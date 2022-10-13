Ухоженный автомобиль: какое средство выбрать для чистки дисков

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Различные вещества постоянно попадают на диски автомобиля. При отсутствии должного ухода срок их службы быстро сокращается.

Колесные диски автомобиля испытывают на себе серьезное воздействие во время эксплуатации: битум, реагенты, грязь, остатки бензина и пыль от истирания тормозных колодок. Что поможет наиболее эффективно их очистить? На этот вопрос ответила «Самая лучшая программа».

Правильный и своевременный уход за дисками автомобиля нужен, чтобы избежать деформации лакокрасочного покрытия, ржавчины, разрушения металла и угроз при движении из-за нарушения технического состояния колес.

Решить эту проблему можно при помощи специальных средств. На автомойке такая услуга обойдется в 500 рублей и более. Сэкономить семейный бюджет на уходе за дисками можно, если провести их обработку самостоятельно.

Какие бывают средства для чистки дисков авто

Магазины предлагают на выбор два вида составов для ухода за колесами автомобиля:

щелочные;

кислотные.

И первые, и вторые представлены в дешевом и дорогом варианте, что в теории предполагает разную эффективность. Узнаем, так ли это в действительности.

Также бывалые автомобилисты утверждают, что с грязью и ржавчиной на колесных дисках отлично справится любое чистящее средство для ванной комнаты. Протестируем и этот «дедовский» метод, взяв дешевую бытовую химию за 200 рублей.

Какое средство для чистки дисков машины выбрать

Чтобы выявить фаворита среди выбранных составов, нужно провести серию экспериментов. Для них подготовили несколько колесных дисков, которые содержат достаточное количество грязи, следов битума и ржавчины.

После нанесения средства нужно немного подождать (точное время указано на упаковке для каждого случая) и затем промыть диск. Итак, что же выявили проверки?

Щелочные составы хорошо справились с ржавчиной и легкой грязью, но не смогли растворить битум. Кислотные смывают легкую грязь. Их воздействие на ржавчину менее эффективное. При этом они полностью растворили битум, а дешевое средство справилось с этой задачей не хуже дорогого.

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Теперь берем еще один диск автомобиля и отрабатываем его бытовой химией. Посмотрим, какое средство окажется эффективнее — народное или профессиональное. После некоторого ожидания выяснилось, что «дедовский» метод вовсе не сработал. С помощью составов для ванной комнаты можно отмыть какие-то легкие загрязнения, абразивную пыль, но сложные им не под силу.

В итоге получается, что универсального средства для очистки дисков автомобиля попросту нет. Для удаления следов битума понадобится кислотный состав. А для ржавчины — щелочной. Причем совсем не обязательно покупать дорогой раствор. Дешевая химия справится ничуть не хуже. К тому же она не такая агрессивная, не будет разъедать краску и резину у авто.