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Альтернативой диагностике в автосервисе станут портативные сканеры, которые обладают своими плюсами и минусами.

Подозрительные звуки, махровый нагар на свечах зажигания, перебои в работе двигателя — все это признаки того, что автомобиль нуждается в ремонте. Но бывает случаи, когда идентифицировать неполадки самостоятельно не получается и приходится обращаться к специалистам.

Только вот диагностика машины на профессиональном оборудовании обойдется в копеечку: в обычной мастерской за эту услугу придется выложить минимум пять тысяч рублей, а в дилерском центре — еще больше. При этом траты не гарантируют желанного результата, ведь всегда остается риск нарваться на недобросовестного мастера.

Самостоятельно обнаружить, в какой части машины произошла поломка, можно с помощью портативного сканера. Как выбирать подобные устройства и почему они так отличаются по цене? Действительно ли они эффективны или это удачный маркетинговый ход? На эти вопросы ответил автомеханик Павел Потемкин в «Самой полезной программе».

Почему важно делать диагностику авто

Диагностика, как правило, делается при покупке авто. Электронный сканер способен выявить широкий спектр неполадок.

«Компьютерная диагностика автомобиля — это общее считывание состояния автомобиля, его электронных систем, таких как система курсовой стабилизации, состояние двигателя, состояние антипробуксовочной системы», — объяснил автомеханик Павел Потемкин.

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В идеале проводить диагностику машины следует каждые 25 тысяч километров пробега. В противном случае незначительные неполадки в двигателе могут стать причиной внезапного возгорания прямо на дороге, а сам автомобиль может сгореть за считанные минуты. При этом чем старше возраст автомобиля, тем чаще следует посещать СТО (станции технического обслуживания).

Существует другой вариант проверить системы автомобиля — купить устройство для самостоятельной диагностики. Как и профессиональное оборудование, оно точно также выдает коды ошибок, по которым можно понять, где именно таится неисправность.

«Если эта ошибка выявлена, то прибор ее прочитал. Соответственно, хорошо разбирающийся автомобилист поймет, в какую сторону нужно „копать“ для того, чтобы обнаружить дальнейшие неполадки. Он может также узнать причину их возникновения либо устранить неисправность, тем самым обезопасив себя от более дорогостоящего ремонта», — отметил Павел.

Чем отличаются устройства самостоятельной диагностики автомобиля

На рынке огромный ассортимент моделей разной ценовой категории: за 200, 600, 1000 и 2600 рублей. Судя по описанию, принцип работы у них одинаковый, однако есть нюансы, которые удалось выяснить в результате эксперимента.

Сначала автомобиль прошел диагностику в автосервисе, где механики зафиксировали с помощью профессионального сканера ошибку в ходовой системе. Сломанный датчик антиблокировочной системы на переднем правом колесе может привести к потере управления. В момент торможения одно колесо будет продолжать крутиться, и машину просто уведет в сторону. Кроме того, в системе управления двигателем прибор выдал сразу четыре изъяна.

«Одна из самых распространенных ошибок связана с клапаном рециркуляции. Она возникает на достаточно малом количестве автомобилей. Одна из причин — это наличие сажи на самом клапане, то есть в его рабочей части», — пояснил эксперт.

Итак, профессиональное оборудование в общей сложности обнаружило пять ошибок. Теперь полученный результат предстоит на деле сравнить с показателями магазинных сканеров. Сегодня большинство приборов, которые используются для такой легкой диагностики автомобиля, работают через приложение в телефоне.

Самый бюджетный вариант за 200 рублей подключается к бортовой системе автомобиля, а в телефон передает информацию по Bluetooth. На первый взгляд, все просто, но проверить устройство в работе не получилось. Установить связь с автомобилем дешевый прибор так и не смог.

«Итак, у нас возникли проблемы с подключением прибора к блоку управления двигателем. Телефон с прибором подружился, а прибор с машиной — нет», — разъяснил автомеханик Потемкин.

Следующий образец за 600 рублей может передавать данные не только через Bluetooth, но и по Wi-Fi. И, как выяснилось, вполне успешно. За считанные минуты прибор подключился и к смартфону, и к автомобилю.

«На втором приборе есть кнопка питания. Таким образом вы можете отключить прибор, не вынимая его из диагностического разъема. То есть если вы постоянно пользуетесь автомобилем, он просто находится у вас в диагностическом разъеме, и в нужный момент вы можете просто его включить» — прокомментировал Потемкин.

Этот автосканер выдал целых шесть ошибок в двигателе. То есть на две больше, чем показало профессиональное устройство. Еще один плюс этого образца — удобное приложение. Оно выдает не только код ошибки, но и ее подробное описание, и даже предлагает варианты, как устранить неисправность.

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Следующий прибор за 1000 рублей, как оказалось, стабильно работает только с одной операционной системой. Он, по сравнению с профессиональным оборудованием, показал три ошибки вместо четырех. В ходовой системе автомобиля сканер тоже ошибок не нашел.

Самый дорогой вариант за 2600 рублей, в отличие от других моделей, подключать к телефону не нужно. Информация об ошибках отображается на встроенном экране.

«У него свой интерфейс и свой блок управления. Не нужно подключать никаких телефонов, не нужно загружать какие-то сторонние приложения, мы просто подключаем его в диагностический разъем автомобиля», — отметил эксперт.

Но на этом плюсы устройства закончились. Несмотря на высокую стоимость, пользоваться прибором оказалось очень неудобно. Сам гаджет громоздкий. В разъеме его не оставишь — будет болтаться на проводе и мешать водителю. Но главное, в отличие от других образцов, этот сканер выдает только код ошибки. Всю остальную информацию надо искать самостоятельно.

«Этот прибор увидел неисправность в системе рециркуляции выхлопных газов. Обнаружил вторую ошибку, которую показало профессиональное оборудование по той же системе рециркуляции картерных газов. Также увидел сбой датчика абсолютного давления воздуха. И все. Всего три ошибки. И прошу заметить, точно также не увидел неисправность по датчику антиблокировочной системы», — подчеркнул автомеханик Потемкин.

В ходе тестирования у каждого устройства были обнаружены свои плюсы и минусы. Ясно одно: покупать сканер дешевле 600 рублей точно не стоит. Такой прибор будет работать через раз, если его вообще удастся подключить. Все остальные образцы справились примерно одинаково: нашли неполадки в двигателе, но не смогли определить неисправность в ходовой системе.

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Чтобы время от времени проверять работу мотора, сгодится сканер средней цены и с подключением к смартфону. Такие модели намного удобнее, но для полной диагностики автомобиля все равно придется обращаться в автосервис.