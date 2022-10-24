Ефимий Осенний: почему 28 октября женщинам нельзя браться за рукоделие
Верующие 28 октября вспоминают святых Евфимия Солунского и Лукиана Антиохийского
Фото: Рухадзе Анатолий / Фотохроника ТАС
28 октября мужчины готовили улья и сани к зиме, а женщины трепали лен, ткали пряжу и прогоняли из дома кикимору
28 октября православные верующие чтят память преподобного Евфимия, а также мученика Лукиана, пресвитера Антиохийского.
Евфимий Солунский
Евфимий жил в IX веке в Галатии в городе Анкира. В миру носил имя Никита. Он рано остался без отца, и мать его настояла на ранней женитьбе сразу после воинской службы, и в супружескую жизнь будущий святой вступил еще подростком.
Однако в 18 лет после рождения дочери юноша сообщил о намерении посвятить себя служению Богу и принял монашеский постриг и имя Евфимий. Несколько лет он прожил в монастыре в Писидоне на горе Олимп, а после принял великую схиму — дал торжественную клятву вести жизнь по строгим правилам, практически лишив себя всего, и отправился на гору Афон. Там он прожил 15 лет с отшельником по имени Иосиф, избегая общения с другими людьми. Три года Евфимий сохранял обет молчания и боролся со всяческими искушениями. После этого преподобный еще 12 лет продолжал схимонашескую жизнь, соблюдая обет вселения в затвор. Он заперся в пещере, полностью отрезав себя от мира и посвятив время молитвам и единению с богом.
Затем Евфимий вернулся к людям — но только затем, чтобы принять подвиг столпничества. На протяжении пяти лет мужчина подвизался на столпе близ Солуни, непрерывно молился, лечил и наставлял проходивших мимо. После смерти своего товарища — отшельника Иосифа — Евфимий переселился на гору Перистера. Он настолько очистил разум и дух молитвами, что на него стали снисходить божественные откровения. Так, по велению Господа, преподобный основал две обители — мужскую и женскую — и 14 лет руководил ими в сане диакона. В одной из них приняли постриг его мать и жена. Преподобный Евфимий скончался в возрасте 74 лет. Мощи его перенесены в Солунь.
Лукиан Антиохийский
Лукиан родился в середине III века в сирийском городе Самосате. Оставшись сиротой в двенадцатилетнем возрасте, он решил посвятить жизнь служению Господу. Святой раздал все имущество нищим, а сам отправился в Эдессу к исповеднику Макарию. Там изучал Священное Писание и вел подвижнический образ жизни.
За благочестие и ревностное распространение христианства среди иудеев и язычников Лукиан был рукоположен в сан пресвитера Антиохийского. Также он считается одним из основоположников Антиохийской богословской школы. Главной заслугой святого является работа по выверке и исправлению текстов Священного Писания, которые были испорченны переписчиками и еретиками. В частности, он тщательно сверил Септуагинту с еврейским оригиналом, вариант ветхозаветного текста получил название «Лукианова рецензия».
Во время гонения на христиан при императоре Максимиане Лукиан был схвачен и приведен на допрос к царю. Император, убедившись, что Лукиан непреклонен в своих убеждениях, приказал бросить его в темницу.
Но и там он продолжал проповедническую миссию: в течение девяти лет укреплял он в вере бывших с ним христиан, убеждая их не бояться мучений и смерти. От продолжительных пыток и голода святой Лукиан скончался в заключении. Максимиан повелел бросить тело мученика в море, но через тридцать дней дельфины вынесли его на берег. Верующие с честью похоронили многострадальное тело святого Лукиана.
Ефимий Осенний — традиции 28 октября
Праздник в народе прозвали Ефимием Осенним, а также Льняницей и Пчельником.
В этот день мужчины валяли валенки, готовили улья и сани к зиме, а женщины мяли и трепали лен, ткали пряжу.
По народным поверьям, в день Ефима Осеннего корни растений смыкаются с землей, насекомые прячутся под землю и вся природа засыпает.
Считалось, что на Ефимия Осеннего в дом возвращается нечистая сила, которая уходила на лето. Среди таких злых духов самой известной является кикимора. Она путает нитки в ткацких станках, бьет посуду, портит еду, пугает девушек. Кикимора любит садиться возле ткачих. Чтобы ее прогнать, девушка должна была перекреститься и обратиться за помощью к Ефиму Благочестивому.
Чего нельзя делать 28 октября
Считалось, что на Ефимия Осеннего устраивает разгул нечистая сила. Она проникает в дома и портит любую женскую работу — бьет посуду, путает пряжу, рвет вязание и ломает прялки. Особенно сильны мавки — их даже можно увидеть, если они сядут за ткацкий станок. Чтобы ее прогнать, девушка должна была перекреститься и обратиться за помощью к святому Евфимию Солунскому.
Поэтому 28 октября женщинам не рекомендуется заниматься работой по дому, кроме самой необходимой.
Категорически запрещалось злословить, сплетничать и ругаться — 28 октября слова имеют особую силу и большинство из них обязательно сбудется.
Что можно делать на Ефимия Осеннего
В деревнях на Евфимия мяли и трепали лен — работать требовалось быстро, чтобы материал не наполнился влагой.
Хорошо 28 октября заняться подготовкой к зиме — еще раз перепроверить и подлатать теплые вещи, убедиться, что продовольствия запасено достаточно.
Приметы на 28 октября
- На Ефимия Осеннего выпал снег — следующей осенью будет богатый урожай хлеба.
- Кошка пьет воду больше обыкновенного — к непогоде.
- Собака отказывается есть — надвигается ненастье.
- Над восходящим солнцем виднеется облако — к ненастью.
- На Ефимия Осеннего небо ясно-синее, насекомые все еще не спят, а ночью светят тусклые звезды — зима будет теплой.
- Вечером 28 октября небо чистое, а луну обрамляет багровое свечение — зима будет морозной и снежной.