Лука Голодный: как 31 октября гадать по луковой шелухе на замужество

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На Руси этот день также называли Луковым, крестьяне верили, что лук не только укрепляет здоровье, но еще и придает храбрости и защищает дом от нечисти

31 октября православная церковь чтит апостола от семидесяти Луку, сподвижники апостола Павла, автор одного из Евангелий и Деяний святых апостолов.

Апостол Лука

Апостол Лука жил в I веке. Он родился в Антиохии Сирийской, возможно, в греческой просвещенной семье. О его жизни практически ничего не известно.

По преданию, он с юности изучал разные науки — еврейский закон, греческую философию, живопись и медицину. Услышав о Христе, Лука прибыл в Палестину и здесь горячо воспринял христианское учение.

Он был избран Иисусом Христом в число 70 апостолов и послан на первую христианскую проповедь при земной жизни Спасителя. В числе немногих верных последователей он присутствовал при распятии Христа. За эту свою преданность Лука одним из первых был сподоблен лицезрения воскресшего Иисуса, явившегося ему и апостолу Клеопе по пути в селение Еммаус.

Лука принял участие во втором миссионерском путешествии апостола Павла. Есть предположение, что он был знатоком права и сопровождал Павла как юрист. Также есть версия, что Лука был врачом, возможно — на корабле (в связи с этим считается покровителем врачей). После совместного путешествия апостолы стали практически неразлучны.

По преданию, именно Лука впервые занялся созданием икон. Запечатлев облик Богоматери, он стал первым в истории иконописцем. Поэтому апостол Лука считается покровителем художников.

В русской церкви имеется около десяти икон, приписываемых Луке, среди них Владимирская, Тихвинская, Иверская. На Афоне и на Западе их 21 (восемь находятся в Риме).

Когда Павел был казнен в Риме, Лука продолжил миссионерскую деятельность и посетил Ливию, Египет и Фиваиду. Мученическую смерть через повешение он принял в городе Фивы (Греция) в возрасте 84 лет. Мощи святого Луки по сей день находятся в Италии, в базилике Святой Иустины в Падуе.

Лука Голодный или Луков день — традиции 31 октября

В день памяти святого крестьяне большое внимание уделяли луку и его целебным свойствам. 31 октября в деревнях даже устраивались луковые базары, хотя торговля им редко приносила хорошую прибыль. Считалось, что 31 октября каждый должен съесть немного лука, чтобы укрепить здоровье и защитить себя от болезней. Люди верили, что лук, съеденный в Луков день, может излечить даже от хронических заболеваний.

О луке сохранилось немало поговорок: «Съесть лук — избавиться от мук», «Лук от семи недуг», «Лук да баня все правят» и другие. Верили, что лук не только укрепляет здоровье, но еще и придает храбрости и защищает дом от нечисти, поэтому связки этого овоща обязательно вещали в доме.

Девушки 31 октября гадали на лук. Брали луковицу и ее раздевали (шелуху убирали), так чтобы цела была. Если три «одежки», то к Святой Троицы — жениха найдет и свадьба придет. Шелуху не выбрасывали, а хранили до Пасхи. Подвешивали над печкой и желанье загадывали: если шелуха не пропадет, то милый замуж возьмет.

Второе название праздника — Лука Голодный — связано с приметой, что лук выводит всю гнить из организма, поэтому не стоит нагружать желудок пищей, лучше поголодать.

Также 31 октября рыбаки выходили в море. Они обращались к святому с молитвами, просили о хорошем улове и защите от опасностей. В это время можно было поймать плотву, язя, стерлядь, леща, головля, окуня, сома, щуку. Рыбу ловили не только сетями, но и лучением. Для этого на носу лодки ставили специальное приспособление, в котором крепилась лучина. Затем лучину зажигали. Рыба сама подплывала близко к лодке, где ее легко ловили рыбаки.

Что нельзя делать 31 октября

31 октяря нельзя переедать, предаваться обжорству. Древнее сказание гласит: «Лука из человека всю гниль выводит». Поэтому предки придерживались голодания.

Нельзя спиливать деревья, обрывать кору и ветки для собственных нужд. Согласно, традициям сегодня нельзя брать в долг, причем неважно — деньги или какие-то вещи. Считалось, что тот, кто дает в долг, может лишиться счастья.

Также не подходящий день для сватовства — это сулит скорое расставание.

Что нужно делать на Луку Голодного

Из-за созвучия имени апостола Луки с овощем, с древних времен 31 октября люди старались съедать хоть немного лука. Предки верили — овощ, съеденный в этот праздничный день может не только благотворно повлиять на иммунитет, но и избавить от хронических заболеваний. Полагалось обязательно поставить на стол блюда с содержанием лука.

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