Трифон и Пелагея: почему 21 октября нельзя назначать первое свидание

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В этот день на Руси было принято подготавливать одежду и обувь к зиме в преддверии морозов.

21 октября православные верующие чтят память преподобной Пелагии Антихоийской и Трифона, архимандрита Вятского.

Трифон Вятский

Трифон Вятский родился в XVI веке в селении Малые Немнюшки в Архангельской губернии.

После смерти отца он ушел в город Орлец и вел подвижническую жизнь возле церкви, стойко перенося голод и холод. Через некоторое время поступил в Пыскорский монастырь, где в возрасте 22 лет принял постриг с именем Трифона.

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Однажды он тяжело заболел. Когда монах находился при смерти, к нему явился святитель Николай Чудотворец. Он исцелил Трифона и наградил даром чудотворения.

После этого, не желая славы, преподобный оставил монастырь в поисках уединения и ушел к устью реки Мулянки, где теперь расположен город Пермь. Он проповедовал веру Христову язычникам-остякам, обратил в нее вогулов — другое племя язычников. По внушению свыше он основал на реке Чусовой монастырь во имя Успения Пресвятой Богородицы.

В 1580-м он пришел в город Хлынов Вятской губернии, также основал там Успенский монастырь, и был поставлен в архимандриты. Будучи строгим подвижником, он носил на теле власяницу и тяжелые вериги.

Перед кончиной в 1612-м старец Трифон Вятский написал завещание братии духовно любить друг друга, никого не осуждать и сначала «отдавать Божие Богу, а потом выполнять другие дела». Похоронен в основанной им Вятской обители.

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Пелагия Антиохийская

Пелагия жила в III веке в Антиохии сирийской. До обращения в христианство она вела распутный образ жизни и была танцовщицей и блудницей. По преданию, девушка отличалась невероятной красотой, за что получила прозвище Маргарита, что в переводе означало «жемчужина».

Однажды в Антиохию по приглашению архиепископа съехались восемь епископов из окрестных городов, в том числе Нонн. Когда все собрались в церкви Святого Иулиана, то Нонна, славившегося добродетельной жизнью, попросили произнести поучение и наставление. Во время его речи мимо храма прошла Пелагия, которую было сложно не заметить. Вот как описан этот момент в житии: «…проходила мимо дверей церковных с великою гордостию, одетая в многоценные одежды, украшенная золотом, дорогими каменьями и жемчугом, окруженная множеством девиц и юношей в красивых одеждах, с золотыми ожерельями. Она была так прекрасна лицом, что созерцанием ее красоты не могли довольно насытиться светские юноши».

Все епископы отвернулись, и только Нонн пристально смотрел на нее, а потом спросил остальных: неужели не понравилась им эта женщина? Но все промолчали. Тогда, согласно преданию, Нонн сказал: «…женщину сию поставит Господь на страшном Своем Суде и ею осудит нас. Как вы думаете, сколько времени она провела в своей опочивальне, моясь, одеваясь, разными способами украшая себя <…> чтобы красивее всех явиться очам временных своих поклонников? А мы <…> не заботимся об украшении окаянной души нашей, оскверненной, обнаженной и исполненной срама, не стараемся омыть ее слезами покаяния и одеть красотою добродетелей, дабы явилась она благоугодной пред очами Божиими и не была посрамлена и отвержена…».

Спустя некоторое время Нонну приснился сон о черной голубке, которая влетела в храм и которую он бросил в воду, после чего голубка очистилась, стала белее снега и исчезла в небесной высоте. Вскоре в церковь пришла ведомая неведомой силой Пелагия. Услышав поучение Нонна, она осознала греховность жизни, горько разрыдалась и никак не могла унять слез.

Пелагия встала на колени перед епископом и молила о крещении. После исповеди и оглашения Пелагия приняла крещение. Под дверями покоя человеческим голосом стал вопить бес, призывая Пелагию и укоряя ее в предательстве. Когда та перекрестилась, бес исчез.

Став христианкой, Пелагия отдала все имущество Нонну, чтобы он распорядился им по своему усмотрению. Тот раздал все богатства нищим, слугам и сиротам. Девушка же переоделась во власяницу и ветхую одежду и отправилась в Иерусалим. Спустя три года стало известно, что она поселилась в келье на Елеонской горе под видом инока-евнуха

За это время красота ее увяла, но в духовном плане она достигла совершенства. Только после смерти священники узнали, что подвижником была женщина. Мощи святой находятся в Иерусалиме, в Елеонской пещере.

Трифон и Пелагея — традиции 21 октября

День Пелагии на Руси Ознобицами, Ознобухой, Зябушкой или Починками.

На улице к 21 октября становилось все холоднее, и крестьяне начинали заниматься изготовлением, починкой или покупкой зимней одежды, чтобы морозы не застали врасплох. Говорили: «Худо, коли зима врасплох застанет, шапкой с ног свалит» и «Трифон шубу чинит, Пелагея рукавицы шьет». Надевать рваные, нечиненые вещи на Трифона и Пелагею не решались — верили, что тогда до весны промаешься в заботах и проблемах.

По традиции 21 октября опускали в омуты на зиму бочки с засоленными огурцами. Температура воды никогда не опускалась ниже нуля градусов, поэтому соленья не портились, но и не замерзали. При необходимости во льду рубили полынью, доставали бочки — и на крестьянском столе среди зимы появлялись разносолы.

На 21 октября существовал особый запрет: нельзя вырубать старые деревья, потому что в них обитают души умерших и мучаются — оттого деревья скрипят на ветру. Верили, что тот, кто нарушит запрет и лишит душу пристанища, будет целый год страдать от болей в костях. Если требовалось непременно подготовить место под новое поле, то использовали огонь.

Предостерегали приметы от встреч с малознакомыми людьми на Трифона и Пелагею. Особенно стоило остерегаться девушкам, которым собирались на первое свидание: считалось, что молодой человек окажется пройдохой и обманщиком.

Согласно приметам, на Пелагию женщине не стоит много времени проводить перед зеркалом и прихорашиваться, чтобы не привлечь болезни.

Что нельзя делать 21 октября

Категорически запрещается вести бессмысленные разговоры, подолгу болтать и сплетничать — считается, что Пелагея не любит пустых разговоров. Позволивших себе словоблудие ждет полоса несчастий.

Настрого запрещено бездельничать. Рекомендуется заранее поставить себе несколько целей на день и последовательно выполнить их.

Не нужно пересказывать плохие сны до наступления заката. На Руси верили, что иначе сновидение обязательно обретет силу.

Что нужно делать 21 октября

На Руси верили, что Пелагия вместе с Трифоном —редвосхищают зиму. Поэтому необходимо достать и привести в порядок теплые зимние вещи, чтобы холода не застали врасплох.

В деревнях в этот день опускали под воду бочки с соленьями — чтобы лед, который вскоре встанет на водоемах, помог закускам сохраниться на долгий срок.

Приметы 21 октября