Параскева Пятница: почему 27 октября женщинам нельзя ничего делать по дому

Фото: © РИА Новости / Илья Питалев

В этот день на Руси запрещались почти все виды женских работ.

27 октября (14 октября по старому стилю) вспоминают мучеников Назария, Гервасия и Протасия. В этот день на Руси отмечали праздник Параскевы Пятницы.

Мученики Назарий, Келсий, Гервасий, Протасий

Святой Назарий родился в Риме в знатной и состоятельной семье. Родители его приняли крещение от апостола Петра, а мальчика крестил первый римский епископ Лин. С юных лет Назарий решил посвятить жизнь служению Христу и помощи гонимым христианам. Он привел множество язычников к познанию истины и крестил их.

В Медиолане (современное название Милан) он познакомился с близнецами Протасием и Гервасием, томившимися в темнице. Близнецы были известны по всей Италии даром чудотворений. Встретившись, христиане обнялись и призвали друг друга к мученичеству. За поддержку узников Назария избили и выслали из города.

Тогда проповедник направился в Галлию. В городе Симье он обратил в христианство большую часть жителей. Затем Назарий крестил сына одной христианки по имени Келсий и, воспитав его, приобрел себе верного ученика и сподвижника в миссионерских трудах.

Икона "Избранные святые Параскева Пятница, Григорий Богослов, Иоанн Златоуст, Василий Великий". XV век. www.globallookpress.com / Russian Look

За проповедь христианства Назарий и Келсий претерпели жестокие мучения. Их отдавали на растерзание диким зверям, но звери не коснулись их, затем пытались утопить в море, но святые ходили по воде, словно по суше. Воины были так поражены происходящим, что решили принять христианство и отпустить святых.

Освобожденные Назарий и Келсий вновь отправились в Медиолан, чтобы навестить в темнице мучеников Гервасия и Протасия. Об этом донесли императору Нерону. Тот приказал обезглавить всех мучеников.

В V веке при правлении святого царя Феодосия их мощи были торжественно перенесены в собор.

Параскева Иконийская Пятница

В истории можно встретить упоминания нескольких святых с именем Параскева. Наиболее известной из них считается великомученица Параскева Иконийская, жившая в III веке в Малой Азии.

Ее ро­ди­те­ли осо­бо чти­ли Страстную пят­ни­цу, ко­гда Иисус Христос принял на Кре­сте страдания за всех людей. В честь это­го они назвали дочь Пят­ни­цей (по-гре­че­ски Па­рас­ке­ва). Она ра­но оси­ро­те­ла. До­стиг­нув со­вер­шен­но­лет­не­го воз­рас­та, Па­рас­ке­ва при­ня­ла обет дев­ства и стала проповедовать сре­ди языч­ни­ков.

В 300 го­ду в город Иконию приехал во­е­на­чаль­ник им­пе­ра­то­ра Дио­кле­ти­а­на, ко­то­ро­му бы­ло по­ру­че­но прекратить распространение новой веры. Па­рас­ке­ва от­ка­за­лась при­не­сти жерт­ву идо­лам и за это бы­ла под­верг­ну­та ис­тя­за­ни­ям. Ее по­ве­си­ли на де­ре­ве и тер­за­ли те­ло же­лез­ны­ми гвоз­дя­ми. По­том израненную до ко­стей и ед­ва жи­вую бро­си­ли в тем­ни­цу. Бог не оста­вил стра­да­ли­цу — ее тело чу­дес­ным образом ис­це­лилось.

Икона "Великомученица Параскева Пятница". © РИА Новости / Михаил Воскресенский

Злоб­ный му­чи­тель про­дол­жил ис­тя­зать Па­рас­ке­ву, при­ка­зав по­ве­сить ее на де­ре­ве и жечь фа­ке­ла­ми. На­ко­нец ей от­сек­ли ме­чом го­ло­ву. Хри­сти­ане по­хо­ро­ни­ли те­ло свя­той Па­рас­ке­вы. От мо­щей ве­ли­ко­му­че­ни­цы стали ис­це­ляться больные.

У пра­во­слав­ных хри­сти­ан свя­тая Па­рас­ке­ва (Пят­ни­ца, или Пет­ка) из­древ­ле поль­зо­ва­лась осо­бой лю­бо­вью. Ей по­свя­ща­ли хра­мы и при­до­рож­ные ча­сов­ни (Пят­ни­цы); счи­та­ли ее за по­кро­ви­тель­ни­цу по­лей и ско­та. 27 октября лю­ди при­но­си­ли в храм пло­ды для освя­ще­ния. Свя­тая Па­рас­ке­ва счи­та­ет­ся це­ли­тель­ни­цей ду­шев­ных и те­лес­ных неду­гов, хра­ни­тель­ни­цей се­мей­но­го бла­го­по­лу­чия и сча­стья.

Параскева Грязниха или Параскева Пятница — традиции 27 октября

Параскева Пятница — народный праздник 27 октября. На образ святой Параскевы перенесли некоторые признаки и функции главного женского персонажа славянской мифологии — Мокоши. Поэтому Параскеву Пятницу считали «бабьей заступницей» и покровительницей всего, что связано с женскими занятиями: рукоделием, деторождением, материнством, домашним хозяйством и так далее.

Раньше в часовнях или на перекрестках ставились деревянные резные фигуры Параскевы и Николая Чудотворца. Пятницу изображали в виде женщины в восточном одеянии или простой бабы в паневе и лаптях.

На Руси Параскеве Пятнице молились о сохранении домашнего скота, исцелении болезней, особенно лихорадки, зубной и головной боли. Цветы и травы, приложенные к образу мученицы, считали одним из самых действенных лечебных средств. Их варили их в воде и этим отваром поили захворавших домочадцев или животных.

Параскеву также называли Грязнихой. Как правило, в это время начиналась осенняя распутица. Земля размокала от сильных дождей, проехать по дороге становилось невозможно до морозов, да и пройти затруднительно.

На Руси 27 октября существовал запрет на вязание, шитье, стирку, уборку и другие «бабьи» работы: считалось, что этим можно навлечь болезни. Считалось, что из-за тех, кто ослушался запрета, мученица ходит исколотая иглами и веретенами нерадивых хозяек.

Беременным женщинам нельзя 27 октября расчесывать волосы, так как считалось, что можно прогневать святую и лишиться ее помощи. Девушки на Параскеву молились об удачном замужестве. Они могли просить святую послать им хорошего жениха. Матери молились за детей.

Также под запретом излишнее веселье. Говорили: «Кто много смеется, тот в старости будет много плакать».

Коми-зыряне, живущие по реке Вашке ежегодно проводят крестный ход к речке Кер-ю, где пожилые женщины и девочки омывают храмовые и домашние иконы в водах, освященных иконой Параскевы Пятницы.

Что можно делать 27 октября

Разрешалось только мять и трепать лен. Также женщинам желательно помолиться Параскеве о скором замужестве, домашнем благополучии и защите от болезней.

Что нельзя делать 27 октября

Все женские обязанности по дому лучше отложить на потом. По старой традиции запрещено готовить, шить, вышивать, стирать, гладить и убираться.

Поскольку на Руси полагали, что святая ходит по полям, также 27 октября запрещено тревожить матушку-землю.

Приметы на 27 октября