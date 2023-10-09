День памяти Иоанна Богослова: что можно и нельзя делать 9 октября

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Святой апостол Иоанн был одним из первых и любимых учеником Христа.

Православный мир 9 октября вспоминает преставление святого Иоанна Богослова — автора одного из четырех Евангелие Нового Завета и одного из 12-ти апостолов, умерших своей смертью. Его образ встречается практически во всех православных храмах.

Этот святой очень почитаем среди верующих, он был одним из первых и любимых учеников Иисуса Христа, который перед своим распятием повелел апостолу оберегать Деву Марию.

Житие Иоанна Богослова

Иоанн Богослов был внуком святого Иосифа Обручника от дочери Саломии. Он родился в I веке в Галилее (север современного Израиля) и был простым рыбаком. Одновременно со старшим братом Иаковом был призван Иисусом Христом в число учеников на Геннисаретском озере.

Апостол Иоанн был особенно приближен к Спасителю за жертвенную любовь и девственную чистоту. Так, Иоанн Богослов присутствовал при воскрешении Господом дочери Иаира и был свидетелем Преображения Господня на Фаворе. Он следовал за Иисусом, когда его схватили в Гефсиманском саду и отправили на суд, затем вели по Крестному пути. Вместе с Богородицей он плакал у подножия креста и услышал обращенные к ней слова: «Жено, се сын Твой» и к нему: «Се Мати твоя». С того времени апостол Иоанн заботился о Марии до самого ее успения. После апостол направился проповедовать в Ефес и другие Малоазийские города.

В поездке корабль попал в бурю и затонул. Всем удалось спастись, кроме Иоанна, которого поглотили волны. Спустя 14 дней его ученик Прохор увидел, как море выбросило на берег невредимого апостола. В сохранившихся источниках упоминается, что Богослов творил «многочисленные великие чудеса» и остался жив после тяжелых пыток при императоре Нероне. Так, святой выпил чашу с ядом и был брошен в кипящий котел, но все равно не пострадал. После его надолго сослали на остров Патмос, где он продолжил проповедовать, исцелять молитвой больных, изгонять бесов и даже воскрешать мертвых. Именно будучи в ссылке Иоанн Богослов написал книгу Откровение (Апокалипсис), а вернувшись в Ефес — Евангелие и три Послания.

Святой скончался в возрасте ста с лишним лет. Он намного пережил всех остальных апостолов и стал одним из 12-ти, кто умер своей смертью. Предвидя скорую кончину он велел засыпать его живым в крестообразной могиле. Ученики положили ему на лицо плато и засыпали все землей. Когда же через несколько дней место погребения раскопали, внутри не оказалось тела. Каждый год, 21 мая, на могиле апостола выступал тонкий прах, который верующие собирали для исцеления от болезней.

Как правило, Иоанна Богослова изображается в почтенном возрасте, в красном одеянии, с чернильницей, пером и книгой в руках и в присутствии ангела, часто орла; иногда представлен молодым, безбородым и длинноволосым.

Откровение Иоанна Богослова — Апокалипсис

Апокалипсис апостола Иоанна — это название последней книги Нового Завета. В переводе с греческого слово «апокалипсис» означает откровение. Это единственная пророческая книга в новозаветной части Библии, повествующая о грядущих событиях, в том числе о втором пришествии Христа и о конце света. Последний пункт как раз и объясняет большую популярность Откровения среди верующих. А поскольку святой повествует о большом количестве катаклизмов и природных бедствий, в современном употреблении слово «апокалипсис» стало синонимично большой катастрофе.

www.globallookpress.com / Vadim Nekrasov

Апокалипсис был написан примерно в конце I — начале II веков. В книге присутствуют ставшие всемирно известными описания четырех всадников апокалипсиса, семи ангелов с трубами, семи знамений и бедствий, появления и гибели антихриста, а также поражении дьявола и начало царства Христа.

Богословы подчеркивают, что смысл текста можно правильно понять только в контексте всего Писания. Особенностью многих пророческих видений выступает принцип соединения нескольких исторических событий, разделенных столетиями и даже тысячелетиями в одном видении.

Иван Богослов или Путник — традиции 9 октября

В народном календаре 9 октября называли Иван Путник, потому что Иоанна Богослова просили о покровительстве в дальних путешествиях. Раньше путешествовать пешком особенно опасно, потому что на перекрестках, который считались магическими местами и использовались для различных ритуалов, путника подстерегала нечисть. Вот и просили защиты и Иоанна. 9 октября особенно не рекомендовалось проходит по перекресткам и задерживаться на них.

Женщины в день памяти Иоанна Богослова пекли особые пироги, которыми угощали соседей и прохожих. Если встретился странник или бедняк — это считалось добрым знаком, и разделенный с ним хлеб сулил счастье. Если же путников не встретилось, хлеб скармливали птицам.

По еще одному поверью, на Иоанна Богослова не стоит есть лук и чеснок — иначе замучают ночные кошмары или появятся чирьи и другие воспаления.

В старину на Иоанна Богослова крестьяне завершали посев озимых. Также верили, что по осадкам в этот день можно предсказать погоду. Если в этот день выпадет снег, то ровно через 40 дней наступит зима.

Что нельзя делать 9 октября

Так как святой апостол Иоанн всегда помогал людям, то сегодня категорически нельзя отказывать нуждающимся.

День является поминальным, а потому провести его нужной с верой в душе и сердце, заботой о близких и смирении. Не рекомендуется употреблять спиртные напитки, переедать, сквернословить, ссориться, обманывать, веселиться.

Нельзя работать после обеда. Считалось, что иначе можно навлечь на себя сорок бед.

Нежелательно носить старую обувь. Люди верили, что тогда впереди ждет полоса неудач.

Лучше не класть в блюда чеснок и лук. Иначе, по поверьям, ночью придут души умерших и начнут пугать страшными снами.

Нельзя в день Ивана Богослова венчаться — это примета к короткой и несчастливой семейной жизни.

Не стоит использовать острые предметы. Взять нож в руки в этот день — к ссорам.

Что можно делать на Иоанна Богослова

Желательно сходить в храм и помолиться образам апостола Иоанна Богослова об исцелении, о даровании детей и укреплении супружеских уз, помянуть усопших.

Также наши предки просили 9 октября у святого покровительства в долгом пути. Именно поэтому Иоанна Богослова еще называют Путником.

Издавна считалось, что до обеда в этот день физически трудиться можно, но после — нет, дабы не навлечь ненастье.

На Руси устраивали смотрины, родственников жениха встречали накрытыми столами. Если девушка не была готова к замужеству, то угощения сватам выносили за ворота дома. Отказ символизировала тыква, украшенная ленточками.

Народные приметы на 9 октября