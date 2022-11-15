Разбегутся как ошпаренные: поможет ли кипяток спасти деревья от паразитов весной

Садовод Туманов рассказал, что полив растений кипятком не всегда эффективен в борьбе с вредителями

Фото, видео: www.globallookpress.com / IMAGO/Rainer Keuenhof; 5-tv.ru

Многие садоводы уверены, что обезопасить деревья от вредителей можно, если ранней весной полить их кипятком. Однако в этом процессе есть нюансы, несоблюдение которых может навредить растению.

Начинать бороться с паразитами на участке дачники начинают ранней весной. Пока вредители еще спят под корой деревьев, садоводы пытаются застать их врасплох и уничтожить с помощью кипятка. Это один из самых распространенных методов профилактики появления вредителей.

Но дачники со стажем предупреждают: это довольно спорная процедура, так как сложно соблюсти все правила ее проведения. Об особенностях полива деревьев горячей водой весной эксклюзивно Пятому каналу рассказал председатель Общероссийской организации «Садоводы России» Андрей Туманов.

Зачем поливают деревья кипятком

Зачастую дачники прибегают к народным средствам, даже не задумываясь об их действенности, да и еще рекомендуют спорные средства соседям и друзьям. Так происходит и с поливом деревьев кипятком весной. Способ передается из уст в уста как самый эффективный.

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Считается, что при поливе кипятком погибают вредители, которые зимовали под корой дерева, а также, говорят, эта процедура помогает предотвратить развитие грибковых заболеваний и улучшить развитие побегов. Дачники, пользующиеся этим методом, пугают, что если не провести обработку кипятком, то дерево утратит красоту и в новом сезоне на нем обязательно появятся вредители, из-за которых растение начнет болеть.

Однако, по словам эксперта, способ этот непростой. Неправильный расчет времени проведения процедуры и температуры воды также может повредить растению.

«Найдите тот момент, когда надо полить, чтобы убить какие-то зимующие стадии вредителей и при этом не повредить распускающиеся почки, а у черной смородины почки начинают распускаться, когда еще снег лежит. Поэтому вот уловите этот самый момент, <…> температуру воды таким образом, чтобы это не крутой кипяток все-таки был», — предостерегает эксперт.

Пользоваться этим методом следует только, если сам садовод хорошо знаком с ним, давно им пользуется и уверен в том, что проведет полив вовремя.

Как проводить полив дерева кипятком весной

Поливать растения кипятком нужно ранней весной. Следует выбрать время, когда почки на дереве еще не распустились, а на участке осталось не так много снега. Не стоит проводить процедуру в феврале, потому что это коварное время: кажется, что весна уже наступила, но через несколько дней снова ударят сильные морозы.

Полив можно проводить и осенью, но здесь еще сложнее угадать с датой, так как зима в любой момент может вступить в свои права. Лютый холод после полива кипятком нанесет непоправимый вред растению.

Кроме времени проведения, также следует правильно рассчитать температуру воды, так как крутой кипяток обожжет дерево, что приведет к его повреждению. Этот показатель должен быть в районе 70-80 градусов по Цельсию, но в процессе полива вода будет остывать из-за воздействия все еще прохладной погоды, а горячей водой надо равномерно опрыскать всю поверхность дерева. И сохранить температуру в это время крайне сложно.

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Чтобы сделать процедуру более эффективной, многие дачники добавляют в кипяток соль и марганцовку или раствор медного купороса. Но не стоит бездумно увлекаться химическими препаратами, которые посоветовали друзья или соседи по даче. Каждая проблема, по словам эксперта, требует индивидуального решения. И если она возникла, сначала необходимо проконсультироваться со специалистом.

Простые способы профилактики вредителей деревьев

Чтобы эффективно защитить растения от вредителей, нужно постоянно осматривать своих подопечных, проверять не возникли ли какие-то повреждения на коре или листве. Также каждому дачнику стоит изучить проблемы, которые могут возникнуть у деревьев разных видов и как с ними справляться. Знание — главный козырь в войне с паразитами.

«Понимаете, борьба с вредителями и болезнями — это, во-первых, постоянная профилактика. Когда у вас что-то съели или растения покрылись пятнами, что-то делать уже, как правило, поздно. А в основном-то начинают бороться, когда какие-то визуальные проявления произошли», — рассказал эксперт.

В качестве простого, но эффективного способа борьбы с паразитами, садовод рекомендовал обращать внимание на фитосанитарную обстановку на даче. Для этого надо вовремя утилизировать опавшую больную листву и пораженные плоды, потому как применение даже самых современных препаратов не замедлит рост числа вредителей, если хозяин участка сам не будет помогать своим подопечным.

Заниматься профилактикой следует не в определенные периоды, а в течение всего года. Решать проблемы следует по мере их поступления.

«Допустим, яблоко упало, а внутри него — гусеницы-плодожорки. Вот оно упало вечером, вы думаете, плодожорка такая глупая, она будет сидеть это яблоко доедать? Нет. <…> Эта гусеница ночью уже вылезет из этого яблока и полезет обратно на дерево. И будет портить другие. Следующее упадет, она опять вылезет, опять полезет», — сообщил садовод.

Так одно насекомое может испортить несколько плодов, а если у него появятся помощники, то садовод рискует потерять весь урожай. Поэтому эксперт посоветовал не откладывать решение проблем с деревьями в долгий ящик и сразу приступать к действиям: пригодный для употребления плод пустить на компот или сушку, а вредителя уничтожить. Чтобы паразиты не возвращались на крону дерева, необходимо сделать клеевой пояс вокруг ствола дерева.

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