Андрон Звездочет: почему 25 октября запрещено громко смеяться

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Самым популярным занятием на Руси в этот день было гадание по звездам. Но были и дела, которых старались избегать всеми способами, чтобы не накликать неудачу.

25 октября на Руси чтят память троих святых мучеников: Прова, Тараха и Андроника Аназарвских.

Мученики Пров, Тарах и Андроник

Святые пострадали за веру в 304 году, во время правления римского императора Диоклетиана. Произошло это в городе Тар­се Ки­ли­кий­ском — ныне исторический город на юге центральной части Турции.

Прова, Тараха и Андроника привели на суд к правителю области, проконсулу Нумерию Максиму, который предложил им принести жертву языческим божествам. В ответ на это Тарах сказал, что приносит жерт­ву ис­тин­но­му Бо­гу в чи­стом серд­це. За отказ отречься от веры его подвергли бичеванию и бросили в темницу.

Прову обещали дары, если тот преклонится перед языческими богами и оставит христианскую веру, но тот тоже отказался и выбрал муки. Андроник также не отрекся от Иисуса Христа, и его тоже бросили в темницу.

После этого Пров, Тарах и Андроник стойко выдержали череду истязаний и допросов. В итоге судья, потеряв всякую надежду склонить их к отречению, осудил их на съедение зверям, однако животные не тронули мучеников. Мучители не смирились с этим и изрубили святых на части. Хри­сти­ане тай­но взя­ли остан­ки му­че­ни­ков и по­хо­ро­ни­ли.

Андрон Звездочет — традиции 25 октября

На Руси 25 октября в народе называли днем Андрона Звездочета. В этот день было принято до полуночи наблюдать за звездами, которые, как верили крестьяне, могли многое рассказать и о погоде, и об урожае в следующем сезоне, и о хозяйственных делах, да и вообще о судьбе человека. Даже существовала присказка: «Андрон может шестом небо достать, совком звезды почерпнуть».

Считалось, если звезды мигают — погода изменится, ярко горят — к сильному ветру и грядущему сухому году, если на небе много ярких звезд — урожай в новом году будет богатым, а тусклых — к оттепели. Если звезды горели с синим отблеском, то стоило ждать снега и морозца.

В этот день нельзя было громко смеяться, считалось, что это навлечет на человека большие несчастья. Также на Прова, Тараха и Андроника нельзя было никого обижать, иначе обидчику не будет никакого счастья. Также запрещалось на стук в дверь спрашивать: «Кто там?» — чтобы не впустить в дом беду.

Предсказать погоду в этот день можно было не только по звездам, но и другими методами. Так, если ветер слабый или с легкими порывами и направление его не меняется, то погода будет пасмурной и останется такой надолго. Южный ветер обещал тепло, северный — холод, который придет вслед за низкими облаками.

Эти святые отказались принести жертву языческим богам во время гонений на христиан в 304 году. Их привели в город Тарс и попытались обратить в язычество, но каждый из троицы отказался, отвечая на вопрос о своем имени, что он — христианин. Это «имя» было для них важнее, чем-то, что дали им родители. Тогда мученики казнили их ужасающими способами.

Что можно делать 25 октября

25 октября принято до полуночи наблюдать за звездным небом. По звездам предсказывали урожайность следующего года, а также судили о погоде предстоящей зимой. Яркие звезды предвещали мороза, тусклые — оттепель, а мигающие — перемену погоды. Если же видели падающую звезду — ждали ветров и сухого года.

Что нельзя на Андрона Звездочета

На Андрона Звездочета запрещается обижаться на кого-либо, а в противном случае — не видать долго счастья.

25 октября нельзя стирать, белить стены, выбивать постельное белье и гадать на картах.

Также запрещено хохотать — считалось, что так можно накликать беду.

Народные приметы на 25 октября