Фекла Заревница: как 7 октября правильно гадать на замужество

На Руси верили, что все завязанное 7 октября уже никогда не развязать.

Седьмого октября православной церковью совершается празднество в честь святой равноапостольной Феклы Иконийской.

Фекла Иконийская

Единственным источником сведений о жизни равноапостольной Феклы является апокрифические «Деяния Павла и Феклы», написанные во II веке. Согласно писанию, святая родилась в 30-е годы I века в малоазиатском городе Иконии (современный турецкий город Конья) и была родом из богатой и знатной семьи.

Детство Феклы прошло в достатке и любви, родители дали ей хорошее образование. Когда девушка достигла совершеннолетия, ее обручили с юношей по имени Фамирид. Но в это время ее родной город посетил апостол Павел, который нес людям учение об Иисусе Христе и истинном Боге. Услышав проповедь апостола, Фекла решила стать христианкой и не выходить замуж.

Жених не мог принять такого решения и обратился к правителю города с жалобой, оклеветав святого в том, что он советует всем девушкам города отказаться от замужества. В результате апостола Павла бросили в темницу. Фекла Иконийская тайно ночью сбежала из дома и пробралась в темницу. Три дня провела она у ног проповедника, пока ее не нашли.

Суд определил приговор Павлу в виде изгнания, а девушке грозило сожжение на костре. Когда начали казнь, при ясном небе пошел дождь и тушил пламя. Видя такие чудеса, правители города решили также изгнать Феклу из города, тогда она решила последовать за апостолом.

По благословению учеников Христа дева поселилась в Селевкии, где обратила в христианство многих язычников, совершая чудеса и исцеления. Молва о Фекле Иконийской быстро разошлась по окрестностям и вызвала зависть местных врачей и знахарей. Решив отомстить ей, они подкупили развратных юношей, чтобы те осквернили ее девство.

Но Господь и в этот раз не оставил праведную Феклу. Святая на сей раз спаслась бегством. Когда они уже настигали ее, Фекла воззвала к Богу, и тотчас гора перед ней расступилась, приняв святую и сделавшись гробом для 90-летней праведницы.

Над пещерой, где почила святая, возвели монастырь — женский монастырь Святой Феклы в сирийском городе Маалула. В 2014 году в результате нападения боевиков обитель сильно пострадала. Боевики осквернили монастырь, взорвали часовню, построенную 1700 лет назад, но не нашли мощей святой Феклы — они были замурованы в скале. Сегодня обитель постепенно восстанавливается.

Другая часть мощей святой хранится на Кипре в женском монастыре святой Феклы, недалеко от города Ларнака. Ее глава покоится в соборе Дуомо в Милане. А часть правой руки находится в России — в единственном храме в честь святой Феклы в Успенской Феклиной женской пустыни (Козельская епархия РПЦ).

Фекла Заревница — традиции 7 октября

По традиции 7 октября начинались первые хлебные замолотки, с утра до поздней ночи в овинах разводили огонь. Яркие отблески света, исходившего из протапливаемых помещений, на ночном небосклоне напоминали зарево, поэтому святую в народе прозвали Заревницей.

Прежде чем разжечь новый огонь нужно было затушить все ранее горящие в доме источники пламени. Живой огонь добывали путем трения и доверяли это дело исключительно женатым мужчинам. По традиции добытое пламя разносили по дворам, им разжигали печи, окуривали скот для предотвращения мора, могли вносить в храм для зажигания свеч перед проведением молебна об избавлении от бедствия.

В некоторых землях существовал обычай разводить костер под овином и бросать туда необмолоченный сноп — в качестве жертвы огню и чтобы защитить овин. Перед тем, как складывать снопы в овин, требовалось испросить разрешения у овинника и задобрить его, что урожай был в целости и сохранности.

Потому и называли динь овинными именинами. В некоторых селениях к этому дню пекли блины из новой муки и относили их в ригу, где обмолачивали и сушили снопы.

Начинались замолотки (обмолот жита и веяние зерна) в овине. Обычно этот процесс сопровождали песнями. Нередко первым обмолачивали именной сноп — тот что был собран в самом начале жатвы и стоял до сегодняшнего дня в красном углу избы. Из муки с этого снопа пекли особый хлеб, который раздавали каждому в семье и даже скоту — чтобы сохранить здоровье на зиму.

В этот день убирали последнюю свеклу (так и говорили: «Фекла, дергай свеклу»), а еще женщины старались обязательно прясть, потому и называли день Запрядельницей. Делалось это для того, чтобы дальнейшие работы не были в тягость.

Также русские люди верили, что на Феклу Заревницу все, что завяжешь, уже не развязать. Поэтому 7 октября часто играли свадьбы. Считалось, что такой брак будет долгим и счастливым, а разлучить жену с мужем не удастся никому. Святой Фекле молятся не только о даровании счастливого брака и крепкой семьи, но и об исцелении от болезней, особенно глазных и кожных, и от ожогов.

На Феклу незамужние девушки любили гадать о суженом. Для этого они брали калач и несли его овиннику. Руку с калачом, не глядя, просовывали в овинное окошко и просили овинника рассказать о возможном замужестве. Если гадающая не чувствовала никаких прикосновений, это означало, что сидеть ей в девках. Если касался руки холод, то замуж выйдет, но за бедного мужчину. А вот если теплое было касание, то это предвещало состоятельного жениха.

Что нужно делать 7 октября

Традиционно 7 октября женщины брались за прялки, чтобы вместе с нитями прялась и удача. Поэтому Феклу в народе также прозвали Запрядальницей.

7 октября принято ходить в лес за грибами-боровиками и хотя бы слегка наводить порядок в доме. Считается, что в таком случае домашние дела на протяжении следующего года будут даваться с особенной легкостью.

Кроме того, в старину на Заревницу старались играть свадьбы. Люди были уверены, что Фекла Запрядальница поспособствует счастью.

Что нельзя делать 7 октября

Категорически нельзя брать деньги взаймы и отдавать долги.

Не нужно ругаться и сквернословить. В народе верили, что в таком случае отрицательная энергия вернется с тройной силой.

Также лучше на время отказаться от алкоголя и не посвящать себя труду. Все дела лучше отложить на другой день.

