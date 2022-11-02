Фото, видео: ТАСС / Стоян Васев; www.globallookpress.com / uwe umstätter, Viktor Chernov, Zamir Usmanov, Felix Hörhager

Главной целью этого дня является привлечение внимания общественности к частично и полностью незрячим людям.

Глаза — один из самых важных органов чувств человека, но, к сожалению, есть люди, которые лишены возможности видеть. Каждые пять минут один человек в мире теряет зрение.

Чтобы напомнить о важности поддерживать людей с подобными заболеваниями, 13 ноября 1984 года был утвержден Международный день слепых.

По оценкам Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), около 1,3 миллиарда живут с тем или иными нарушениями зрения, а 36 миллионов страдают слепотой. Большая часть населения, имеющая этот недуг, старше 50 лет. Данная возрастная группа составляет 20% живущих на Земле.

ТАСС / ZUMA

Основными причинами проблем со зрением является катаракта и нескорректированные аномалии рефракции — отсутствие возможности глаза фокусироваться. Также среди основных причин специалисты выделяют глаукому, возвратную дегенерацию желтого пятна, трахому, помутнение роговицы и диабетическую ретинопатию.

5-tv.ru рассказывает, откуда пошла традиция праздновать Международный день слепых, как именно его проводят незрячие люди и какие заблуждения до сих пор существуют о жизни слепых.

Почему Международный день слепых проходит 13 ноября?

Дата Международного дня слепых (International Day of the Blind) была выбрана не случайно. Все дело в том, что в 1784-м в Париже открылась первая в мире школа для слепых детей под названием «Мастерская трудящихся слепых». Открыл ее известный в то время французский педагог Валентин Гаюи, который родился 13 ноября 1745-м.

Именно тогда ВОЗ приняла решение об учреждении этого праздника.

Валентин Гаюи. www.globallookpress.com / eye ubiquitous hutchison

Он был одним из первых тифлопедагогов и стал автором рельефного алфавита для незрячих людей, которым пользовались до создания шеститочечного шрифта Брайля. Гаюи был знаменитым филантропом и новатором XVII века. Император Александр I лично пригласил его в Россию для создания аналогичного учебного заведения в Санкт-Петербурге.

Интересен тот факт, что он лично нашел учителей-энтузиастов, но с учениками возникла проблема. Канцелярия министерства просвещения Российской империи, судя по всему, не вела статистику слепых детей и ответила: «В России нет слепых детей». Гаюи пришлось заняться поиском детей для обучения. Но это было не так уж и трудно — большую часть незрячих, педагог нашел на богадельне недалеко от Смольного института. Учебное заведение было открыто в 1807-м.

Существует еще одна важная дата для людей со слепотой. Ежегодно 15 октября отмечается День белой трости (International White Cane Safety Day), который затрагивает не только незрячих, но и остальные группы людей с ограниченными возможностями. Белая трость помогает им идти по жизни увереннее.

Не так давно, 4 ноября 2018 года, появился еще один важный праздник — Всемирный день азбуки Брайля. Он был учрежден резолюцией Генеральной Ассамблеи Организации объединенных наций (ООН) с целью повышения осведомленности людей о значении этого изобретения, играющего важную роль в реализации прав слепых и слабовидящих людей. Впервые его отметили в 2019-м.

Как празднуют Международный день слепых в 2022

Парадоксально, но жизнь слепых людей остается невидимой для большинства зрячих людей. Вопреки предрассудкам люди со слепотой не сидят все время дома, а проводят время в компании друг друга на различных мероприятиях. Многие из них — отличные музыканты, которые формируют целые творческие ансамбли и устраивают концерты для публики. И да, они читают, ходят в библиотеки для слепых, много общаются.

Нельзя сказать, что Международный день слепых отмечают с какой-то помпезностью, однако 13 ноября во многих культурных пространствах открываются лекции и тематические вечера, посвященные различным проблемам зрения. Подобные просветительские передачи можно услышать по радио и телевидению. В медицинских центрах также открываются профилактические мероприятия, направленные на предупреждение болезней глаз. Также в этот день слепые организовывают театральные представления, читательские и музыкальные вечера.

В России, кстати, еще с 1925-го действует организация, объединяющая людей со слепотой и частично потерявших зрение, — Всероссийское общество слепых (ВОС). С советских времен ее девиз «Равные права — равные возможности» ничуть не изменился, а в 2008-м у нее появился собственный гимн. Деятельность организации включает защиту, социальную поддержку, реабилитацию и социальную интеграцию слепых людей. В настоящий момент ее возглавляет президент ВОС Владимир Сипкин.

Отдельного внимания заслуживают ежемесячные периодические издания для слепых: журнал «Наша жизнь» (с 1924-го) имеет около 40 рубрик и звуковой журнал «Диалог» (с 1988-го), у которого количество разных рубрик достигает 50. Они распространяются по специальным библиотекам для незрячих, школам-интернатам и по подписке. Также у организации есть собственное радио ВОС, по которому вещают новости спорта, изменений на рынке криптовалюты, музыку, науки и даже кино, включая интервью с гостями.

При этом в рамках ВОС с 1967-го в Москве действует театр «Внутреннее зрение», в котором играют незрячие и слабовидящие актеры. Свои роли они учат по азбуке Брайля и аудиокассетам, а на сцене ориентируются по звуку шагов партнеров и их голосам. На репетициях им помогают зрячие коллеги, чтобы все выглядело максимально естественно.

Интересные факты и мифы о слепых

www.globallookpress.com / Patrick Pleul

Правда ли, Гомер был слепым?

О жизни незрячих существует много мифов и поразительных фактов. Так, считается, что знаменитый древнегреческий поэт Гомер, написавший «Илиаду» и «Одиссею», был слепым, однако никаких свидетельств современников об этом не существует. Исследователи считают, что легенда о слепоте Гомера появилась на фоне популярности диспутов «слепоте зрячей» массы и «зрячести слепых» избранных. Тем не менее, сегодня в античной традиции принято считать, что Гомэр был лишен способности видеть.

Видят ли слепые сны

Еще один вопрос, волнующий многих людей: «Видят ли слепые сны? И, если да, то что им снится?» В действительности люди с врожденной слепотой видят сны, однако, как и в повседневности, они лишены визуальной составляющей, зато полны звуков, запахов и ощущений. Слабовидящие люди способны воспринимать световые вспышки. Люди, потерявшие зрение в силу обстоятельств, также постепенно утрачивают способность различать во сне зрительные образы.

Что видят слепые

На вопрос, что видят слепые, они, чаще всего, ответят, что пустоту. Для них не существует черного цвета. Тем не менее, некоторые слепые могут видеть очень яркий свет.

Кстати, цифры они представляют не слева направо, а справа налево.

Трогают ли слепые лицо при встрече

Остальные чувства у слепых обычно обостряются, хотя и не всегда и не у всех. Благодаря интуитивному чутью, слуху и тактильным ощущениям они легко ориентируются в городе. По этой причине себя они не считают беспомощными и могут даже обидеться на непрошенную помощь. В то же время при контакте они не станут дотрагиваться до лица незнакомцев, как это показывают в кино. Они делают так только с теми, кто им близок.

Кем работают слепые

Найти профессию слепому человеку не так просто, однако есть индустрии, где их навыки бесценны. Прежде всего, из-за обостренного слуха слепые часто тонко чувствуют музыку и ритм, поэтому увидеть их можно в числе творческих коллективов и оркестров. Отсутствие способности видеть не помешает им выступать в составе театра и танцевальных группах для слепых. Их навыки также востребованы в индустрии красоты: слепые массажисты известны своим профессионализмом и особенно ценятся в Южной Корее, где им выдается специальная лицензия. Развитая мелкая моторика позволяет им реализовать себя в столярном деле и вырезании по дереву, изготовлении мебели, производстве сувениров, плетении, вязании, ремонте обуви и так далее.

Кстати, благодаря наличию специальной техники для компьютера, они вполне могут стать программистами, аналитиками, системными администраторами и так далее. Они могут выучиться на педагога и обучать детей с такими же особенностями зрения, как у них самих. На сельскохозяйственных работах слепые могут стать сотрудниками овощных и фруктовых баз.

Помните, что слепота не помешала американскому атлету Эрику Вайхенмайеру покорить Эверест и стать единственным альпинистом в команде из 150 человек, выполнившим программу «Семь вершин», включающей покорение самых высоких вершин. Кроме того, он летал на параплане, ездил на велосипеде, прыгал с парашютом, занимался дайвингом, катался на лыжах и справлялся с бурным речным течением на каяке. Он жил полноценной жизнью и много путешествовал.

Читают ли слепые эротические издания

Впервые версия порнографического журнала Playboy с шрифтом Брайля появилась в декабре 1970-го. Там не было рекламы и изображений. Уже в 1980-е он стал шестым по популярности печатным изданием среди слепых, что привлекло внимание представителей Конгресса — они посчитавших безрассудством траты бюджетных средств на финансирования порнографии.

В результате скандалов в 1983-м и 1985-м Библиотека Конгресса прекратила выпуск журнала. Это вызвало возмущение Американского совета слепых, который подал судебный иск, объявив о нарушение своих прав. В 1986-м им удалось одержать победу, сославшись на Первую поправку, и возобновить выход Playboy.

«Для слепых было гордостью то, что Playboy существовал на языке Брайля. Это помогло легитимизировать слепых как „нормальных“. Можно ли считать это (запрет) первым шагом к цензуре и других материалов? Слепое население имеет право на доступ к материалам, отражающим культуру», — позже писал один из читателей.

Для чего изначально создавался шрифт Брайля

Мало кто знает, что изначально шрифт Брайля был военной разработкой, придуманной по заказу французского императора Наполеона. Проект поручили военному криптографу Шарлю Барбье, который придумал «ночную азбуку», чтобы с ее помощью солдаты могли обмениваться сообщениями в темноте, не издавая при этом ни звука. Правда, из-за сложности его так и не использовали. Тогда за дело взялся тифлопедагог Луи Брайль, который вместо двенадцати точек придумал систему кодирования символа из шести точек, значительно упростив систему рельефной печати.

Отчего зависит пол диктора в московском метро

Специально для слепых в московском метро подбирают голоса дикторов. В направлении от центра города станции объявляются женским голосом, а в центр — мужским. По кольцевой определить направление движение также можно по голосам. Если слепой пассажир слышит мужской голос, то он едет по часовой стрелке, а если звучит женский голос, то состав движется против часовой стрелки.