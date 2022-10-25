Друзья, мы продолжаем готовиться к наступлению Нового года и выбирать вкусные блюда для праздничного стола.

Сегодняшнее блюдо не входит в перечень традиционных новогодних угощений однако, если разобраться, оно вполне себе зимнее, праздничное и очень вкусное. А, стало быть, подходящее для наших целей. Просто нужно отойти от стереотипов, живущих в голове.

Речь идет идет о запеченной свиной рульке. Существует много вариаций и рецептов приготовления этого блюда. Для немцев это айсбайн (айсбан), для чехов — печено вепрево колено, для австрийцев — штельце. Дело тут вовсе не в названия, а в удачном рецепте, которым я сегодня поделюсь с вами.

Всего-то нужно — пойти на рынок и приобрести те самые свиные рульки. Причем желательно брать передние, считается, что они лучше подходят для запекания.

Максим Гринкевич

Что нам понадобится для айсбана:

свиная рулька — 1 шт.;

вода;

соль;

лавровый лист — 1 шт.;

репчатый лук — 2 шт.;

душистый перец — 4-5 шт.;

черный перец — 4-5 шт.;

гвоздика — 4-5 шт.;

кориандр — 1 ч. л.;

чеснок — 4 зубца;

семена можжевельника — 1 ч. л.;

сахар — 1 ст. л.;

сухой майоран — 1 ч. л.;

мед — 4 ст. л.;

горчица — 3 ст. л.;

оливковое масло — 1 ст. л.;

соевый соус.

темное пиво (по желанию).

Пусть вас не пугает количество ингредиентов, в основном это специи. Пропорции указаны в расчете на одну рульку среднего или маленького размера. А дальше вы вольны самостоятельно регулировать насыщенность прияностей по количеству и размеру рулек. Тут четкие пропорции не важны, дальше это будет понятно.

Важный момент: прежде чем следовать классическому рецепту айсбана, требуется предварительная подготовка.

Шаг 1: Вымачиваем свиную рульку Промываем рульку, счищаем все лишние элементы и отправляем в кастрюлю. Нужно вымочить рульку, чтобы она стала нежной и сочной. Иногда это делают в обычной воде, но зачем, если можно сразу и замариновать? Поэтому делаем крепкий соляный раствор — 100 граммов соли на каждый литр воды, чтобы рулька была полностью покрыта. Ставим кастрюлю на холод и ждем хотя бы ночь. Лучше сутки. Чем дольше рулька вымачивается, тем потом будет лучше по структуре. Не советую пренебрегать этим этапом. Но и слишком увлекаться не надо.

Шаг 2: Варим рульку Что же делать с уже вымоченной рулькой? Допустим, вы поставили ее замачиваться 28 декабря, а 31-го уже готовы запекать. Сливаем из кастрюли солевой раствор и наливаем свежей чистой воды. Ставим кастрюлю с рулькой на сильный огонь, доводим до кипения и снимаем пену. Мы, конечно, варим не бульон, но эстетичней будет без пены.

Шаг 3: Добавляем специи Теперь добавляем специи — перцы горошком, гвоздику, ягоды можжевельника, порубленные пополам луковицы, раздавленные ножом чесночные зубцы, майоран (я просто использовал смесь итальянских трав, где он присутствует), кориандр, сахар. Также присаливаем воду, чтобы было вкусно. Для яркости цвета наливаем немного соевого соуса. Только не переборщите. Кто-то добавляет морковь, но я убежден, что никакого прока от нее не будет. Мы создаем ароматную среду для мяса, а у моркови никакого аромата.

Шаг 4: Продолжаем варить рульку В общем, если у вас получился вкусный рассол, то ставим газ на средние значения и варим рульку 2-2,5 часа, в зависимости от ее размера. Мясо должно стать мягким, шкурка должна легко протыкаться вилкой. В общем, ждем 70% готовности. Чем лучше отварите, тем лучше будет конечный результат. Чехи, кстати, любят сразу варить рульку в темном пиве, чтобы дать ей красивого колера, так что вполне подходит делать и так.

Шаг 5: Перекладываем рульку в форму для запекания Готовую рульку перекладываем в латку для запекания. Подойдет и на решетку, только не забудьте снизу поставить противень с водой. Нам остается покрыть рульку глазурью.

Шаг 6: Покрываем рульку глазурью Рецепт глазури простой — смешиваем мед, горчицу, оливковое масло и чайную ложку соевого соуса для цвета. Обмазываем рульку со всех сторон и отправляем в духовку.

Шаг 7: Запекаем рульку Запекаем 10 минут при температуре 200 градусов. Потом перевоваричиваем, снова обмазываем глазурью и оставляем еще на 10 минут. Затем я переключил духовку на верхний нагрев и довел рульку до румяности в течение еще где-то 15 минут. Получилось красиво и с хрустящей шкуркой. Блюдо готово!

Шаг 8: Пробуем айсбан Подается айсбан традиционно с картофельным пюре, тушеной или обычной квашеной капустой, соленьями, горчицей и хреном. Блюдо сытное, красивое, праздничное и невозможно вкусное. Мясо просто тает во рту, разваливается на волокна, растворяется без остатка.

Айсбайн — ледяная дорога. То ли из-за характерного блеска так назвали, то ли из-за костей, которые использовали для коньков, то ли вообще так раньше называлась свиная рулька у скандинавов. Никто точно сказать не может. Да и какая разница. Новогодняя еда должна радовать и не требовать долгих препараций на кухне. Это как раз тот случай. Всего вам вкусного!

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