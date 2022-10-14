Покров Пресвятой Богородицы 2026: что можно и нельзя делать, как молиться

Фото: patriarchia.ru

Верующие встречают большой праздник, связанный с преданием о чудесном явлении Девы Марии жителям Константинополя.

Православная церковь 14 октября празднует Покров Пресвятой Владычицы нашей Богородицы и Приснодевы Марии — верующие вспоминают чудесное явление Божьей Матери, которая распростерла над молящимися жителями Константинополя свое широкое белое покрывало — покров для защиты от врагов.

Покров Пресвятой Богородицы

Чудесное явление произошло в середине X века во Влахернской церкви Константинополя, где хранились головной покров, риза и пояс Пресвятой Богородицы.

Предание повествует, что Константинополь в 910 году, во времена царствования императора Льва VI, прозванного Мудрым, осаждали полчища врагов. Солдаты в любой момент могли ворваться в город. Для жителей храм стал единственным прибежищем. Люди возносили молитвы Господу о спасении от варваров.

Чудо произошло во время всенощного бдения — все находившиеся в храме, в том числе император и императрица, а также множество придворных и простой люд, горячо молились об избавлении от врага.

Среди молящихся были святой юродивый Андрей с учеником Епифанием. Вдруг они увидели, как Сама Божья Матерь коленопреклоненно возносит молитвы о спасении народа. Затем Богородица подошла к Престолу и, еще раз помолившись, сняла с головы покрывало и накрыла (покрыла) им молящихся в храме людей. Покров сиял в руках Пресвятой Богородицы, окруженной ангелами и сонмом святых.

Богоматерь исчезла так же незаметно, как и появилась. На следующее утро враг отступил от Константинополя. Столица была спасена от разорения, а люди — от гибели. По одной из версий, поднялась большая буря и разметала корабли, подошедшие к городу с севера, по другой — византийское войско разбило сарацин. Явление Божьей Матери народу стало знаковым для всех, рассказы о нем передавались из уст в уста. Люди стали обращаться к Богородице в своих молитвах, прося о защите и «покрове».

Какого числа Покров Богородицы 2022

Покров не входит в число двунадесятых праздников, так как посвящен событиям, которые произошли не в годы жизни Божией Матери.

Праздновать Покров начали только с середины XII века. Греки, несмотря на заступничество Божьей Матери, не внесли Покров в число праздничных дней — праздник установила Русская церковь. Правда, есть версии, что чудо все же оставило след в византийской богослужебной практике.

Церковь Покрова на Нерли. www.globallookpress.com / Konstantin Kokoshkin

В честь Покрова Пресвятой Богородицы святой князь Андрей Боголюбский построил в 1165-м один из самых красивых и неповторимых православных храмов — Покрова на Нерли — и утвердил соответствующий праздник. Многочисленные победы русского воинства приписывают именно покровительству Богоматери.

Праздник относится к непереходящим, то есть из года в год приходится на одну и ту же дату — 14 октября.

Икона Покров Пресвятой Богородицы — в чем помогает

Самые ранние из известных икон Покрова относятся к началу XIII века. Древнейшие образы Покрова в древнерусском искусстве представлены на вратах Рождественского собора в Суздале. На медной пластине Богоматерь в трехчетвертном повороте воздела в молитве руки к Спасителю, изображенному над приподнятым покрывалом. По бокам от Пресвятой Девы стоят Ангелы.

Уже к следующему столетию сложились два основных варианта этой иконы:

Пречистая Мария стоит перед храмом с круглым куполом и держит покров в своих руках, как бы укрывая им всех людей. Такое изображение встречается на суздальских и московских иконах. Наиболее ранним образцом этого типа является храмовая икона Покровского Суздальского монастыря второй половины XIV века. На сегодняшний день она находится в Третьяковской галерее.

В новгородской школе иконописи Богородица изображается в позе Оранты — с поднятыми и раскинутыми в стороны руками, раскрытыми ладонями наружу, в традиционном жесте заступнической молитвы. Покров при этом держат парящие перед ней Ангелы. Церковь уже представлена в более современном варианте с куполами. Одна из наиболее ранних икон этого типа происходит из Зверина монастыря 1399 года. Ныне она находится в Новгородском музее.

Как правило, в нижней части иконы изображается очевидец влахернского чуда святой Андрей Юродивый, указующий на явление Пречистой Девы. Покров, дарующий защиту Царицы Небесной, чаще всего выделяется ярко-красным цветом. Также встречаются и белого цвета.

patriarchia.ru

На более поздних иконах вокруг Пречистой стали добавлять образы святых мучеников, святителей, пророков, апостолов, преподобных и праведных жен.

Покров Пресвятой Богородицы с древних времен считают особенным днем — днем, когда все молитвы станут услышаны. Божьей Матери молятся 14 октября как главной заступнице во всех бедах. Просят об исцелении, об улучшении материального положения, об обретении супруга или детей, о счастливой семейной жизни. Также Пресвятой Богородице молятся во время внешней угрозы, когда стране грозит опасность от захватчиков, а дому — от непрошенных гостей. Кроме того, молитва перед иконой Покрова поддерживает человека в борьбе с внутренними соблазнами и искушениями.

Что нельзя делать на Покров

Поскольку это большой религиозный праздник, на Покров Пресвятой Богородицы нельзя заниматься тяжелым трудом или домашними делами, такими как стирка, уборка и рукоделие. Порядок хозяйки наводят накануне праздника. В Покров нежелательно ссориться с близкими и сквернословить. В противном случае удача отвернется от ослушавшихся.

Не стоит также давать 14 октября пустые обещания. Того, кто не собирается отвечать за свои слова, ждут неудачи.

В праздник нельзя венчаться, устраивать шумные застолья и напиваться. На Покров нельзя унывать и грустить — в праздник положено радоваться и благодарить Господа и Богородицу за все — дарованный урожай, мир и благополучие.

Что можно делать 14 октября

В народе праздник Покров считается моментом встречи осени и зимы, наступления первых холодов. Часто как раз к 14 октября на поверхности земли появляется первый иней и окончательно опадают листья на деревьях. От этого возникла присказка: «Покров кроет землю то листом, то снегом».

Праздником Покрова завершался сельскохозяйственный год. Крестьяне прекращали все полевые работы, собирали последний урожай и готовились к зиме, в честь чего устраивались широкие народные гуляния и шумные ярмарки. С Покрова начиналась свадебная пора. Девушки, мечтающие поскорее выйти замуж, с самого утра шли в церковь и ставили праздничную свечу. Верили, кто раньше свечу поставит, тот и замуж раньше выйдет.

Также на Покров обязательно пекли блины. Истоки обычая связаны с культом предков и почитанием всех усопших родственников. Блинами угощали не только членов семьи, но и знакомых. Поверье гласит: чем больше блинов испекут на Покров, тем теплее будет в доме зимой. Кроме того, хозяйка готовила домовому подношение — делила первый испеченный блин на четыре части и раскладывала по углам кухни. По народному поверью, если домовому сытно, то дома тепло, спокойно и уютно.

14 октября на Руси отправлялись в лес за рыжиками и груздями. Считалось, что после Покрова этих грибов уже не будет.

В праздник по обычаю жгли засохшие ветки яблонь — есть поверье, что если ими растопить печь 14 октября, то всю зиму в доме будет тепло, а год — окажется урожайный.

По народным поверьям, щедрость на Покров Пресвятой Богородицы вознаграждается, поэтому люди старались помочь бедным и обездоленным.

По народным поверьям, чтобы защититься от сглаза, многие сжигали старую одежду, а маленьких детей, чтобы они не болели, выводили на порог дома и обливали водой сквозь решето или сито.

Народные приметы на 14 октября