Филиппова канитель: почему 24 октября девушкам нельзя спать при лунном свете

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24 октября на Руси приходилось соблюдать несколько важных запретов, чтобы уберечь себя и семью от невзгод и безденежья.

24 октября православные чтят память апостола от 70 Филиппа, а также Феофана Исповедника, епископа Никейского.

Феофан исповедник, епископ Никейский

Преподобный Феофан родился в Иерусалиме в благочестивой христианской семье. Вме­сте со старшим братом Феодором его отдали в обу­че­ние пре­сви­те­ру в лав­ру свя­то­го Сав­вы, где они впоследствии приняли монашеский постриг, а через несколько лет Феофан сам стал пресвитером.

В это время поднялась волна иконоборчества, и иерусалимский патриарх послал братьев в Константинополь, чтобы там защищать православие. Братья отважно исполняли свой долг, за что им пришлось вынести тяжелые испытания. Двадцать пять лет — с 817 по 842 год — их мучили иконоборцы: морили голодом и держали в заточении.

Их борьба с иконоборческой ересью началась в дни царствования императора Льва Армянина, продолжалась при Михаиле Косноязычном, а при императоре Феофиле их страдания были особенно тяжки. После пыток святых заточили в местечке Апамее, где Феодор скончался около 840 года. Феофан дожил до окончания иконоборческой ереси, его вернули из ссылки и рукоположили в сан епископа Никейского.

Несмотря на то, что значительная часть жизни мученика прошла в заточении и ссылках, он оставил после себя большое число произведений: святитель написал около 150 канонов, в том числе прекрасный канон в защиту икон. Скончался преподобный около 847 года.

Апостол Филипп

Свя­той Филипп ро­дил­ся в Ке­са­рии Па­ле­стин­ской, был же­нат и воспитывал де­тей. Иисус избрал Филиппа в число семидесяти апостолов.

После 12 апо­сто­лов по­ста­ви­ли его на диа­кон­ское слу­же­ние в Иеру­са­лим­ской церк­ви и по­ру­чи­ли, как и про­чим ше­сти диа­ко­нам, за­ве­до­вать при­но­ше­ни­я­ми ве­ру­ю­щих и за­бо­тить­ся о вдо­вах, си­ро­тах, убо­гих.

Когда начались гонения на христиан и старшего пер­во­ди­а­ко­на по­би­ли кам­ня­ми, апо­стол Филипп по­ки­нул Иеру­са­лим. Он пе­ре­се­лил­ся в Са­ма­рию и там успеш­но про­по­ве­до­вал. В чис­ле об­ра­щен­ных апо­сто­лом в веру был зна­ме­ни­тый волхв Си­мон.

По ука­за­нию Ан­ге­ла апо­стол от­пра­вил­ся на до­ро­гу, со­еди­няв­шую Иеру­са­лим с Га­зой, и там встре­тил са­нов­ни­ка ца­ри­цы Эфи­оп­ской, ко­то­ро­го то­же об­ра­тил в хри­сти­ан­ство.

Апо­стол Филипп неуто­ми­мо про­по­ве­до­вал во мно­гих стра­нах Ближ­не­го Во­сто­ка, рас­по­ло­жен­ных ря­дом с Па­ле­сти­ной. В Иеру­са­ли­ме апо­сто­лы ру­ко­по­ло­жи­ли его в сан епи­ско­па и по­сла­ли в Ли­дию, где он кре­стил мно­гих. Скон­чал­ся апостол Филипп в глу­бо­кой ста­ро­сти.

Филиппова канитель — традиции 24 октября

24 октября крестьяне начинали возить зерно на мельницу и старались смолоть его как можно быстрее, поскольку считалось, что именно с этой дат по дорогам становится все труднее перемещаться: выпадают сильные осадки, снег перемежается с дождем, и дорогу развозит.

С помолом старались закончить, пока не началась канитель — затяжное занятие, связанное с очень длительными задержками и хлопотами.

В прямом значении канителью называется тонкая металлическая нить (обычно из золота или серебра), которую применяют в вышивании. Свое переносное значение это слово получило потому, что изготовление подобной нити было очень кропотливым и долгим процессом.

Крестьяне верили, что к 24 октября поверхность водоемов сковывал крепкий лед. Если по льду получалось пройти, считалось, что совсем скоро смельчак получит внезапные деньги.

Чего нельзя делать 24 октября

На Филиппову канитель запрещается оставлять свой дом неприбранным. На Руси верили, что тот, кто не наведет чистоту 24 октября, на весь следующий год в грязи деньги потеряет. Если возможности провести генеральную уборку не было, прибирались хотя бы частично — можно вымыть посуду, подмести, навести порядок на полках.

Также ни в коем случае нельзя 24 октября переедать — употреблять нужно столько пищи, сколько организму требуется для нормальной работы. Считалось, что с излишком пищи можно проглотить достаток и благополучие всей семьи.

Строжайший запрет наложен на игры с огнем в день почитания апостола Филиппа. На Руси полагали, что яркий свет накануне наступления зимы может привлечь в дом нечистые силы, которые захотят погреться у пламени — а с ними обязательно придут несчастья и потери.

Запрещено смотреть на ворон. Если это сделать, то можно столкнуться с бедами.

По приметам нельзя, чтобы на спящую незамужнюю девушку попадал лунный свет. Луна может забрать красоту, очарование и привлекательность.

Что можно делать 24 октября

В деревнях на Филиппову канитель было принято отправляться на мельницу и молоть зерно на муку, чтобы заготовить запасы на зиму.

После 24 октября на Руси не играли свадеб, поэтому все девушки на выданье, которые не вышли замуж шли в церковь и молились о том, чтобы в следующем году им встретился их будущий супруг.

Приметы на 24 октября