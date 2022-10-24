Ущерб на полвека: просчитаны страшные последствия взрыва «грязной бомбы»

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Применение киевским режимом «грязной бомбы» приведет на долгие годы к поистине страшным последствиям для населения и для экологии в целом.

Подорвав «грязную бомбу», Украина намерена обвинить Россию в в применении оружия массового уничтожения, однако есть надежда, что провокация не будет реализована.

В телефонных переговорах с французским коллегой Себастьяном Лекорню 23 октября министр обороны Сергей Шойгу выразил обеспокоенность по поводу возможной провокации киевского режима с применением «грязной бомбы». Он также оповестил об угрозе глав оборонных ведомств Великобритании Бена Уолесса, Турции Хулуси Акара, США Ллойда Остина.

Реальность угрозы подтвердил 24 октября пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Угроза налицо. Эта информация была доведена до сведения собеседников министром обороны РФ, дальше уже их дело — верить или не верить», — сказал он.

Глава Госсовета Крыма Владимир Константинов выразил надежду, что Киеву хватит благоразумия не совершать катастрофу.

«Западное общество и элиты живут вовсе не под непроницаемым куполом. Они уязвимы во многих своих секторах. <…> Будем рассчитывать, что здравого смысла и инстинкта самосохранения у них и в этот раз хватит, как хватило его ровно 60 лет назад, в дни Карибского кризиса», — написал он в телеграм-канале.

Что такое «грязная бомба»

Под «грязной бомбой» подразумевается снаряд, начиненный радиоактивными веществами. Он характеризуется как маломощный ядерный боеприпас. Бомба приводится в действие с помощью простого взрывчатого вещества. Взрыв такой бомбы приводит к очень серьезных экологическим последствиям — большая территория моментально загрязняется радиоактивными веществами. Отсюда и название.

Создать «грязную бомбу» могут большинство стран мира при наличии ядерной энергетики. До сегодняшнего дня в мире ни разу не использовали «грязные бомбы», поскольку неприменение подобной тактики сдерживает Договор о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО, действует с 1970 года). Лишь три государства на планете — Израиль, Индия и Пакистан — отказались подписать данный документ. Южный Судан с обретения независимости в 2011 году еще не подписал его. А Северная Корея отозвала свою подпись после конфликта на фоне разработки ядерной программы КНДР. Кроме того, две страны подозреваются в нарушении протоколов ДНЯО. Среди них Иран и США.

В качестве боевого оружия «грязная бомба» не применяется ввиду своей неэффективности. Она не предполагает немедленного поражающего эффекта, например, излучения, ударной волны, разрушения инфраструктуры и других видов воздействия атомного оружия. Однако она все же наносит существенный ущерб противнику — из-за радиационного заражения земли и воды людям придется надолго покинуть район. В противном случае население подвергнется лучевой болезни. Такая тактика больше относится к террористическую акту.

Опасные последствия взрыва «грязной бомбы»

Непреднамеренной «грязной бомбой» можно назвать аварию на Чернобыльской АЭС в 1986 году. Последствия такого взрыва широко известны — экологическая катастрофа, масштабная зона отчуждения, в которой нельзя ничего строить, жить или просто пребывать; смерть людей от острой лучевой болезни, появление онкологических и других заболеваний.

На долгие годы на территории взрыва «грязной бомбы» нельзя будет жить, работать, выращивать овощи, брать воду и так далее. Все вокруг будет поражено радиоактивными веществами.

Советник гендиректора «Росэнергоатома» Ренат Карча спрогнозировал ущерб экологии на 30-50 лет.

«Заражение однозначно будет, заражение однозначно поразит десятки тысяч людей как минимум. Жизни людей, которые будут погублены в результате применения этой самой „грязной ядерной бомбы“, — это лишь малая доля того, что может случиться», — сказал он в эфире «России-24».

Кроме того, в зависимости от погодных условий и направления ветра в день теракта последствия «грязной бомбы» в виде радиоактивных осадков могут выпасть в Белоруссии, странах Прибалтики, Турции, Болгарии, Румынии или Грузии.

Однако даже при таком раскладе ущерб окажется меньше, чем планирует Киев. Полностью отравить, допустим, крупную реку не получится.

«Для создания „грязной бомбы“ надо расковырять бочку с ядерными отходами с какой-нибудь электростанции, вложить их в капсулу и потом рвануть 100 килограмм тротила. Даже в этом случае заражение будет в радиусе, может, 500 м, может, километра. А потом это все начнет уходить в почву. То есть заражение будет, но не такое, как от взрыва атомной бомбы. Если рвануть в воде, то это все пронесется по течению, ляжет на дно и постепенно будет уходить», — пояснил военный эксперт Владислав Шурыгин в беседе с «Известиями».

Он также напомнил, что АЭС «Фукусима-1» после аварии в результате цунами около полугода отравляла морские воды, однако «никто этого даже не заметил». Поэтому если националисты планируют сделать радиоактивными воды Днепра, у них просто не хватит на это «начинки».

При этом не стоит забывать, что применением Киевом «грязной бомбы» будет с большой долей вероятности сопровождаться информационными вбросами и провокациями. Власти Украины попытаются дискредитировать Россию и обвинить ее в запрещенном методе. Это повлияет на двусторонние отношения Кремля с другими странами и может дать старт мощной антироссийской кампании, целью которой станет подорвать доверие к России и ее репутацию.

Рискнет ли Киев применить «грязную бомбу»

Еще в 2015 году бывший секретарь Совбеза Украины Александр Турчинов говорил о планах по созданию «грязной бомбы».

«Мы будем использовать все имеющиеся у нас ресурсы, в том числе для создания эффективного оружия. Это закрытые военно-технические программы, которые мы будем реализовывать. Какое оно там — грязное или чистое — это уже отдельный технологический вопрос», — заявил он несколько лет назад.

По мнению политолога Натальи Елисеевой, президент Украины Владимир Зеленский может пойти на такой риск и «отравить» бывшую территорию своей страны. Однако многое будет зависеть от реакции западных партнеров. Если будет очевидным порицание такого шага, Киев не захочет рисковать.

«Цель простая — обвинить Россию в том, что она первой нанесла удар. Условно, это будет полный разрыв взаимоотношений с нашими партнерами. Например, с азиатским регионом, Китаем и так далее. Плюс в том, что данные оказались в прессе, и эта тема поднимается», — сказала эксперт в эксклюзивной беседе с 5-tv.ru.

5-tv.ru

Она добавила, что подобная провокация может произойти, если учесть ситуацию с Запорожской АЭС. Тогда Вооруженные силы Украины (ВСУ) обстреливали предприятие, прекрасно осознавая последствия в случае критического попадания, тем не менее, боевиков это не остановило.