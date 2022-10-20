Параскева Пятница: почему 27 октября женщинам нельзя ничего делать по дому
Верующие 27 октября вспоминают святую Параскеву Иконийскую Пятницу
Фото: © РИА Новости / Илья Питалев
В этот день на Руси запрещались почти все виды женских работ.
27 октября (14 октября по старому стилю) вспоминают мучеников Назария, Гервасия и Протасия. В этот день на Руси отмечали праздник Параскевы Пятницы.
Мученики Назарий, Келсий, Гервасий, Протасий
Святой Назарий родился в Риме в знатной и состоятельной семье. Родители его приняли крещение от апостола Петра, а мальчика крестил первый римский епископ Лин. С юных лет Назарий решил посвятить жизнь служению Христу и помощи гонимым христианам. Он привел множество язычников к познанию истины и крестил их.
В Медиолане (современное название Милан) он познакомился с близнецами Протасием и Гервасием, томившимися в темнице. Близнецы были известны по всей Италии даром чудотворений. Встретившись, христиане обнялись и призвали друг друга к мученичеству. За поддержку узников Назария избили и выслали из города.
Тогда проповедник направился в Галлию. В городе Симье он обратил в христианство большую часть жителей. Затем Назарий крестил сына одной христианки по имени Келсий и, воспитав его, приобрел себе верного ученика и сподвижника в миссионерских трудах.
Икона "Избранные святые Параскева Пятница, Григорий Богослов, Иоанн Златоуст, Василий Великий". XV век.
За проповедь христианства Назарий и Келсий претерпели жестокие мучения. Их отдавали на растерзание диким зверям, но звери не коснулись их, затем пытались утопить в море, но святые ходили по воде, словно по суше. Воины были так поражены происходящим, что решили принять христианство и отпустить святых.
Освобожденные Назарий и Келсий вновь отправились в Медиолан, чтобы навестить в темнице мучеников Гервасия и Протасия. Об этом донесли императору Нерону. Тот приказал обезглавить всех мучеников.
В V веке при правлении святого царя Феодосия их мощи были торжественно перенесены в собор.
Параскева Иконийская Пятница
В истории можно встретить упоминания нескольких святых с именем Параскева. Наиболее известной из них считается великомученица Параскева Иконийская, жившая в III веке в Малой Азии.
Ее родители особо чтили Страстную пятницу, когда Иисус Христос принял на Кресте страдания за всех людей. В честь этого они назвали дочь Пятницей (по-гречески Параскева). Она рано осиротела. Достигнув совершеннолетнего возраста, Параскева приняла обет девства и стала проповедовать среди язычников.
В 300 году в город Иконию приехал военачальник императора Диоклетиана, которому было поручено прекратить распространение новой веры. Параскева отказалась принести жертву идолам и за это была подвергнута истязаниям. Ее повесили на дереве и терзали тело железными гвоздями. Потом израненную до костей и едва живую бросили в темницу. Бог не оставил страдалицу — ее тело чудесным образом исцелилось.
Икона "Великомученица Параскева Пятница".
Злобный мучитель продолжил истязать Параскеву, приказав повесить ее на дереве и жечь факелами. Наконец ей отсекли мечом голову. Христиане похоронили тело святой Параскевы. От мощей великомученицы стали исцеляться больные.
У православных христиан святая Параскева (Пятница, или Петка) издревле пользовалась особой любовью. Ей посвящали храмы и придорожные часовни (Пятницы); считали ее за покровительницу полей и скота. 27 октября люди приносили в храм плоды для освящения. Святая Параскева считается целительницей душевных и телесных недугов, хранительницей семейного благополучия и счастья.
Параскева Грязниха или Параскева Пятница — традиции 27 октября
Параскева Пятница — народный праздник 27 октября. На образ святой Параскевы перенесли некоторые признаки и функции главного женского персонажа славянской мифологии — Мокоши. Поэтому Параскеву Пятницу считали «бабьей заступницей» и покровительницей всего, что связано с женскими занятиями: рукоделием, деторождением, материнством, домашним хозяйством и так далее.
Раньше в часовнях или на перекрестках ставились деревянные резные фигуры Параскевы и Николая Чудотворца. Пятницу изображали в виде женщины в восточном одеянии или простой бабы в паневе и лаптях.
На Руси Параскеве Пятнице молились о сохранении домашнего скота, исцелении болезней, особенно лихорадки, зубной и головной боли. Цветы и травы, приложенные к образу мученицы, считали одним из самых действенных лечебных средств. Их варили их в воде и этим отваром поили захворавших домочадцев или животных.
Параскеву также называли Грязнихой. Как правило, в это время начиналась осенняя распутица. Земля размокала от сильных дождей, проехать по дороге становилось невозможно до морозов, да и пройти затруднительно.
На Руси 27 октября существовал запрет на вязание, шитье, стирку, уборку и другие «бабьи» работы: считалось, что этим можно навлечь болезни. Считалось, что из-за тех, кто ослушался запрета, мученица ходит исколотая иглами и веретенами нерадивых хозяек.
Беременным женщинам нельзя 27 октября расчесывать волосы, так как считалось, что можно прогневать святую и лишиться ее помощи. Девушки на Параскеву молились об удачном замужестве. Они могли просить святую послать им хорошего жениха. Матери молились за детей.
Также под запретом излишнее веселье. Говорили: «Кто много смеется, тот в старости будет много плакать».
Коми-зыряне, живущие по реке Вашке ежегодно проводят крестный ход к речке Кер-ю, где пожилые женщины и девочки омывают храмовые и домашние иконы в водах, освященных иконой Параскевы Пятницы.
Что можно делать 27 октября
Разрешалось только мять и трепать лен. Также женщинам желательно помолиться Параскеве о скором замужестве, домашнем благополучии и защите от болезней.
Что нельзя делать 27 октября
Все женские обязанности по дому лучше отложить на потом. По старой традиции запрещено готовить, шить, вышивать, стирать, гладить и убираться.
Поскольку на Руси полагали, что святая ходит по полям, также 27 октября запрещено тревожить матушку-землю.
Приметы на 27 октября
- На Параскеву Грязниху на улице слишком слякотно и грязно — до зимы осталось четыре недели.
- Много звезд на небе — в следующем году жди богатый урожай.
- 27 октября выпал снег — в мае наступит ненастная погода.
- Много ягод на рябине — лето будет дождливым.