Фото: VICKIE FLORES / ТАСС

На пути к славе Деми Мур пришлось пройти немало испытаний. Об этом мало кто догадывается, глядя на ее цветущий внешний вид.

Сегодня Деми Мур известна всему миру, однако в начале пути обстоятельства складывались не в ее пользу. За свою карьеру она создала целую галерею сильных и одновременно чувственных женских образов в кинематографе. На ее счету роли в культовых фильмах «Привидение», «Стриптиз», «Солдат Джейн» и «Непристойное предложение».

Не меньшее внимание она привлекала своими личными отношениями с известными актерами, а также экспериментами в бьюти-сфере.

В 60-й юбилей актрисы 5-tv.ru вспоминает самые интересные факты жизни Деми Мур и ее ярких ролях в кино.

Детство и странные родители Деми Мур

Родилась будущая знаменитость 11 ноября 1962 года в городе Розуэлл. Девочку назвали Деметрией в честь… марки популярного шампуня. Росла малышка Деми в обстановке, которую трудно назвать благополучной. Она часто становилась невольной свидетельницей ссор и драк родителей, страдавших алкоголизмом.

В 13 лет Деми нашла свое свидетельство о рождении, откуда узнала, что Дэн Гайнс — не ее родной отец. Тогда мать Вирджиния рассказала ей, что ее биологический отец Чарльз Хармон ушел от нее за два месяца до рождения дочери. Это открытие стало болезненным для юной девушки, однако гораздо ужаснее оказалось последовавшее за ним предательство.

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В 15-летнем возрасте Деми была изнасилована приятелем ее матери. Причем случилось это с ее позволения, которая таким образом решила расплатиться с долгами. Вирджиния любила прикладываться к бутылке, поэтому задолжала владельцу бара 500 долларов — именно в такую сумму она оценила сексуальный контакт со своей несовершеннолетней дочерью. Об этом ей сообщил сам мужчина, спросив, что она чувствует, когда ее делает проституткой собственная мать. Несмотря на невыносимую обиду, в душе Деми пыталась найти оправдание ее поступку.

«В глубине сердца, я не думаю, что это было так. Но все-таки она позволила ему это, причинила мне вред», — поделилась она в эфире Good Morning America по случаю выхода книги мемуаров Inside Out («Наизнанку») в 2019-м.

Но не только это заставило ее быстро повзрослеть. Еще подростком Деми пришлось спасать Вирджинию от передозировки:

«Помню, как своими маленькими пальцами пыталась вытащить у нее изо рта таблетки, а отец учил меня, что делать… Тогда мое детство и закончилось», — сокрушенно признавалась она.

Мать и отчим не расстались после инцидента с наркотиками, но обстановка в доме накалилась до предела. И тут Деми (тогда еще Гайнс) представился счастливый случай. Сколько она себя помнила, ее семья часто переезжала. И как-то раз они обосновались в западной части Голливуда.

Там 16-летнюю эффектную брюнетку заметил скаут из модельного агентства Elite, куда она устроилась работать в качестве модели пин-ап.

Как начиналась карьера суперзвезды 90-х Деми Мур

www.globallookpress.com / Cinetext

Несмотря на множество комплексов, Деми всегда хотелось стать актрисой. Когда же ее соседка по комнате Настасья Кински убедила ее начать карьеру в кино, она согласилась. Тогда уже она успела сменить свою настоящую фамилию и стала подписываться как Деми Мур.

Свой путь она начинала с фильмов для взрослых. Правда, став знаменитой, она наняла детективов, чтобы изъять и уничтожить копии эротики с ее участием.

Ее дебютом в художественном кино стала драма «Выборы» (1981), где Деми Мур появилась в эпизодической роли. Затем ей стали предлагать играть героинь в молодежных фильмах «Огни святого Эльма», «Во всем виноват Рио» и «Что случилось прошлой ночью». Путь к славе оказался тернист. Лишь в 26 лет Деми Мур получила свою первую главную роль в картине «Седьмое затмение».

Однако настоящая слава актрисе пришла после драмы «Привидение», где ее партнером стал Патрик Суэйзи. Для роли Молли Дженсен ей сделали стрижку пикси, что возродило моду на короткие прически. Фильм о любви девушки и ее умершем муже сорвал кассу и со временем был признан культовым, а образ героини Деми Мур стал одним из самых часто копируемых.

Кадр из фильма «Приведение», режиссер Джерри Цукер, 1990 г.

За первым успехом последовали приглашения в другие проекты. В «Непристойном предложении» ее партнерами стали Роберт Редфорд и Вуди Харельсон. В основе сюжета любовный треугольник, в котором героиня Деми Мур соглашается провести с миллиардером ночь по просьбе ее проигравшегося в казино мужа. Напряженные отношения между супругами, испытание на верность и страстные сцены были высоко оценены зрителям, о чем свидетельствовали кассовые сборы.

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Вскоре из юной старлетки Деми Мур превратилась в самую высокооплачиваемую актрису 90-х, которая воплотила на экране плеяду роковых женщин. Ее гонорар достиг рекордных на тот момент 10 миллионов долларов.

Следующей важной работой актрисы стала роль женщины-босса Меридит в психологическом триллере «Разоблачение». По сюжету она обвиняет героя Майкла Дугласа в сексуальном домогательстве, шантажируя его бросить семью.

Несмотря на провал в прокате, экранизация «Алой буквы» по одноименному произведению Натаниэля Готорна, стала одной из важных в фильмографии Деми Мур. В ленте она сыграла красавицу Эстер Прин, которую связывала порочная связь со священником (его воплотил Гэри Олдмен).

В 1996-м Деми Мур озвучила одну из принцесс Disney — свой голос она подарила цыганке-искусительнице Эсмеральде.

Кадр из фильма «Стриптиз», режиссер Эндрю Бергман, 1996 г.

Еще одной знаменитой работой Деми Мур стала роль в фильме «Стриптиз», где она предстала в образе разведенной женщины, вынужденной подрабатывать в баре танцами для взрослых. Ночная профессия дала стабильный заработок, однако не позволяла забрать от непутевого мужа свою маленькую дочь. Ради нее стриптизерше Эрин пришлось не только доказать закону, что она хорошая мать, но и противостоять натиску похотливого конгрессмена. Фильм собрал огромную кассу, а сама актриса получила за роль 12 миллионов долларов.

Кадр из фильма «Солдат Джейн», режиссер Ридли Скотт, 1997 г.

В неожиданном свете Деми Мур предстала в картине «Солдат Джейн», где она сыграла лейтенанта Джордана О’Нила — первую женщину-морского котика. Новый образ удивил зрителей, привыкших видеть актрису в образе роковых соблазнительниц, и мгновенно стал каноничным. Для роли Деми Мур побрилась налысо и добилась сильного и рельефного тела. Чтобы убедительно смотреться в кадре, отжиматься на одной руке и выполнять боевые трюки, она брала уроки у Стивена Хелвенстона — опытного инструктора подразделения специального назначения SEAL военно-морских сил США.

«Я могла бы прийти и попросить каскадера пройти за меня полосу препятствий, но я чувствовала, что таким образом упущу возможность испытать то, через что эти люди в действительности проходят на тренировках», — объяснила Деми Мур свой отказ от дублеров.

Сегодня в карьере актрисы почти 20 лет наблюдается относительное затишье. Так, она появилась в эпизодической роли в популярных «Ангелах Чарли» и драме «Разбирая Гарри» Вуди Аллена, однако неудачи в личной жизни и затяжные депрессии сильно подкосили ее состояние. Среди ее недавних работ — второплановые роли в картинах «Дивный новый мир» и «Невыносимая тяжесть огромного таланта».

Личная жизнь Деми Мур

В 1979-м году Деми Мур познакомилась в ночном клубе с первым мужем, рок-музыкантом Фредди Муром. На тот момент ей было 16 лет, а ему 28. Их роман развивался стремительно — и уже через год мужчина развелся со своей женой ради страстной брюнетки. Вместе они прожили 5 лет. Сама знаменитость уверяла, что на замужество ее толкнуло желание поскорее избавиться от опеки своих родителей.

«Бесшабашная компания моего мужа, рок-музыканта Фредди Мура, сделала меня почти законченной алкоголичкой. Если бы не страстное желание стать актрисой, мне не удалось бы справиться с этой напастью», — прокомментировала она однажды склонность к алкогольной зависимости.

После 5 лет совместной жизни девушка подала на развод, оставив себе звучную фамилию экс-супруга. На память от их любви остался видеоклип на песню It's Not A Rumour, где они поют вместе. Когда актриса стала набирать популярность, этот клип стали часто показывать на MTV. Кстати, за три записанные вместе песни она до сих пор получает гонорар.

Вторым мужем Деми Мур стал звезда «Крепкого орешка» Брюс Уиллис, с которым она познакомилась на премьере картины «Слежка» в 1987-м. Поначалу известный актер не понравился девушке.

«Первое впечатление — он какой-то придурок. Однако Брюс оказался таким галантным, настоящим джентльменом», — вспоминала Мур в своих мемуарах «Наизнанку».

С Брюсом Уиллисом и детьми. www.globallookpress.com / via www.imago-images.de

В тот же вечер настойчивый кавалер все-таки выпросил у нее номер телефона. После четырех месяцев знакомства они уже души в друг друге не чаяли — и решили обвенчаться. В союзе у них родилось три дочери — Румер, Скаут и Талула.

«Я всегда буду благодарна ему. Он понимал меня лучше, чем я сама себя понимала», –откровенничала актриса.

Со стороны их брак казался образцовым, однако в 1996-м в прессе появились слухи об изменах Боюса, которые он сам же и подогрел скандальным интервью Playboy. Там актер объяснял, что все мужчины — животные, которые следуют своему естественному инстинкту. Из-за занятости на съемках актеры действительно стали реже видеться и находить время для семьи, поэтому спустя два года они объявили о разводе. Тем не менее, им удалось сохранить дружеские отношения.

«Смешно это говорить, но я очень горжусь нашим разводом. Я думаю, что Брюс с самого начала боялся, что я усложню наш разрыв, что я выплесну весь гнев, который у меня накопился от нашего брака, буду препятствовать его общению с детьми — что я использую все те уловки, на которые идут пары при разводе. Но я этого не сделала, и он тоже», — делилась Мур.

В 2003-м Мур стала встречаться с голливудской звездой Эштоном Кутчером, который был на целых 15 лет моложе ее. Многие поклонники тогда не верили, что их отношения будут долгими, полагая, что таким образом актриса пытается пережить развод.

«Журналисты фокусируются на нашей разнице в возрасте, а для меня важно лишь то, что она — лучшее, что когда-либо случалось со мной. Деми, я люблю тебя, детка», — признавался в любви ее избранник ведущему Saturday Night Live.

www.globallookpress.com / Brandon Parry

Вопреки сплетням актеры наслаждались обществом друг друга и в итоге поженились спустя два года. Кроме того, Эштон хорошо поладил с детьми от ее второго брака. Однако в 2011-м году идиллии пришел конец. Причиной стало желание супругов поэкспериментировать: Эштон пригласил в дом коллегу, чтобы отрепетировать постельную сцену на глазах жены. Деми Мур присоединилась к ним, однако после этого у них разладились отношения — и они приняли решение развестись.

Деми Мур пристрастилась к алкоголю после потери ребенка от Эштона Кутчера

Кроме того, у пары не получалось завести ребенка — у на тот момент 42-летней актрисы на 6-м месяце беременности случился выкидыш. Из-за депрессии она пристрастилась к алкоголю и обезболивающим, что только усугубило их отношения. Этот период личной жизни стал самым тяжелым, по признанию актрисы.

«Даже не могу полностью передать словами, насколько потерянной, пустой и отчаявшейся я была. Я ничего не замечала вокруг», — говорила она.

За карьеру ей приписывали романы с такими звездами, как Леонардо Ди Каприо, Тоби Магуайер, Колин Фаррелл и Орландо Блум.

Дэми Мур и Дэниэл Хамм. www.globallookpress.com / Serge Arnal

В настоящий момент Деми Мур встречается с 46-летним швейцарским поваром Дэниэлем Хаммом, владеющим пятизвездочным вегетарианским рестораном. Актриса счастливо проводит время со своими дочерьми, а также поддерживает своего бывшего мужа Брюса Уиллиса, завершившего карьеру на фоне афазии. Во время пандемии коронавируса они даже собрались, как прежде, всей семьей, чтобы насладиться отдыхом.

Проблемы со здоровьем и пластические операции Деми Мур

Мало кто знает, что звезда «Стриптиза» в детстве страдала от косоглазия. Кроме того, у девочки были проблемы с почками. Избавиться от этого дефекта и вылечить организм Деми Мур смогла уже в старшей школе.

«Мне диагностировали нефроз — опасную для жизни болезнь, о которой к тому времени почти ничего не было известно, поскольку ее исследовали только у мужчин, если исследовали вообще. По сути, это нарушение процесса мочеотделения. Помню, я дико испугалась, когда мои половые органы опухли, а единственной реакцией мамы была паника. Она посадила меня в машину и отвезла в больницу, где я пролежала три месяца», — вспоминала она болезненный опыт.

В 2017-м году знаменитость шокировала поклонников новостью о потере двух передних зубов, которые выпали у нее на фоне переживаний из-за проблем в личной жизни. После того как она обратилась к стоматологу, ей были вставлены новые зубные импланты.

«Я была бы рада сказать, что виноват скейтборд или что-то в этом духе, но нет. Причина — одна из главных причин смерти в Америке, а именно — стресс», — чистосердечно призналась актриса в эфире The Tonight Show.

Деми Мур предстала перед фанатами без зубов

На фоне депрессии Деми Мур настолько похудела, что ее заподозрили не только в анорексии, но и наличии синдрома Вернера, при котором поражаются кровеносные сосуды и репродуктивная система. Поводом для предположения стало стремительное старение кожи и ее обвисание. Кроме того, Деми Мур вновь откровенно рассказала публике о проблемах с желудком и аутоиммунном заболевании, не уточнив локализацию.



www.globallookpress.com / Nancy Kaszerman; 5-tv.ru

Чтобы продлить молодость, секс-символ 90-х не раз прибегала к пластическим операциям. Впервые звезда «Привидения» сделала их еще в юном возрасте, изменив при помощи ринопластики кончик и крылья носа.

О том, в чем секрет неувядающей красоты Деми Мур 5-tv.ru эксклюзивно рассказал пластический хирург Давид Погосян.

В свои 34 года Деми Мур решилась на маммопластику и абдоминопластику, чтобы скорректировать грудь и живот после рождения троих детей. После развода с Брюсом Уиллисом актриса сделала контурную пластику в нижней трети части лица, а также избавилась от заломов на лбу с помощью инъекций ботокса. В области носогубных складок и в зоне вокруг глаз были введены филлеры.

В 45 лет актриса начала встречаться с молодым избранником Эштоном Кутчером, что заставило ее тщательнее следить за собой. С помощью блефаропластики Деми Мур избавилась от мешков под глазами, а затем сделала лифтинг нижней трети лица и шеи.

«Поразительно, насколько великолепно Деми Мур выглядит в своем возрасте. Отдельно я бы отметил ухоженность актрисы. У нее мускульный тип старения кожи, поэтому признаки увядания проявляются поздно. Обратите внимание, что у нее практически нет морщин. Средняя зона лица на месте: характерных пустот в области глаз не наблюдается. Вероятно, она все-таки делала блефаропластику верхних век. Но в ее случае делать такую процедуру нужно очень аккуратно, поскольку у нее глубоко посаженные глаза», — прокомментировал хирург Погосян.

Деми Мур и Эштон Кутчер. www.globallookpress.com / Kevan Brooks

Правда, некоторые эксперименты в области хирургии оказались не очень удачными. В 2021-м Деми Мур появилась на показе Fendi, где ее изменения внешности обсуждали больше, чем наряд. Публика была шокирована провалами в области скул и «уехавшей» линией губ. Предполагается, что причиной стало удаление комков Биша, которые не рекомендуется делать в ее возрасте из-за нехватки жировых тканей.