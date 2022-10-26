Иванов день: как 1 ноября задобрить домового

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В этот день принято молиться о здравии близких и об избавлении души от злых намерений и грехов.

Православная церковь 1 ноября почитает память Иоанна Кронштатского и священномученика Садока — небесного покровителя умерших без покаяния. В народе этот день называли Ивановым.

Иоанн Кронштадтский

Преподобный Иоанн Кронштадтский родился в 1829 году в Архангельской губернии, и в его роду было много священнослужителей. Мальчик был слабым и болезненным, но после крещения окреп и стал расти здоровым.

По церковному преданию, еще в детстве к Иоанну явился ангел, который успокоил ребенка и сообщил ему, что будет оберегать его до конца дней.

Отец мальчика был псаломщиком в местной церкви, поэтому Иоанн часто посещал храм и знакомился с богослужением. В возрасте девяти лет мальчика отдали в Архангельское приходское училище. Сначала обучение давалось ему нелегко, но позже он стал одним из лучших учеников и, став юношей, отправился в Санкт-Петербургскую духовную академию, после окончания которой он хотел принять монашество. Но в итоге обстоятельства сложились иначе, и он остался в столице. Иоанн отправился в Кронштадт, где помогал бедным и обездоленным.

На 26-м году жизни Иоанн был рукоположен в священники в Андреевском соборе, в котором он прослужил 53 года до своей смерти в 1908 году.

Иоанн мог возвращать к праведной жизни заблудшие души. Такой случай произошел с одним ремесленником, который страдал пьянством.

«Опустил я глаза, а он смотрит — прямо в душу смотрит. Начал говорить. Не смею передать все, что он говорил. Говорил про то, что у меня в каморке рай, потому что где дети, там всегда и тепло и хорошо, и о том, что не нужно этот рай менять на чад кабацкий. Не винил он меня, нет, все оправдывал, только мне было не до оправдания. Ушел он, я сижу и молчу. Не плачу, хотя на душе так, как перед слезами. Жена смотрит. И вот с тех пор я человеком стал», — приводится рассказ ремесленника в житие Иоанна.

Также Иоанн Кронштадтский известен даром чудотворения, который прославил его на всю Россию. Один из случаев описал сам Иоанн в дневнике. Однажды он узнал о болезни одного из жителей Кронштадта, и его попросили помолиться. Праведный начал молиться о том, чтобы человек мирно попал в руки Божьи, однако в этот момент к нему пришла знакомая верующая, которая убедила Иоанна молиться только о выздоровлении. Она увидела в старце чудодейственную силу.

«Тогда я исповедал пред Господом свое ничтожество и свою греховность, увидел волю Божию во всем этом деле и стал просить для болящего исцеления. И Господь послал ему милость Свою — он выздоровел. Я же благодарил Господа за эту милость. В другой раз по моей молитве исцеление повторилось», — писал Иоанн.

Вскоре о его даре узнали по всей России, и люди начали приезжать в Кронштадт за помощью. Преподобный и сам много ездил по стране и оказывал помощь всем просящим.

Иоанн находился вместе с семьей императора Александра III, наблюдая за последними днями царя и молясь за него в Ливадии.

В качестве наследия после святого осталось около 1,8 тысяч страниц проповедей и сочинений, которые стали достоянием Русской православной церкви. Сам старец отслужил свою последнюю Божественную литургию 10 декабря 1908 года. Затем он отошел в мир иной.

Садок Персидский

Садок, епископ Персидский, занимал престол в городах Ктесифон и Салик после того, как там пострадал его предшественник — епископ Симеон. Святой Садок однажды увидел пророческий сон. Ему приснилась лестница, спускающаяся с неба. Наверху сооружения находился святой Симеон, а на земле — сам Садок. Покойный епископ призвал его к себе и сказал: «Поднимись ко мне, Садок, и не бойся: вчера вошел я, а ты войди сегодня». Садок расценил этот сон как предсказание будущих мучений, которые выпадут на его долю. Поэтому он подготовил клир и призвал всех верующих людей, пока еще находившихся на свободе, позаботиться о спасении своей души.

Спустя год воины, которых подослал царь Сапор, схватили епископа Садока с его клиром, а также монахов и других христиан — 128 человек. Людей на пять месяцев заключили в темницу, где мучили и заставляли отречься от веры. В результате непреклонных узников порубили мечами. В ходе жестокой казни мученики прославляли господа.

На Руси в старину люди обращались к святому Садоке с особой молитвой об избавлении от напрасной смерти. По преданию, когда мученика подвергли тяжким страданиям за исповедание Христа, он молился богу и просил, чтобы того, кто призовет господа имени его ради, удостоили спасения.

Иванов день — традиции 1 ноября

1 ноября в Иванов день принято прощаться с осенью и переходить на «зимний режим» — с этого момента начинались морозы. Предки наблюдали за погодой и предсказывали характер будущей зимы и весны. Люди говорили — кто в ноябре не зябнет, тому и в крещенскую стужу не замерзнуть.

Также в Иванов день в деревнях резали кур и готовили различные блюда из мяса птицы: на стол ставили жареную курицу, куриный суп с лапшой и пироги курники.

После сытного ужина все собирались в круг и рассказывали друг другу страшилки: таким образом они хотели порадовать домового, падкого на подобные рассказы.

Что можно делать 1 ноября

1 ноября по обыкновению встречали зиму и провожали осень. После Иванова дня готовились к наступлению настоящих морозов.

Суеверные крестьяне в это время всячески умасливали домового, чтобы тот помогал, а не пакостил. Специально для него готовили сладкую кашу, угощали «хозяина» дома и свежеиспеченным горячим хлебом.

Раньше многие верили, что 1 ноября стоит проводить в семейном кругу, потому что из-за сокращения светового дня и наступления темноты, вся нечисть выходила из дома и охотилась на людей. В Иванов день принято молиться о спасении души и избавлении от смерти. Следует обойти с зажженной свечой все комнаты в доме для защиты жилища от зла.

Желательно 1 ноября высыпать зерно для птиц на крыльце дома. Считается, что если досыта накормить птиц осенью, то в дом не придут беды зимой.

Что нельзя делать 1 ноября

Нельзя, чтобы на крыше дома примостилась сова — якобы к покойнику в доме, так что этих птиц старались прогнать;

Нежелателно оставлять сушить вещи на ночь перед Ивановым днем — чтоб туда нечисть не вселилась;

Не стоит убивать пауков — по поверью, в таком обличье в дом наведываются умершие родственники;

Нельзя отказывать в подаянии и в милостыне — через них, как через пауков, обращается покойная родня;

Не стоит держать открытыми двери и окна — чтоб не впустить беду в дом;

Нельзя борачиваться на шаги за спиной — это могут быть злые духи.

Приметы 1 ноября