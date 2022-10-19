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Одна из наиболее известных и почитаемых икон Божией Матери прославилась большим количеством чудес.

26 октября (13 октября по старому стилю) православные празднуют день Иверской иконы Пресвятой Богородицы.

Иверская икона Божией Матери или Вратарница

Иверской икона Богородицы называется в честь одноименного монастыря на Святой горе Афон, в котором неотлучно пребывает с начала XI века. Этот образ Божией Матери также называют «Вратарницей» или «Портаитиссою» — по месту ее пребывания над монастырскими воротами Иверского монастыря (в древности грузинское царство называлось Иверией).

Одну из наиболее известных и почитаемых в православном мире икон Божией Матери по преданию написал святой апостол и евангелист Лука по благословлению самой Пресвятой Богородицы еще во дни ее земной жизни.

В IX веке святой образ находился у одной благочестивой вдовы, жившей близ города Никеи. При императоре Феофиле иконоборцы, уничтожавшие святые иконы, ворвались в дом христианки, чтобы найти и уничтожить запрещенные святыни. Когда один из воинов копьем ударил в икону, из пораженного места, где был изображен лик Богородицы, тотчас потекла кровь.

Со слезами помолившись Владычице, женщина пошла к морю и опустила икону в воду. Образ, вертикально стоя, двинулся по волнам. Об иконе с пронзенным ликом, пущенной по морю, узнали на Афоне: единственный сын вдовы принял монашество на Святой горе и подвизался рядом с тем местом, где когда-то причалил корабль, везший на Кипр Саму Богородицу, и где впоследствии, в Х веке, грузинский вельможа Иоанн и византийский полководец Торникий основали Иверскую обитель.

Древнейший на Руси список Иверской иконы Божией Матери. patriarchia.ru

Однажды монахи Иверского монастыря увидели над волнами огненный столп до неба — он поднимался над образом Богоматери, стоящим на воде. Иноки хотели взять икону, но чем ближе подплывала лодка, тем дальше в море уходил образ. Следующей ночью Пресвятая Богородица явилась во сне старцу Гавриилу и сказала: «Передай настоятелю и братии, что Я хочу дать им Мою икону в покров и помощь, потом войди в море и с верой иди по волнам — тогда все узнают Мою любовь и благоволение к вашей обители».

Наутро старец безбоязненно прошел по воде и смог взять в руки чудотворную икону. На берегу его встретили с молебном. Святыню поместили в часовне на берегу и трое суток совершали пред ней молитвы. На том месте, где стояла Иверская икона, открылся источник чистой сладкой воды.

Затем образ перенесли в соборный храм, но почему-то утром икону обнаружили над монастырскими воротами. Ее отнесли на прежнее место, но она вновь оказалась над вратами. Так повторялось несколько раз. Наконец Божия Матерь вновь явилась старцу Гавриилу и сказала: «Передай братии: Я не хочу, чтобы Меня охраняли, но Сама буду вашей Хранительницей в этой жизни и в будущей». Иноки построили надвратную церковь, в которой чудотворная Иверская икона пребывает и поныне. Согласно афонскому преданию, образ Богородицы покинет Святую гору, незадолго до Второго пришествия.

В истории Иверской обители известно много случаев благодатной помощи Божией Матери: чудесного восполнения запасов пшеницы, вина и елея, исцеления больных, избавления монастыря от варваров. Так, однажды персы осадили монастырь с моря. Иноки взывали к Божией Матери о помощи. Внезапно поднялась страшная буря, и неприятельские корабли затонули, в живых остался один лишь военачальник Амира. Пораженный чудом гнева Божия, он раскаялся, просил молиться о прощении его грехов и пожертвовал много золота и серебра на постройку монастырских стен.

Как Иверская икона появилась на Руси и в каком она храме

Праздничное богослужение в Иверской часовне на Красной площади. patriarchia.ru

В Москве Иверская икона Богородицы появилась в 1648 году. Сделать список с чудотворного образа было благословлено священнику Иамвлиху Романову. Перед этим вся братия Иверского монастыря — 365 монахов — сотворили великое молебное пение с вечера и до рассвета и освятила воду со святыми мощами. Икону Божией Матери облили святой водой и вновь облили уже новую доску, приготовленную для написания иконы, сделанную из кипарисного дерева. Смешав святую воду и частицы мощей с красками, иконописец создал икону.

Благополучно доставить в Россию точный список помогла сама Богородица — по преданию, у афонских иноков, которые везли икону в Москву, не хватило денег на переправу через Дунай, и тут Матерь Божия явилась богатому греку Мануилу Константиеву и велела заплатить перевозчикам-мусульманам за монахов.

Торжественная процессия во главе с царем Алексеем Михайловичем и патриархом Иосифом 26 октября по новому стилю 1648 года вышла навстречу образу Богоматери к Воскресенским воротам Китай-города. В память принесения Иверской иконы в Москву в этот день было установлено ежегодное празднование.

На протяжении трех с половиной столетий с 1654-го список Иверской иконы пребывал в Новодевичьем монастыре, а после его закрытия —хранился в фондах Государственного Исторического музея. Иверская икона Богородицы была возвращена в монастырь лишь 6 мая 2012-го. Затем святыню перенесли в Успенский собор, где он пребывает по сей день.

В 1656-м с Афона доставили второй список Иверской иконы — для Валдайского Иверского монастыря.

Третий список Иверской иконы Божией Матери сделали уже в Москве с первого афонского образа. Его поместили в Иверской часовне в 1669-м в Москве у Воскресенских ворот Китай-города. В 1929-м часовню уничтожили, икону передали в храм Воскресения Христова в Сокольниках, где она пребывает и поныне. Патриарх Алексий II в ноябре 1994-го освятил закладку Иверской часовни и Воскресенских ворот на прежнем месте, и меньше чем через год они были восстановлены. Новый список чудотворной Иверской иконы, написанный с благословения Иверского игумена, прибыл в Москву с Афона в 25 октября 1995-го. Так «Вратарница» вернулась на главные ворота.

Только однажды святыня покинула столицу — в сентябре 1812 года вместе с Владимирской иконой ее вывезли во Владимир, спасая от французов.

Смысл и значение Иверской иконы

Великое освящение Успенского собора Свенского монастыря и дарование Иверской иконы. patriarchia.ru

Иконография древней Иверской иконы представляет собой особый вариант «Одигитрии» — одного из наиболее распространенных типов изображения Богоматери с младенцем Иисусом.

На иконе Пресвятая Богородица представлена в поясном изображении. Левой рукой она держит Богомладенца — правая рука в молении протянута к Спасителю, одновременно указывая на Него. Положение рук Богоматери, повторяющиеся параллельно полукруглые складки Ее мафория, зрительно создают некое вместилище — подобие трона для Христа, что соответствует византийским богословским и поэтическим представлениям об образе Богоматери.

На правой щеке Божией Матери видна рана, из которой сочится кровь. Это главное отличие, по которому всегда можно узнать Иверскую икону.

Голова Спасителя приподнята, и лицо немного повернуто к Богоматери, склонившей к Нему голову. Правая рука младенца Иисуса вытянута вперед к руке Богоматери с благословляющим двуперстно жестом. В левой он держит свиток, вертикально опирающийся на колено.

Икона в начале XVI века была украшена чеканным окладом из серебра с позолотой, сделанным грузинскими мастерами, о чем свидетельствует запись на языке изготовителя. Оклад оставляет открытыми только лики Богоматери и Младенца.

В чем помогает Иверская икона — о чем молятся Божией Матери

Патриаршее служение в праздник Иверской иконы Божией Матери в Новодевичьем монастыре Москвы. patriarchia.ru

Иверская икона Божией Матери — прямое свидетельство тому, что Богоматерь взяла под свое заступничество весь человеческий род. Она стала щитом для всех, кто день и ночь молиться на Святой горе за всех людей.

Иверская икона проявляет самые разные действия Богородицы в земных пределах — Заступницы и Хранительницы, Целительницы и Защитницы от всех напастей, исходящих и от стихий, и от человеческих пороков.

Она помогает людям, которые раскаялись в своих грехах. Иверская икона помогает найти в себе силы и правильный путь к светлому будущему. Ей также молятся об избавлении от разных недугов и об утешении в бедах, от пожара, об умножении плодородия земли и хорошем урожае, об избавлении от скорби и печали, об исцелении недугов телесных и душевных, а также при разных при тяжелых обстоятельствах.

Икону стоит держать в доме возле входа, поскольку второе название этого образа — «Вратарница» и тем самым получить прекрасную защиту от различных неприятностей.

Что можно делать 26 октября

В день Иверской иконы Богоматери нужно сходить в церковь и помолиться перед святым образом.

В народе 26 октября принято наводить порядок в бане: менять сгнившие доски и лавки, чистить печь и все емкости для воды. Поэтому день прозвали Банником. По суевериям, в бане обитает дух, которого называли банником, жихаркой, анчуткой. Это существо, согласно поверьям, очень любит париться и моется в четвертый или третий пар — то есть после двух или трех смен побывавших в бане людей.

Поэтому баннику оставляли чистое помещение, горячую воду и веник.

Что нельзя делать 26 октября

Запрещено сквернословить, ругаться, обижаться, пребывать в унынии и заниматься тяжелой работой по дому. Дела следовало отложить и помолиться перед чудотворной иконой о спасении своей души и своих родственниках.

Народные приметы