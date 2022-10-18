Рецепты мексиканской кухни появляются довольно редко. Блюда из Мексики крайне просты в приготовлении и предполагают использование самых доступных и недорогих ингредиентов.

В России же они зачастую превращаются в некие деликатесы из далеких стран с повышенной стоимостью. Из-за этого разрушается сама концепция таких рецептов. Мексиканская еда должна быть народной и простой, а не требовать суммы, равной стоимости ужина в неплохом кафе.

Максим Гринкевич

Впрочем, тако — вещь совершенно универсальная. Никакого четкого рецепта у этого блюда нет и быть не может. Речь идет о небольшой закуске, которую активно подают как в уличных забегаловках, так и в дорогих ресторанах. Все зависит от внутреннего наполнения. Ведь отличительной особенностью тако считается то, что начинка укладывается в сложенные пополам тортильи. А уж что вы туда положите — дело вкуса и фантазии. Я сегодня покажу вам вкусную и быструю версию рецепта с куриной грудкой.

Что нам понадобится для тако:

Маленькие или средние тортильи (мексиканские лепешки) — по количеству порций;

Куриная грудка — 1 шт.;

Лук — 1 шт.;

Чеснок — 3-4 зубца;

Помидоры — 3 шт.;

Фасоль консервированная — 1 банка;

Оливковое масло;

Авокадо — 1 шт.;

Лимонный сок;

Твердый сыр — 100 г;

Соль;

Сахар;

Черный перец;

Перец чили;

Мексиканские специи.

Как можно увидеть, в этом рецепте не используется сладкий перец, что не особенно характерно для мексиканской кухни. Но это все равно будет сочно и аппетитно. Даже не сомневайтесь.

Шаг 1: обваливаем мясо в муке Возьмем куриную грудку и удалим с нее кожу, она нам не понадобится. Курицу необходимо нарезать на небольшие кубики и обвалять в муке. Пусть пока постоит.

Шаг 2: обжариваем лук и чеснок Мы тем временем очистим лук, чеснок и нарубим достаточно мелко. Нагреваем на сковороде немного оливкового масла. В первую очередь начинаем обжаривать лук. Когда он начнет терять цвет, прибавляем к нему чеснок и жарим, помешивая, около минуты (дольше не нужно). Кстати, если хотите остроты, то прямо сейчас мелко нарубите чили и отправьте в сковороду вместе с чесноком. Это же мексиканская кухня. Я добавил сразу молотый, чтобы точнее отрегулировать степень жгучести будущего тако.

Шаг 3: добавляем курицу Отправляем в сковороду всю курицу и продолжаем обжаривать, пока мясо не побелеет.

Шаг 4: выкладываем протертые помидоры Теперь добавляем протертые помидоры. Я натирал их на средней терке, избавляясь от шкурки. Вы можете делать, как вам удобно. Например, сначала ошпарить и обесшкурить томаты, а потом нарезать. Или вообще купить банку помидоров в собственном соку. В этом рецепте важно, что томаты смешиваются с курицей и овощами, и все тушится на небольшом огне.

Шаг 5: тушим начинку для тако Если вы отваривали сырую фасоль, то вполне можно добавлять ее вместе с томатами и тушить. Если же фасоль у вас консервированная, да еще и в томатном соусе, то имеет смысл насыпать ее чуть позже вместе с соусом, ведь она уже мягкая. В общей сложности начинку для тако нужно потушить минут десять. За это время уже можно прибавить соль, черный перец, чайную ложку сахара и мексиканские специи, если они у вас есть. Я свою смесь специй для такос купил в обычном супермаркете.

Шаг 6: нарезаем авокадо Также есть и вторая часть начинки. Речь, конечно, об авокадо. Из него можно сделать соус гуакамоле, а можно поступить проще. Разрезаем плод пополам, вынимаем косточку и ложкой выскребаем мякоть. Если вам повезло, и авокадо у вас достаточно спелый, то можно сбрызнуть его лимонным соком и размять в кашицу вместе с солью, черным перцем и небольшим количеством оливкового масла. Если он зеленоват, как у меня, то просто нарубите мякоть мелким кубиком и заправьте, как было сказано. Будет вкусно.

Шаг 7: натираем сыр Остается только натереть на крупной терке сыра для наших такос. После этого можно собирать блюдо.

Шаг 8: обжариваем тортильи Предварительно нам нужно обжарить тортильи. Если, конечно, вам не посчастливилось купить сразу готовые формы для тако. В рецепте написано, что нужно обмазывать тортильи оливковым маслом и прижаривать на сковороде. Практика показывает, что намазывать их ничем не нужно, а обжаривать лучше на разогретой сковороде-гриль. Тогда у них появятся характерные полоски. В общем, лепешки нужно подсушить и в горячем виде согнуть пополам. В таком виде укладываем их на тарелку и даем остыть, сохранив форму.

Шаг 9: собираем тако Сборка тако никаких сложностей у вас не вызовет. На дно кладем начинку из курицы, фасоли и овощей, сверху немного авокадо, все присыпаем натертым сыром и сбрызгиваем острым соусом (по желанию). Хотите украсить зеленью — вперед, никто вам помешать не сможет. Главное, не класть слишком много начинки, чтобы при поедании она не выпадала, а тортильи не размокали. Вот и вся наука. Пробуем и наслаждаемся.

Богатая палитра вкусов, яркие ощущения… Тако — это отличное блюдо для хмурого осеннего вечера. И делается за считанные минуты. При желании можно устраивать тематические вечеринки и радоваться вместе с родными и близкими. Просто подготавливаете тортильи и несколько видов начинок, а гости сами выбирают, чего им хочется. Будет интересно. Всего вам вкусного!