Евлампий Зимоуказатель: почему 23 октября нельзя надевать серьги и кольца

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В этот день на Руси очищались огнем и начинали важные дела.

23 октября православные чтут память брата и сестры Евлампия и Евлампии, а также преподобного Амвросия Оптинского.

Мученики Евлампий и Евлампия

Брат Евлампий и сестра Евлампия жили в начале IV века в Никодимии.

Первым христианство принял Евлампий. Узнав об указе императора, что город должен быть избавлен от христиан, юноша посмеялся над безумным распоряжением. Его тотчас же схватили и привели на суд.

Несмотря на страшные пытки, Евлампий не отрекся от своих убеждений. Как только Евлампия узнала, что ее брат страдает за Христа, девушка тоже объявила себя христианкой и добавила, что готова терпеть мучения вместе с братом. Вскоре мучеников казнили.

Амвросий Оптинский

Преподобный Амвросий, в миру Александр Гренков, родился 23 ноября 1812 года в селе Большая Липовица Тамбовской губернии в многодетной семье пономаря. Поступил в Тамбовскую духовную семинарию, во время обучения перенес опасный недуг и дал обет Богу в случае выздоровления стать монахом.

Сво­е­го обе­та он не забыл, но несколь­ко лет от­кла­ды­вал его ис­пол­не­ние. Мучаясь и изнемогая от нерешимости, молодой человек попросил совета у подвижника Иллариона. Старец велел ему идти в Оптину пустынь. Осенью 1839-го тот прибыл в монастырь, его наставником стал старец Лев. Александр принял постриг в монахи под именем Амвросий. Вскоре он был рукоположен в иеродьякона и позднее в иеромонаха.

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После рукоположения Амвросий Оптинский тяжело заболел и до самой смерти не мог проводить литургии и участвовать в продолжительных праздничных богослужениях. Болезнь умерила характер будущего святого, заставила его глубже познать себя и природу человека. Он стал больше времени проводить с людьми, наставляя их на правильный путь, и вскоре приобрел известность опытного наставника в делах не только духовных, но и мирских.

Праведника посещали петербургские сенаторы, крестьяне, профессора и такие известные деятели, как Соловьев, Достоевский, Толстой и Леонтьев. Впоследствии именно Амвросий Оптинский стал прообразом старца Зосимы в романе Федора Достоевского «Братья Карамазовы».

Последние десять лет святой также занимался устройством женской обители в Шамордине, расположенной в 12 верстах от Оптиной пустыни. Этот крест был возложен на Амвросия Провидением, и он нес его до самой смерти. Преподобный Амвросий скончался в 1891 году и был похоронен на территории монастыря.

Евлампий Зимоуказатель — традиции 23 октября

Народное название 23 октября — день Евлампия, Евлампий Зимоуказатель, Евлампий Светильник. Святого так прозвали, так как наши предки по различным приметам определяли на праздник, как скоро наступит зима и какой она будет.

К Евлампию дни становились короче, поэтому крестьяне начинали заготавливать лучины на зиму. Для этого брали сухие смолистые поленья без сучьев, от них откалывали тонкие щепы длиною в аршин (около 71 сантиметра), а затем устанавливали в специальные металлические зажимы — светцы, расставленные в избе.

Если лучина постоянно тухла, то, по приметам, в доме поселилось зло, которое мог принести чужой человек. Поэтому 23 октября проводили ритуал от лихого гостя. Покупали новый нож, втыкали его в порог и читали заговор: «Кто с лихом в мой дом зайдет, тот его обратно заберет». Затем нож клали рядом с порогом на десять дней. После убирали от глаз подальше и никогда им не пользовались.

Традиционно 23 октября знахари начинали собирать траву, которая имела большую магическую силу — руту. В домах ее развешивали под потолком для защиты детей от темных сил. Раньше руту применяли внутрь и наружно при самых разных недугах. Ее использовали как дезинфицирующее средство, защиту от чумы, при хронических воспалениях полости рта и глотки, при бронхитах, воспалениях легких, желудочных коликах и воспалении слизистой оболочки желудка, геморрое, неврозах, кожных сыпях, сердечной недостаточности.

Молодежь в этот день прыгала через костер. Считалось, что это поможет возродиться к новой жизни и продлить молодость. В огне сжигали старые вещи, чтобы избавиться от неприятностей и проблем со здоровьем.

Что можно делать на Евлампия Зимоуказателя

Традиционно 23 октября знахари начинали собирать руту душистую. По старым поверьям, эта трава обладала большой магической силой. В домах ее развешивали под потолком для защиты детей от темных сил.

Молодежь на Зимоуказателя прыгала через костер. Люди верили, что это поможет возродиться к новой жизни и продлить молодость. В огне сжигали старые вещи, чтобы избавиться от неприятностей и недугов. Чтобы вылечить ребенка, его «перепекали»: сажали три раза в печь на лопатке.

Что нельзя делать 23 октября

Не разрешается покупать одежду, так как она притянет несчастья и долго не прослужит.

Нельзя подметать пол в доме, потому что вместе с сором через дверь уйдут и деньги.

Не стоит надевать кольца и сережки, иначе они могут притянуть неприятности. Чем дороже вещи, тем сильнее будут беды.

Нельзя давать в долг спички и свечи, так как вместе с ними из дома уйдут добро и тепло, семье грозят ссоры и измены.

Запрещено гадать на свече и горящей бумаге, предсказания все равно не сбудутся.

Не рекомендуется играть свадьбу, иначе молодожены скоро расстанутся.

Народные приметы 23 октября