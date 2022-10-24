Ефимий Осенний: почему 28 октября женщинам нельзя браться за рукоделие

Фото: Рухадзе Анатолий / Фотохроника ТАС

28 октября мужчины готовили улья и сани к зиме, а женщины трепали лен, ткали пряжу и прогоняли из дома кикимору

28 октября православные верующие чтят память преподобного Евфимия, а также мученика Лукиана, пресвитера Антиохийского.

Евфимий Солунский

Евфимий жил в IX веке в Галатии в городе Анкира. В миру носил имя Никита. Он рано остался без отца, и мать его настояла на ранней женитьбе сразу после воинской службы, и в супружескую жизнь будущий святой вступил еще подростком.

Однако в 18 лет после рождения дочери юноша сообщил о намерении посвятить себя служению Богу и принял монашеский постриг и имя Евфимий. Несколько лет он прожил в монастыре в Писидоне на горе Олимп, а после принял великую схиму — дал торжественную клятву вести жизнь по строгим правилам, практически лишив себя всего, и отправился на гору Афон. Там он прожил 15 лет с отшельником по имени Иосиф, избегая общения с другими людьми. Три года Евфимий сохранял обет молчания и боролся со всяческими искушениями. После этого преподобный еще 12 лет продолжал схимонашескую жизнь, соблюдая обет вселения в затвор. Он заперся в пещере, полностью отрезав себя от мира и посвятив время молитвам и единению с богом.

Затем Евфимий вернулся к людям — но только затем, чтобы принять подвиг столпничества. На протяжении пяти лет мужчина подвизался на столпе близ Солуни, непрерывно молился, лечил и наставлял проходивших мимо. После смерти своего товарища — отшельника Иосифа — Евфимий переселился на гору Перистера. Он настолько очистил разум и дух молитвами, что на него стали снисходить божественные откровения. Так, по велению Господа, преподобный основал две обители — мужскую и женскую — и 14 лет руководил ими в сане диакона. В од­ной из них при­ня­ли по­стриг его мать и же­на. Преподобный Евфимий скончался в возрасте 74 лет. Мо­щи его пе­ре­не­се­ны в Со­лунь.

Лукиан Антиохийский

Лукиан родился в середине III века в сирийском городе Самосате. Оставшись сиротой в двенадцатилетнем возрасте, он решил посвятить жизнь служению Господу. Святой раздал все имущество нищим, а сам отправился в Эдессу к исповеднику Макарию. Там изучал Священное Писание и вел подвижнический образ жизни.

За благочестие и ревностное распространение христианства среди иудеев и язычников Лукиан был рукоположен в сан пресвитера Антиохийского. Также он считается одним из основоположников Антиохийской богословской школы. Главной заслугой святого является работа по выверке и исправлению текстов Свя­щен­но­го Пи­са­ния, которые были ис­пор­чен­ны пе­ре­пис­чи­ка­ми и ере­ти­ка­ми. В частности, он тщательно сверил Септуагинту с еврейским оригиналом, вариант ветхозаветного текста получил название «Лукианова рецензия».

Во время гонения на христиан при императоре Максимиане Лу­ки­ан был схва­чен и приведен на допрос к царю. Император, убедившись, что Лукиан непреклонен в своих убеждениях, приказал бросить его в темницу.

Но и там он продолжал проповедническую миссию: в те­че­ние девяти лет укреп­лял он в вере быв­ших с ним хри­сти­ан, убеж­дая их не бо­ять­ся му­че­ний и смер­ти. От продолжительных пыток и голода святой Лукиан скончался в заключении. Максимиан повелел бросить тело мученика в море, но через тридцать дней дель­фи­ны вы­нес­ли его на бе­рег. Ве­ру­ю­щие с че­стью по­хо­ро­ни­ли мно­го­стра­даль­ное те­ло свя­то­го Лу­ки­а­на.

Ефимий Осенний — традиции 28 октября

Праздник в народе прозвали Ефимием Осенним, а также Льняницей и Пчельником.

В этот день мужчины валяли валенки, готовили улья и сани к зиме, а женщины мяли и трепали лен, ткали пряжу.

По народным поверьям, в день Ефима Осеннего корни растений смыкаются с землей, насекомые прячутся под землю и вся природа засыпает.

Считалось, что на Ефимия Осеннего в дом возвращается нечистая сила, которая уходила на лето. Среди таких злых духов самой известной является кикимора. Она путает нитки в ткацких станках, бьет посуду, портит еду, пугает девушек. Кикимора любит садиться возле ткачих. Чтобы ее прогнать, девушка должна была перекреститься и обратиться за помощью к Ефиму Благочестивому.

Чего нельзя делать 28 октября

Считалось, что на Ефимия Осеннего устраивает разгул нечистая сила. Она проникает в дома и портит любую женскую работу — бьет посуду, путает пряжу, рвет вязание и ломает прялки. Особенно сильны мавки — их даже можно увидеть, если они сядут за ткацкий станок. Чтобы ее прогнать, девушка должна была перекреститься и обратиться за помощью к святому Евфимию Солунскому.

Поэтому 28 октября женщинам не рекомендуется заниматься работой по дому, кроме самой необходимой.

Категорически запрещалось злословить, сплетничать и ругаться — 28 октября слова имеют особую силу и большинство из них обязательно сбудется.

Что можно делать на Ефимия Осеннего

В деревнях на Евфимия мяли и трепали лен — работать требовалось быстро, чтобы материал не наполнился влагой.

Хорошо 28 октября заняться подготовкой к зиме — еще раз перепроверить и подлатать теплые вещи, убедиться, что продовольствия запасено достаточно.

Приметы на 28 октября