Михаил Соломенный: почему 13 октября нельзя принимать подарки

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На Руси 13 октября было принято жечь старую солому из матрасов, а затем набивать их новой.

Православные христиане 13 октября почитают память первого митрополита Киевского Михаила, а также преподобного Григория Пельшемского, основателя Григориево-Пельшемского Лопотова монастыря.

Митрополит Киевский Михаил

Происхождение святого доподлинно неизвестно. По одним данным, он был родом из Сирии, по другим — из Сербии или Болгарии. Однако точно известно, что в 988 году он по поручению патриарха Николая II прибыл в Корсунь для крещения равноапостольного князя Владимира. А оттуда отправился в Киев для крещения Русской земли и управления русской церковью.

Сначала святитель крестил княжеское семейство и бояр, а потом — весь народ, собравшийся для этого на Днепре. Затем была произнесена проповедь, и святитель благословил князя создать в Киеве Десятинный храм в честь Успения Пресвятой Богородицы

Князь Владимир имел намерение распространить христианство по всей Руси, в чем ему помогал митрополит. Святитель обходил русские земли, проповедуя Евангелие, проводя крещения и поучая новообращенных, основывая первые храмы и духовные училища.

По инициативе святого построили Киево-Златоверхо-Михайловский монастырь, а также для прибыв­ших с ним из Ца­рь­гра­да мо­на­хов основан Ки­е­во-Ме­жи­гор­ский мо­на­сты­рь. В 990 и 991 годах святитель Михаил посетил с проповедью главные города русские — Новгород Великий и Ростов Великий. Известно, что в Ростове митрополит основал первую деревянную церковь в честь Успения Пресвятой Богородицы и поставил там епископом Феодора Грека.

Предположительно, в 991 году митрополит скончался.

Митрополит Михаил погребен в Десятинной церкви Пресвятой Богородицы в Киеве, затем мощи перенесены в Ближние пещеры Киево-Печерского монастыря, а в 1730 году — в Великую Печерскую церковь (Успенский храм). В связи с этим память его установлена на 30 сентября (по старому стилю), а также 15 июня (по старому стилю) — в день преставления.

Григорий Пельшемский

Преподобный Григорий Пельшемский, Вологодский, родился в начале XIV века в городе Галиче, Костромской губернии. Он происходил из рода дворян Лопотовых. Когда юноше исполнилось 15 лет, родители хотели его женить, но скончались, не успев исполнить свое желание. Юный Григорий раздал бедным доставшееся ему наследство и ушел в монастырь Пресвятой Богородицы, находившийся на берегу Галичского озера.

Игумен обители недоверчиво отнесся к новому иноку из-за его юности и знатности происхождения. Поэтому он отдал Григория в послушание опытному старцу. С великим смирением служил инок Григорий всей братии. Через некоторое время он был удостоен сана священника. Вскоре за преподобным утвердилась слава пастыря, многие стали приходить за духовными советами и наставлениями. Галичский князь просил преподобного стать крестным отцом его детей.

Тяготясь известностью и близостью родных, преподобный отправился в Ростов на поклонение мощам святителя Леонтия и поселился в обители преподобного Аврамия. Но и здесь быстро распространилась молва о святом подвижнике. Иноки Спасского (Яковлевского) монастыря обратились к архиепископу Ростовскому Дионисию с просьбой назначить преподобного Григория настоятелем в их обитель.

По своему смирению преподобный принял начальство над монастырем, но спустя два года тайно оставил обитель и удалился в Вологодские леса. В Сосновецкой пустыни он познакомился с Дионисием Глушицким. Когда Господь внушил святому подвижнику основать монастырь, Дионисий одобрил намерение друга. С крестом на плечах Григорий перешел на реку Пельшему и водрузил крест в лесной чаще на берегу реки, пишет utro.ru.

Первым иноком в новой обители стал священник Алексий. В 1426-м в обители был построен храм в честь Пресвятой Богородицы. Иконы для него писал Дионисий Глушицкий, а сам Григорий Пельшемский переписывал для обители священные книги. Постепенно число братии возрастало, монастырь расширялся и становился все более известен. Григорий заботился о насаждении благочестия в обители, одновременно принимал он участие и в судьбах своего Отечества.

В 1433 году он убедил Галичского князя Юрия Димитриевича, отнявшего у Василия Васильевича Темного Московское княжество, возвратить Москву князю Василию. В 1434 г. сын Юрия Димитрий Шемяка, стал опустошать Вологодские земли, принадлежавшие великому князю. За смелую речь Пельшемского монаха против него Шемяка приказал сбросить старца с моста.

Святой несколько часов лежал недвижимый. Но обличения его подействовали, и Шемяка вскоре оставил Вологду. Мужество монаха еще более усилило его почитание. Преставился Пельшемский святой 30 сентября 1442 года и был погребен в основанном им монастыре.

Михаил Соломенный — традиции 13 октября

На Руси 13 октября старались обновить соломенные постели, поэтому святого Михаила в народе прозвали Соломенным. Старую солому сжигали, а новой набивали подушки и матрасы. Обычай имел мистическое значение, по поверьям такой обряд хранил надолго от недоброго глаза. Кстати, к соломе русские люди относились с уважением. Говорили, что она вбирает в себя силу земную и солнечную.

Наши предки верили, что накануне Покрова Пресвятой Богородицы по улицам бродит нечистая сила. Поэтому если крестьяне находили 13 октября сломанные деревья или вырванные с корнями растения, то были уверены — это дело рук представителей потустороннего мира.

Чтобы уберечься от происков нечисти, жители отправлялись в овин жечь старую солому, выпотрошенную из матрасов. После проведения специального ритуала подстилку наполняли свежей соломой.

На Михаила Соломенного также принято купать детей. Считалось, что это защитит их от болезней зимой.

Что нельзя делать 13 октября

13 октября нежелательно надевать грязную одежду. Ослушавшийся притянет к себе различные болезни.

Не стоит 13 октября пускать в дом чужих людей. Если человек имеет негативную энергетику, то он разрушит гармонию, царящую в жилище.

Кроме того, лучше на Михаила Соломенного не принимать подарки. Считается, что «даритель» передаст недуги тому, кому делает «сюрприз».

Что можно делать на Михаила Соломенного

Девушки на Михаила Соломенного сжигали постели из соломы в печах или овинах. Считалось, что так можно избавиться от болезней. Женщины старшего возраста бросали в пламя только обувь, которую носили дома. Порог поливали святой водой, чтобы защититься от злых духов и болезней.

Приметы 13 октября