Миф или правда: нужно ли есть суп каждый день

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Супы занимают заметную часть рациона россиян и многими считаются важнейшей частью здорового питания.

Споры о полезности супов в рационе человека не утихают многие годы. Одни утверждают, что первые блюда нужно употреблять ежедневно. Другие не верят в наличие каких-то особенных свойств такой еды и ее острой необходимости для здоровья.

Требуются ли супы в повседневном рационе? Все ли они полезны для организма? На эти и другие вопросы ответила врач диетолог-нутрициолог Наталья Круглова в эфире радио «Петербург».

Нужно ли есть супы каждый день

Многие уверены, что суп нужен всем и всегда. И если отказаться от супа, тогда человек сразу подпадает под определение адепта «неправильного» питания. Однако как утвердждает специалист, на самом деле, суп — это просто вариант принять пищу.

Есть первые блюда, которые точно не надо есть ежедневно.

«Это какая-нибудь солянка, где очень большое количество мяса, в том числе жирного мяса и наверняка избыток по соли», — привела пример врач Круглова.

В противоположность им можно привести овощные супы или супы-пюре. С их помощью пациент автоматически увеличит количество потребляемых овощей, даже нелюбимых.

Специалист считает, если человек любит такие блюда, то их можно включить в ежедневный рацион. Главное, готовить правильно, чтобы в еде сохранялось максимальное количество витаминов и микроэлементов.

«Поэтому если любите супы, да, пожалуйста, готовьте, ешьте. Если не любите, вы можете эти продукты съесть в другом виде, если это вам будет более вкусно», — посоветовала она.

Для хорошего самочувствия человеку важно иметь здоровое и сбалансированное питание.

«Это питание, которое отвечает потребностям организма и работает на профилактику заболеваний, улучшает общее состояние здоровья, физическую выносливость и работает даже на продолжительность жизни», — уточнила эксперт.

Польза супов для организма

Супы имеют ряд бесспорных плюсов, например:

Быстрое насыщение, что требует меньших порций;

Отличный способ, чтобы согреться и повысить иммунитет, особенно в холодное время года;

Разгрузка желудка при потреблении нежирных супов;

Восстановление водно-солевого баланса;

Низкая стоимость блюда и его общедоступность.

Другой немаловажный плюс — разнообразие рецептов позволяет практически любому человеку подобрать суп по вкусу, а значит, включить в регулярный рацион питания.

Отрицательные стороны употребления супов

Существуют сотни рецептов приготовления супов. В каждой культуре — разные. Далеко не все они легко усваиваются организмом, и это нужно учитывать при составлении меню. Врач-диетолог выделила несколько характерных признаков первого блюда, которое не подойдет для ежедневного употребления:

Крепкий наваристый бульон. В этом случае увеличивается нагрузка на пищеварительную систему, возможен дисбаланс в работе желудочно-кишечного тракта (ЖКТ). Кроме того, такая основа для супа, как правило, имеет высокую калорийность и повышенное содержание жира.

Слишком горячий (выше 60 градусов) или холодный (менее 15 градусов) суп. Человеческому организму наиболее комфортно «работать» с теплым супом. В противном случае рецепторы желудка подвергаются раздражающему действию.

Зажарка на масле. Не приносит пользы и существенно увеличивает количество калорий и жира в блюде.

Длительная термообработка. Если рецепт предполагает долгую варку, то витамины и микроэлементы в овощах распадаются.

Как увеличить полезность супа

Чтобы сделать первое блюдо более полезным, нужно соблюдать некоторые правила:

Использовать нежирное мясо (индейка, курица) и не варить бульон на костях;

Добавлять овощи на самом последнем этапе, чтобы они сохранили максимум полезных веществ и клетчатку;

Варить суп на втором бульоне, а не на самом наваристом — первом;

Заменить зажарку на свежую зелень и некоторые специи;

Уделять больше внимания овощным крем-супам, которые лучше усваиваются.

Если же отношение к супам прохладное, то можно найти другие, более подходящие варианты, как съесть нужные организму продукты.