

В народе верили, что 6 ноября нельзя принимать угощения от неугодных представителей противоположного пола. Считалось, что человека легко приворожить.

Кроме того, 6 ноября необходимо соблюдать осторожность с хрупкими предметами. Люди верили, что случайно разбитая посуда или зеркало может привести к чьей-то смерти в течение года.

Приметы 6 ноября