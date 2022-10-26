Что изменится в жизни россиян с 1 ноября 2022 года

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В начале ноября ожидаются изменения в жизни россиян. Большие нововведения произойдут в социальной сфере.

В России с 1 ноября вступает в силу ряд законодательных инициатив. Большинство изменений ожидается в социальной сфере: утверждено повышение пенсий некоторым категориям граждан, семьи мобилизованных начнут получать льготы на оплату жилищно-коммунальных услуг (ЖКУ) и другие. В материале 5-tv.ru собраны все важные социальные события, которые произойдут в последний месяц календарной осени.

Социальные выплаты и пенсии с 1 ноября 2022

C 1 ноября Пенсионный фонд России (ПФР) планирует повышение пенсий для нескольких категорий граждан.

В автоматическом режиме индексация произойдет для:

бывших членов летных экипажей, которые на данный момент уже не работают по специальности и чей стаж превышает 25 лет для мужчин и 20 лет для женщин;

граждан, работавших шахтерами и сотрудниками горноспасательных отраслей.

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Для получения выплат не потребуется писать заявление в ПФР, все необходимые сведения есть в базе государственной структуры.

Пенсионеры, чей возраст от 80 лет и выше, смогут получить удвоенную фиксированную выплату к страховой пенсии. Эта сумма будет увеличена еще и на районный коэффициент, если пенсионер проживает в зоне Крайнего Севера или приравненной к ней территории. Для получения надбавки нужно обратиться в ПФР. В 2022 году размер фиксированной выплаты составляет чуть больше семи тысяч рублей, поэтому пенсионеры смогут рассчитывать на прибавку в виде 14,5 тысяч рублей.

На доплату в размере третьей части от фиксированной выплаты могут претендовать и пенсионеры, в чьей семье недавно родился ребенок или чей супруг вышел на пенсию, но ее размер значительно ниже, чем у заявителя.

Выплаты мобилизованным и льготы их семьям в России с 1 ноября 2022

Президент России Владимир Путин объявил, что с 1 ноября мобилизованные граждане будут получать ежемесячное денежное довольствие в размере не менее 195 тысяч рублей. Также глава государства поручил правительствам регионов ввести работу по следующим направлениям:

обеспечить мобилизованных всем необходимым для проживания и выполнения поставленных задач;

создать программы поддержки для семей мобилизованных.

В Ленинградской области уже планируется с 1 ноября ввести специальные компенсации по оплате ЖКУ. Для получения выплат необходимо обратиться с соответствующим заявлением в ПФР до 31 декабря 2022-го. Компенсация будет выплачена за период с 1 октября. Ее размер составит 50% от расходов на коммунальные услуги.

Как будут начисляться выплаты пенсий 2022

Более 30 социальных выплат будет начисляться с 1 ноября на карту «Мир». Приходить на карту будут пособия для людей, ухаживающих за родственниками с ОВЗ, стипендии детям-сиротам, ежемесячные выплаты на детей, компенсации на оплату ЖКУ.

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Теперь ее держателям могут поступать выплаты донорам — обладателям нагрудного знака «Почетный донор», малоимущим семьям. Возможность получать выплаты наличными при этом сохранится.

Как будет происходить осенний призыв 2022

В ноябре начнется осенний призыв в армию. Набор должен был пройти в начале осени, но в связи с частичной мобилизацией был перенесен на ноябрь. В 2022-м планируется призвать 120 тысяч человек. Призывники не будут направлены в зоны проведения специальной военной операции. Большинство срочников пройдут службу в регионах, в котором они были призваны. Исключения составляют распределенные в военно-морской флот, в части ракетных войск стратегического назначения и некоторых других подразделений.

Кампания осеннего призыва в 2022 году будет сокращена на 30 дней. Набор в армию закончится 31 декабря. Повестку призывнику должны вручить лично по месту прописки или учебы в руки под роспись, по телефону призывников в военкомат вызвать не могут.

Служба в армии длится 12 месяцев, при альтернативной гражданской службе этот срок может быть увеличен до 18-21 месяца.

Национальный стандарт «зеленого» строительства 2022

С 1 ноября вступает в силу национальный стандарт «зеленого» строительства многоквартирных жилых домов.

В документе перечислен 81 критерий по оценке экологичности жилищных условий. Для того чтобы здание было признано «зеленым» нужно, чтобы оно соответствовало минимум 16 критериям из общего списка. При строительстве многоэтажных домов будут оцениваться:

архитектура и планировка участка, на котором проводится строительство;

организация работ и контроль за строительством;

создание комфортной среды для его жителей, в том числе и людей с ограниченными возможностями;

качество использованных при строительстве материалов;

утилизация отходов при строительстве;

экологическая безопасность территории, на котором выстроен дом;

рациональное использование источников энергии и воды;

безопасность эксплуатации здания;

новые технологии устойчивого развития.

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