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Этот день обычно посвящали домашним делам. Гулять свадьбы или начинать романы было строго запрещено.

Православные христиане 18 октября совершают память преподобной Харитины, княгини Литовской.

Мученица Харитина Литовская

О жизни святой Харитины сохранилось не очень много сведений. Один из основных источников информации о ней — надпись на ее надгробии в церкви Петра и Павла на Синичьей горе в Великом Новгороде, где сказано, что Харитина была из рода литовский князей и являлась инокиней Петропавловского монастыря, к которому и относится названная церковь.

Предположительно, Харитина родилась во времена правления Миндовга и создания им Великого княжества Литовского. Деятельность князя, целью которой было подчинить себе более мелкие земли, привела к кровавым междоусобицам, поскольку далеко не все князья соглашались признать его власть. Многие из них, а также знатные литовцы вместе с семьями покидали Литву.

Согласно преданию, так поступили и родители Харитины и бежали в Новгород. Когда девушка достигла определенного возраста, ее просватали за князя Федора, сына Ярослава Всеволодовича и родного брата Александра Невского. Однако накануне свадьбы жених неожиданно скончался.

Отец жениха был сражен горем, согласно летописи, он отдал невесте все дары и отправил ее к отцу. Но Харитина уже приняла решение о своей дальнейшей судьбе — она постриглась в монахини в монастыре на Синичьей горе. Ее имя означало «милующая, творящая милосердие», именно так и жила Харитина: она отличалась вниманием к чужому горю, умением сострадать, никогда не отказывала в помощи страждущим. Ее духовные подвиги и праведная жизнь способствовали тому, что сестры обители выбрали ее игуменьей. До самой смерти Харитина оставалась образцом смирения, милосердия и чистоты, вела скрытную и аскетичную жизнь.

Харитина умерла 5 октября 1281 года, в день празднования памяти своей святой покровительницы мученицы Харитины. Вскоре началось местное почитание: Харитина считается небесной заступницей Новгорода. Также ее чтут в Литве. Когда были обретены нетленные мощи, святую официально канонизировали, составили церковную службу и стали писать ее иконы.

Монастырь, в котором Харитина была игуменьей, до сегодняшнего дня не сохранился, но осталась церковь Петра и Павла на Синичьей горе. К сожалению, она недействующая, находится сегодня в плохом состоянии и требует реставрации.

Харитина Амисийская (Понтийская)

Святая Харитина жила в Киликии в начале IV века, в правление императора Диоклетиана. Она была служанкой человека по имени Клавдий.

Узнав, что Харитина исповедует христианство, комит Дометий написал ее господину, чтобы тот отправил служанку к нему для допроса. Клавдий не сомневался в исходе испытания и, удрученный мыслью о том, что лишится Харитины, горько плакал. Но христианка, исполненная радостной уверенности учеников Господних, утешила его.

Чтобы опозорить девушку, ее коротко остригли перед судом, но Божественной силой у нее тотчас вновь выросли пышные волосы. Тогда палачи содрали кожу с ее головы и приложили к ней пылающие угли, затем вонзили в грудь раскаленные вертела и факелами сожгли бока. После бросили тело в море, привязав к шее тяжелый камень.

Однако Харитина чудесным образом исцелилась и освободилась. Когда та вновь предстала перед наместником, он приказал вырвать ей зубы и подвергнуть новым истязаниям, а потом отдать мученицу на поругание, отправив в публичный дом. Но святая попросила Господа избавить ее от этого испытания — и в тот же миг душа Харитины отошла к Богу.

Святые мощи мученицы, брошенные в море, были чудом вынесены на берег. Их взял и предал погребению Клавдий.

Харитины — первые холстины — традиции 18 октября

На Руси 18 октября называли Харитины — первые холстины и говорили: Харитина — вечная ткачиха. Связано это с тем, что женщины начинали осенью ткать первые тканевые холсты, а еще катать шерсть на валенки. Харитину считали покровительницей шитья и рукоделья.

Первую нить нового холста считали магической, ее носили на левом запястье, чтобы защититься от сглаза и темных сил.

С Харитины день становился заметно короче, даже сохранилась поговорка: «Отстал от ночи день — запнулся валенком за пень». В праздник рекомендуется заниматься домашними делами. Свататься или гулять свадьбы категорически запрещено.

18 октября наши предки старались соблюсти традицию, которая позволяла человеку избежать финансовых проблем на всю оставшуюся жизнь. Существовало поверье, согласно которому в день Харитины нужно вернуть все долги. Человек, который так сделает, никогда больше не будет нуждаться в деньгах.

Не стоит одеваться пестро и ярко, нужно помнить о скромности и сдержанности. Считается, что нарушение этого запрета отпугнет удачу.

Верили, что сон на 18 октября — вещий, правда, только для девушек и женщин.

Что можно делать на Харитины — первые холстины

На Харитины обычно приступали к домашним делам. Девушки и женщины садились за прялки, а мужчины начинали валять валенки и заниматься другой домашней работой. Дела в поле к этому времени обычно прекращали из-за холодов.

18 октября следует особо обратить внимание на сны. В народе верили, что они являются вещими, но только для женщин.

Что нельзя делать 18 октября

18 октября считался неподходящим для начала нового романа. Свататься, делать предложения и гулять свадьбы запрещалось. Считалось, что союз, заключенный на Харитины первые холстины, принесет несчастье, сообщает utro.ru.

Также 18 октября запрещалось переезжать или отправляться в длительные поездки. На Руси полагали, что резкая смена обстановки может принести неудачу в финансовых и карьерных делах, а также вызвать проблемы со здоровьем.

Приметы на 18 октября