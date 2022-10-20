Сергий Зимний: почему 20 октября нельзя месить тесто
Фото: Максим Григорьев / ТАСС
20 октября на Руси строго запрещалось работать с тестом и пренебрегать нуждами домашних животных.
20 октября (7 октября по старому стилю) вспоминают двух святых по имени Сергий — Печерского и Нуромского, а таже мучеников Сергия и Вакха.
Сергий Печерский
Сергий Печерский жил в XII — XIII веках. Его главным подвигом считается отречение от собственной воли и абсолютное послушание настоятелю. За это Сергия стали называть Послушливым.
Больше о жизни угодника практически ничего неизвестно.
Сергий Нуромский
Сергий Нуромский жил в XIV–XV веках. Рожденный в Греции он прибыл на Русь, чтобы стать учеником Сергея Радонежского. Спустя какое-то время он воздвиг Нуромскую обитель в Вологодских лесах на берегу реки Нурмы.
Первоначально святой построил часовню с келлией, в которой жил в глубоком безмолвии.
Постепенно к нему из разных мест собралось 40 последователей. Общими усилиями братия построила большой храм в честь Происхождения Честных Древ Животворящего Креста Господня.
Скончался преподобный 7 октября 1412 года. С 1546 года началось церковное почитание святого.
Мученики Сергий и Вакх
Святые Сергий и Вакх жили в конце III — начале IV веков. Их назначили на высокие посты в войске при императоре Максимиане, не зная о том, что они христиане.
Недоброжелатели донесли правителю, что два военачальника не почитают языческих богов, а это считалось государственным преступлением.
Максимиан приказал снять с мучеников знаки отличия, нарядить в женские одежды и водить по городу с железными обручами на шее. Когда они не пожелали отказаться от веры, то повелел отослать их к правителю восточной части Сирии Антиоху.
Тот приказал бить Вакха бичами без милосердия, и мученик отошел ко Господу. Сергия обули в железные сапоги с набитыми в них гвоздями и отвели на суд в другой город, где он был усечен мечом.
Сергий Зимний — традиции 20 октября
В народе 20 октября называли «Сергей Зимний», «Сергий Начальник», «Святоборы».
На Руси 20 октября считалось началом зимы. С этого времени дни становятся заметно короче, а по ночам наступали заморозки. До наших времен дошло выражение «Сергий зиму начинает».
Утро было принято начинать не с завтрака, а с кормления домашних животных и скота. Растопку печи 20 октября доверяли самому младшему члену семьи. Считалось, что тогда в доме установится тепло всю зиму.
Что нельзя делать на Сергия Зимнего
Нельзя 20 октября выходить из дома в старой одежде, сообщает utro.ru. Важно было надеть хотя бы что-то новое— женщинам советовали повязать на голову новый платок. Считалось, что это принесет здоровье, несмотря на грядущие холода.
На Сергея Зимнего категорически запрещалось работать с тестом. Его нельзя ни замешивать, ни выпекать, ни жарить на сковороде. Согласно поверью, нарушение запрета грозит финансовыми трудностями и бедностью.
Также 20 октября не стоит принимать подарки от незнакомых людей. Вместе с презентами могут быть переданы болезни и неудачи. Кроме того, 20 октября не стоит жаловаться на жизнь.
Народные приметы 20 октября
- Выпал снег на Сергия Зимнего, при этом деревья еще не полностью освободились от листьев — зима придет через месяц, на Матрену (22 ноября).
- На Сергия Зимнего погода хорошая — такая простоит три недели до 10 ноября.