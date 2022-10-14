Карибский кризис: как 60 лет назад мир оказался на пороге ядерной войны

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Во время холодной войны было немало обострений в отношениях двух сверхдержав — СССР и США, но ни одно из них не сравнится по накалу с Карибским кризисом.

В октябре 1962 года мир оказался на пороге глобального конфликта между двумя сверхдержавами — СССР и США. Он начался, когда американский самолет-разведчик обнаружил на Кубе пусковые установки советских ядерных ракет.

К 60-летию Карибского кризиса 5-tv.ru вспоминает, как развивались события в тот напряженный для всей планеты период.

Для чего СССР и США были нужны ракеты за рубежом

Две ведущие мировые державы стремились максимально обезопасить себя на случай вооруженного конфликта друг с другом.

Развертывание ракет в третьих странах давало военное преимущество в виде уменьшения времени подлета к целям на территории противника. К тому же невысокая дальность полета первых ракетных вооружений требовала их более близкого размещения.

При этом соперники получали дополнительный козырь при обсуждении различных вопросов.

Как советское ядерное оружие попало на Кубу

Стоит отметить, что перед размещением своих ракет на Кубе, советское руководство во главе с первым секретарем ЦК КПСС Никитой Хрущевым столкнулось с развертыванием американских в Италии и Турции. Они создавали непосредственную угрозу западной части СССР, что требовало решительного ответа.

Параллельно с этим администрация США оказывала давление на Остров Свободы, где к власти в 1959-м пришли антиамериканские силы. Советский Союз принял решение помогать Кубе не только экономически, но и в военном отношении.

Командование разработало план размещения войск на «заднем дворе» США, в том числе ракетных. Считалось, что это устранит вероятность вооруженной агрессии Штатов по отношению к островному государству, которая уже виднелась на горизонте.

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К развертыванию на территории Кубы выделили три полка ракет средней дальности Р-12 (24 пусковые установки), а также два полка ракет Р-14 (16 пусковых установок). Дальность действия этого оружия составляла от 2,5 до 4,5 тысячи километров. Это гарантировало возможность поражения советскими военными объектов на большей части территории США.

Работа кипела, огромное количество гражданских судов СССР совершали рейсы, незаметно для соперника доставляя на остров оборудование, оружие и военных. К октябрю 1962-го на Кубу прибыло не менее 40 тысяч военнослужащих. Причем многие из них заранее не знали, куда отправляются. Сопровождающим «груз» выдавали лыжи, зимнюю одежду и называли пунктом назначения Чукотку.

Обнаружение угрозы американцами — начало Карибского кризиса

США оказывали постоянное давление на руководство Острова Свободы. Они были крайне недовольны появлением нелояльного правительства вблизи их границ. Американские военные совершали регулярные разведывательные полеты над островом. Во время одного из них, 14 октября 1962-го, самолет U-2 обнаружил и сфотографировал стартовые позиции советских ракет в районе Сан-Кристобаля.

После расшифровки снимков и подготовки отчета Центральное разведывательное управление (ЦРУ) 16 октября доложили о находке президенту Джону Кеннеди. Он незамедлительно созвал совещание, на котором озвучил информацию о появившейся угрозе. Американцы были в ужасе от мысли, что советские ядерные ракеты находятся всего в нескольких сотнях километров от побережья Флориды.

Руководство США рассматривало различные варианты ответных действий в рамках возникшего Карибского (в западных источниках — Кубинского) кризиса, в числе которых значились высадка войск на остров, авиаудар по стартовым площадкам и морской карантин.

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Блокада острова Свободы

Тем временем события продолжали быстро развиваться. 22 октября президент Кеннеди выступил на национальном телевидении, где сообщил о беспрецедентной угрозе из-за обнаружении советских ракет на Кубе. Он заявил о введении с 24 октября военно-морской блокады острова. Вооруженные силы США приводились в боевую готовность (в том числе в Европе), а с советским руководством американцы планировали провести переговоры.

СССР не сразу признал наличие своего ядерного оружия на Кубе. 23 октября вышло официальное заявление. В нем говорилось, что США ведут безрассудную игру с огнем и берут на себя тяжелую ответственность за судьбы мира. Тогда же Никита Хрущев направил Кеннеди письмо, в котором подчеркивал оборонительную направленность любого советского оружия на Острове Свободы.

Одновременно ситуацию вынесли на обсуждение в Совете Безопасности ООН, где Генеральный секретарь ООН У Тан призвал стороны к сдержанности.

«Черная суббота» Карибского кризиса

Пик Карибского кризиса наступил в субботу 27 октября. К тому времени над Кубой летали эскадрильи американских военных самолетов, с целью устрашения имитируя нападение. Этот день омрачил еще один трагический инцидент. В небе над островом сбили разведывательный самолет, облетавший позиции ракетных войск. Американскому пилоту выжить не удалось.

Кроме того, в этот день военно-морские силы Соединенных Штатов заставили всплыть две советские подлодки, угрожая сигнальными гранатами. А в небе над Чукоткой был перехвачен самолет-разведчик, вторгшийся в воздушное пространство СССР.

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Обстановка была крайне напряженной. США приняли решение в течение двух суток начать нападение на Кубу. Это вызвало настоящую панику в мире, американцы покидали крупные города в ожидании советского ядерного удара.

Завершение Карибского кризиса

Советско-американские переговоры по урегулированию Карибского кризиса начались 28 октября в Нью-Йорке. В них также принимали участие кубинцы и генеральный секретарь ООН. Стороны пришли к определенному компромиссу.

СССР согласился на вывод войск с Острова Свободы в обмен на гарантии территориальной неприкосновенности Кубы и невмешательства Штатов во внутренние дела этой страны. К тому же удалось достичь соглашения об ответной ликвидации американских ракет в Турции и Италии.

Уже в ноябре СССР свернул свои пусковые установки в Западном полушарии и к середине декабря вывел личный состав и технику с острова. Морская блокада Кубы со стороны США продолжалась до 21 ноября 1962-го.

Последствия Карибского кризиса

После Карибского кризиса СССР и США пришли к договоренности о необходимости создания экстренной связи между руководителями двух стран. Позже для этих целей была установлена прямая телефонная линия («красный телефон»).

Несмотря на название, обмен сообщениями в рамках этого способа связи происходил в письменном виде. Это позволяло снизить риск неверного перевода и дать время на осмысление полученной информации.

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Общественные настроения после кризиса существенно изменились. События на Кубе стали переломным моментом в холодной войне. На Западе начались многочисленные антивоенные движения, и в СССР тоже начали раздаваться голоса, призывавшие к ограничению гонки вооружений.