Яков Дровопилец: почему 22 октября нельзя отказываться от ужина

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На Руси с этого времени начинали заготовку дров, а вечер посвящали сытному ужину.

22 октября православные верующие почитают память святого преподобного Андроника и жены его Афанасии.

Андроник и Афанасия

Преподобный Андроник и его супруга Афанасия жили в V веке в Антиохии, во времена правления византийского императора Феодосия Великого. Андроник был ремесленником, занимался ювелирным делом и весь заработок делил на три части. Од­ну от­да­вал в цер­ковь, дру­гую — бед­ным, а тре­тью остав­лял для се­мьи.

По преданию, бла­го­че­сти­вые су­пру­ги после рождения двух детей ре­ши­ли пол­но­стью по­свя­тить се­бя слу­же­нию Бо­гу и стали жить в чистоте, как брат с сестрой.

Но неожиданно их постигла великая скорбь: двенадцатилетний сын и десятилетняя дочь скончались от внезапной болезни. Похоронив детей, супруга отказалась идти домой, проведя всю ночь на могиле. Обессилев от рыданий, женщина уснула. Во сне ей пришло видение, после которого она решила идти в монастырь. Муж поддержал ее и решил последовать ее примеру и тоже принять монашеский постриг.

Таким образом судьба разлучила Андроника и Афанасию, супруги много лет ничего не знали друг о друге. После двенадцатилетнего подвижничества блаженный Андроник отправился в Иерусалим для поклонения святым местам. И случилось так, что, по Божественному устроению, Андроник встретил по дороге свою бывшую супругу Афанасию, тоже шедшую в Иерусалим.

Конечно, годы служения в монастыре изменили облик его благоверной, к тому же она была одета как мужчина. Представившись отшельником Афанасием, она предложила ему продолжить путь вместе. Тот согласился.

По окончании путешествия они не захотели разлучаться и решили пребывать в безмолвии в одной келье. Так они прожили вместе еще двенадцать лет в страхе Божием и безмолвии. Преподобный Андроник и тогда не признал в иноке Афанасии своей бывшей супруги.

И только после смерти Афанасии, вскрыв письмо, которое она оставила, Андроник узнал всю правду и был потрясен ее стойкостью. Преподобный Андроник ушел из жизни через семь дней после кончины жены. Последнее, о чем попросил святой, — это похоронить его рядом с женой.

Апостол Иаков Алфеев

Также в этот день православные верующие почитают память святого Иакова Алфеева. О нем известно очень мало, помимо того, что его имя приводится в списке 12 апостолов. Он жил в I веке и приходился братом апо­сто­лу и еван­ге­ли­сту Мат­фею.

Иакова Алфеева при­звал в ученики сам Иисус Христос. Апостол проповедовал христианство в Иудее, Едессе, Греции, Газе и Южной Палестине.

На границе Египта и Палестины проповедника распяли на кресте.

Яков Дровопилец — традиции 22 октября

На Руси 22 октября посвящали заготовке дров на зиму. Поэтому святого в народе называли Яков Дровопилец, или Яков Студеный.

Крестьяне считали, что осеннее полено горит лучше, чем весеннее и летнее, и дает больше тепла. Чтобы не заблудиться в лесу, лесному духу приносили угощение — оставляли в лесу горшок каши, краюху хлеба и платок для жены- боровухи.

Со дня Якова Дровопильца на мельницах принимались обдирать просо, овес, ячмень, молоть пшеницу на крупу. Каша была основой питания деревенской семьи, поэтому 22 октября часто называли Днем первой каши. Также с кашей из новой крупы пекли пироги, которыми угощали гостей. Считалось, что тот, кто отведает такой пирог, обеспечит себе крепкое здоровье и благополучие на ближайший год.

На Якова закрывали грибной сезон — собирали последние осенние сыроежки. Их либо солили, либо тушили и подавали с картошкой.

Что нельзя делать 22 октября

Отказываться от трапезы 22 октября с давних пор запрещено — любого гостя обязательно усаживали за стол. На Руси верили, что хороший ужин на Якова Дровопильца сулит благополучие и сытую зиму.

Не рекомендуется вспоминать о прошлом. Иначе может ждать череда неудач. Также нельзя ругать себя за ошибки — велик шанс потерять возможность изменить жизнь к лучшему. На Якова Древопильца нельзя ругаться и выяснять отношения с близкими.

Приметы на Якова Дровопильца