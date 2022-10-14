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Астрологи рассказали несколько секретов, как можно осуществить заветную мечту в октябре 2022-го.

В октябре россияне смогут наблюдать один из самых ярких звездопадов осени — поток Ориониды.

Что такое метеорный поток Ориониды

Ориониды — это метеорный поток, наблюдаемый ежегодно со стороны созвездия Ориона — отсюда и название. Он образуется из-за прохождения нашей планеты через шлейф пыли и льда, оставленных знаменитой кометой Галлея.

Она относится к числу тех немногих, что можно наблюдать с Земли невооруженным взглядом. К тому же небесное тело имеет относительно небольшой период обращения — чуть более 75 лет. В последний раз комета Галлея приближалась к Земле в феврале 1986-го. Именно тогда она прошла через перигелий своей орбиты — максимально сблизилась с Солнцем. В следующий раз это случится в июле 2061-го.

Крохотные частицы, оставленные кометой, сгорают в атмосфере и формируют впечатляющий звездный дождь. По небу со скоростью до 66 км/с проносятся светящиеся линии — метеоры. А некоторые особенно яркие «гости» называются болидами. То есть Ориониды — это не падающие звезды, а космическая пыль и лед, хотя в общественном сознании распространено такое определение.

След из частиц, из которого формируется поток Ориониды, оставлен кометой Галлея сотни лет назад, поскольку ее текущая орбита не позволяет небесному телу приблизиться на достаточное расстояние для создания метеоров.

Орион расположен на небесном экваторе и виден во всем мире. Три яркие звезды Альнилам, Альнитак и Минтака, образующие пояс Ориона, заметить легче всего. Если наблюдатель из России, то для него созвездие находится в юго-западной части неба. Осенью оно появляется после полуночи и видимо до рассвета.

Изредка поток Ориониды производит до 80 метеоров в час. Однако в последние годы наблюдается гораздо меньше — только до 20-30.

Когда и где наблюдать поток Ориониды 2022

Условия наблюдения за метеорами во второй половине октября в этом году благоприятные, так как в это время будет мало лунного света, мешающего обнаружить эти яркие линии на небе. Важно, чтобы не подвела погода.

В 2022 году метеорный поток Ориониды активен со 2 октября по 7 ноября. При этом на 21–22 октября приходится пик его активности. Высматривать в небе яркие вспышки можно сразу после заката и до самого рассвета.

Чтобы увидеть звездопад, не нужно направлять взор именно на созвездие Ориона. Метеоры видны и в других частях неба, поэтому надо наблюдать и за близлежащими созвездиями. Там иногда появляются более короткие линии сгоревших частиц, которые сложнее заметить.

Чтобы разглядеть наибольшее число падающих звезд, конечно, нужно покинуть город. Уезжать очень далеко не стоит, важно лишь избавиться от источников искусственного освещения и городского смога.

Специальная техника для наблюдения за метеорным потоком Орионид не требуется, наоборот, без нее можно охватить большую часть неба. Глазам нужно дать немного времени, чтобы привыкнуть к темноте.

Как правильно загадать желание на падающую звезду

Астрологи сообщают: в период активности Орионид у людей обостряется интуиция. Поэтому в это время определенно стоит прислушиваться к внутреннему голосу. Также это время подходит для исполнения сокровенных желаний.

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Сделать это достаточно просто, но нужно соблюдать ряд правил:

Осмыслите желание. Важно убедиться, что оно истинное, не навязанное каким-то другим человеком или всем обществом. Не забывайте, что знание о вашей сокровенной мечте должно остаться с вами, не нужно никому про нее говорить.

Запишите желание. Кратко сформулируйте его на листочке бумаги, минуя лишние подробности. Надо сформулировать цель, а не способ ее достижения. Все нюансы сложатся самым лучшим образом.

Найдите место для наблюдения за Орионидами. Лучше всего уехать из города, где будет максимально темно. Это позволит беспрепятственно смотреть на звездное небо и падающие метеоры. Можно это сделать в компании друзей, чтобы не находиться на природе одному.

Произнесите написанное желание. Сделать это нужно, когда увидите падающую звезду. Как только свет от метеора погаснет, Вселенная откликнется. Однако не забудьте поблагодарить ее, ведь искренние и добрые слова или даже поступки помогут исполнить мечту гораздо быстрее.

Астрологи предупреждают: после завершения ритуала не стоит ждать чуда ежедневно. Все случится тогда, когда будет нужно. При этом чрезмерной раздражительностью и навязчивостью вы лишь усугубите положение и отдалите счастливый момент.