Гороскоп на ноябрь 2022 для всех знаков зодиака

Фото, видео: www.globallookpress.com / Andrey Arkushar; 5-tv.ru

Чего ждать в ноябре представителям 12 созвездий, рассказала астролог Тиана Атлас.

Ноябрь встретит не только дождем и первыми снежинками, но и красочными событиями. Как пасмурное небо не помешает насладиться золотыми кронами деревьев, так и многие пары смогут разрешить недомолвки и выйти на новый уровень отношений. Астролог Татьяна Атлас рассказала 5-tv.ru, как испытания и радости ожидают знаки зодиака в этот период.

Тиана Атлас

Астролог

Гороскоп на ноябрь 2022 — общая характеристика сезона для всех знаков зодиака

Ноябрь 2022 года принесет с собой непростые испытания. Ведь все знаки зодиака ощутят на себе влияние ретроградного Марса. В течение первой недели месяца нужно быть осмотрительнее: бережно хранить чужие секреты и поменьше откровенничать о своей личной жизни. В коридор затмений возрастает вероятность ссор, поэтому лучше постараться сгладить углы или отложить выяснение спорных вопросов до лучших времен. Ситуация может обостриться 8-го числа.

«Апогей напряженных ситуаций настанет 8-го числа, когда произойдет затмение. Могут раскрыться какие-то тайны либо придется принимать решение под воздействием каких-то обстоятельств. И, конечно же, конфликты, инициированные в коридор затмений, продлятся очень и очень долго. Поэтому будьте осторожны, контролируете свои эмоции», — предупредила астролог.

Однако отчаиваться не стоит — напряженность может спасть уже в середине месяца. Поначалу этот «ветер перемен» покажется подозрительным, однако можно не сомневаться, что во всех начинаниях будет сопутствовать удача. В Новолуние, 24 ноября, начнут разрешаться как личные, так и деловые вопросы. Этому способствует разворот движения Юпитера.

«Юпитер, добрая планета, которая помогает в обучении, поездках, юридических и международных делах и в целом дарит надежды и исполняет мечты, заворачивается в прямое движение после четырех месяцев Ретрограда. Дела, которые не продвигались с конца июля, могут пойти в гору», — обещает эксперт.

Особенно важным ноябрь станет для представителей следующих знаков зодиака — Скорпионов, Тельцов, Львов и Водолеев, которые ощутят на себе воздействие солнечно-лунного цикла. То есть в их жизни произойдут определенные события, на которые может повлиять, например, лунное затмение 8 ноября. Раки также ощутят на себе перемены, правда, в основном они будут касаться внутренних переживаний, а не внешних потрясений в мире.

Овен — гороскоп на ноябрь 2022

Коридор затмений в октябре и ноябре заставит Овнов задуматься о финансовых вопросах. В этот период Овнам не следует брать и давать деньги взаймы, поскольку есть риск, что обратно свои средства получить не удастся. Внимательнее следует быть в ведении бизнес-проектов: не нарушать банковские отчетности и исправно выплачивать налоги. Отношения с партнерами будут играть большую роль. Конец осени позволит представителям этого знака зодиака уделить время саморазвитию и времени в кругу близких.

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Телец — гороскоп на ноябрь 2022

У Тельцов в ноябре произойдет серьезная личностная трансформация. Старые проблемы, наконец, уйдут — и Тельцы полностью смогут посвятить время себе любимым. Влияние ретроградного Марса на этот знак зодиака по-прежнему будет нехорошо влиять на сферу финансов, поэтому все важные вопросы лучше отложить вплоть до начала следующего года.

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Близнецы — гороскоп на ноябрь 2022

Для Близнецов ноябрь сулит достижения в профессиональной сфере, а также творчестве. Близнецам предстоит попрощаться с прошлым, чтобы максимально реализовать свои таланты и амбиции. На бессознательном уровне представители этого воздушного знака зодиака ощутят очищение и внутреннее освобождение. Вас будут ждать яркие эмоции и приятные переживания.

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Рак — гороскоп на ноябрь 2022

С 2 по 20 ноября Раков может охватить уныние, однако не стоит скоропалительно осуждать людей и воспринимать критику на свой счет. Представителям этого водного знака зодиака следует отпустить негатив и постараться наполнить свой досуг творчеством и новыми эмоциями. Окружение будет подталкивать Раков к публичным выступлениям и самопрезентации — как раз для этого выгодный момент.

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Лев — гороскоп на ноябрь 2022

Для Львов ноябрь станет месяцем серьезных перемен как в карьере, так и личной жизни. Вопросы статуса, недвижимости, деловых и дружеских связей выйдут на первый план для представителей этого огненного знака зодиака. Будет желание оборвать какие-то контакты или сорваться договоренности с начальством, однако все будет поправимо. Главное — искать опору в собственных силах и не стараться искать в других людях фигуру родителя.

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Дева — гороскоп на ноябрь 2022

Ноябрьские дожди Девы могут скоротать за чтением книг и обучению новых навыков — для этого самое удачное время. Девы смогут ощутить себя экспертами в профессиональной области и даже взять кого-то под свое крыло. В целом, этому знаку зодиака придется столкнуться с множеством документации. Конец месяца усиливает не только продвижение в области международных дел, но и активизирует новые контакты.

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Весы — гороскоп на ноябрь 2022

Для Весов октябрь и ноябрь станет отличной порой для налаживания личной жизни. Однако в последний месяц осени лучше повременить с решением вопросов, связанных с инвестированием и заемными средствами. Все важные контракты по кредитам лучше заключать после 24 ноября — иначе представителям воздушного знака зодиака придется очень долго расплачиваться с долгами.

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Скорпион — гороскоп на ноябрь 2022

Для Скорпионов важной темой ноября станут отношения с партнером. Правда, представителям этого водного знака зодиака не следует поддаваться отрицательным эмоциям. Из-за ревности и желания обладать всецело своим партнером Скорпионы могут «нарубить дров». Вероятность ссоры очень велика, поэтому акцентируйте внимание на хорошем между вами.

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Стрелец — гороскоп на ноябрь 2022

С 13 по 29 ноября Стрельцы смогут реализовать себя в качестве эксперта и наставника. Этот период лучше всего подойдет для образования, лекционной деятельности, путешествий и улучшения положения в иерархии. Есть шанс получить одобрение начальства, однако не перетрудитесь — в этом месяце этому знаку зодиака особенно важно поберечь здоровье.

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Козерог — гороскоп на ноябрь 2022

В ноябре Козерогов больше всего будут занимать ваш партнер и дети. Представителям этого знака зодиака захочется все успеть, однако лучше будет повременить со встречами. Этот месяц должен быть посвящен вам и только вам. В приоритете станет восполнение собственной энергии.

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Водолей — гороскоп на ноябрь 2022

Конец осени для Водолеев откроет новые возможности в карьере. Поскольку для представителей этой воздушной стихии понятия «дом» и «работа» равноценны, в определенный момент придется сделать выбор. В конце месяца лицам воздушного знака зодиака, возможно, придется окунуться в неразрешенные конфликты, связанные с квартирным вопросом или делами родственников.

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Рыбы — гороскоп на ноябрь 2022

Ноябрьская стужа встретит Рыб семейными разногласиями. На представителей этого водного знака зодиака свалится много бумажной работы, которая будет вызывать напряжение и раздражение. В этот период подписание каких-либо контрактов станет судьбоносным, поэтому лучше всего перенести их на конец месяца — уже с 24-го числа вам будет сопутствовать удача. Кроме того, вас ожидает романтическое приключение. С 3 по 17 ноября одинокие Рыбы могут влюбиться.

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