Ираида Спорная: почему 6 октября принято сжигать веники

На Руси в этот день готовили наливушки и предсказывали погоду. Что еще можно и нельзя делать 6 октября?

Православные христиане 6 октября чтут память святой мученицы Ираиды Александрийской. Кроме того, 6 октября церковь празднует зачатие Иоанна Предтечи, родителями которого были священник Захария и праведная Елисавета.

Ираида Александрийская

Христианская святая Ираида жила в III–IV веках в городе Александрия. Она была дочерью священника и с 12 лет избрала для себя монашескую жизнь.

Пострадала святая за христианскую веру в период правления императора Максенция. Однажды Ираида отправилась за водой к источнику и увидела корабль, который причалил к берегу. На судне находилось множество мужчин и женщин, иноков и диаконов в оковах. За проповедование христианства людей везли на мучения.

Ираида Александрийская добровольно присоединилась к узникам, на нее надели кандалы. Когда судно причалило к берегам египетского города Антинополя, Ираиду в числе первых подвергли жестоким пыткам, после чего обезглавили. Вслед за ней приняли мученическую смерть и остальные узники.

Зачатие Иоанна Предтечи

Празднование Зачатия Иоанна Предтечи известно с V века. Праздник имеет константинопольское происхождение и изначально совпадал с днем новолетия.

Иоанн Креститель или Предтеча — самый почитаемый христианский святой после Богородицы, он подготовил израильский народ к пришествию Иисуса Христа и крестил Его в реке Иордан.

Предтеча родился в семье пожилой бесплодной пары — праведных Захарии и Елисаветы. В Евангелии от Луки говорится, что супруги Захария и Елисавета долгое время оставались бездетны. Они много молились, и их молитва была услышана.

О скором появлении на свет сына престарелому мужчине возвестил архангел Гавриил, сказав: «Многие о рождении его возрадуются, ибо он будет велик пред Господом <…> и Духа Святаго исполнится еще от чрева матери своей». Мальчика следовало назвать Иоанном. Ему суждено было выполнить великую миссию — приготовить людей к пришествию Спасителя.

Захария усомнился в возможности исполнения этого предсказания и был за маловерие наказан немотой. Дар речи к нему возвратился лишь тогда, когда младенец родился, и зашла речь о его наречении. По внушению Святого Духа супруги назвали мальчика Иоанном. После чего Захария стал пророчествовать о своем сыне как о Предтече Господа.

Святой Иоанн Креститель родился на полгода раньше Иисуса. Когда Елисавета вынашивала ребенка, к ней пришла в дом дочь ее сестры, Дева Мария, только что узнавшая о благой вести. Елисавета исполнилась Святаго Духа и сказала: «Благословенна Ты между женами, и благословен плод чрева Твоего!».

О детстве и юности Иоанна Предтечи известно из церковного предания. Когда царь Ирод, узнав от волхвов о рождении Царя Иудейского, то повелел убить всех младенцев, солдаты ворвались в храм к Захарии прямо во время богослужения и потребовали отдать сына. Захария отказался и был убит. Праведная Елизавета успела скрыться с сыном Иоанном в пустыни.

Мать Иоанна Предтечи умерла ровно через 40 дней после гибели супруга, а святой Иоанн Предтеча, хранимый Господом, пребывал в пустыне до дня своего явления израильскому народу. Иоанн рос, не видя людей и их хитростей, грехов и слабостей. По мнению древних христианских толкователей, он принес Богу редчайший в Ветхом Завете обет девства. Его уста были помазаны великой силой обличения.

Ираида или Раиса Спорная — традиции 6 октября

В народном календаре день памяти святой обозначен как праздник Ираиды (или Раисы) Спорной. Народное название праздник получил из-за сложностей с предсказанием погоды 6 октября. Также было не принято вспоминать и жаловаться на беды и печали — спорить с судьбой — иначе можно, как верили, привлечь новые трудности и невзгоды.

Существует и другое толкование. Считали, что 6 октября бесполезно заниматься какими-либо гаданиями или ворожбой, потому что толку от этого никакого. Полученные ответы окажутся спорными для толкования.

Суеверные люди на Ираиду Спорную обходили стороной тех, у кого проблемы с деньгами. Они считали, что безденежье может коснуться и их.

На Руси традиционно 6 октября начинали протапливать избы. Но прежде приглашали печников для осмотра и ремонта печей. А после обязательно заговаривали печной уголь словами: «Как горячо уголек разгорается, так хорошо моя изба прогревается». Считалось, что после этого дров хватит на всю зиму и в доме всегда будет тепло.

После этого женщины пекли так называемые наливушки. Сытное блюдо готовили из ржаных лепешек, в центр клали картофельное пюре на молоке с яйцом, заворачивали по краям и запекали в печи.

Что можно делать 6 октября

Приготовить наливушки. Традиционное угощение: картофель отваривали, разминали с молоком и яйцами, выкладывали на ржаные лепешки и запекали. Сытное блюдо особенно нравилось детям и символизировало тепло в доме;

Сжечь старый веник. Считалось, что с ним сгорают болезни, ссоры и негатив. После этого нужно было купить новый веник — это привлечет финансовое благополучие. Но держать два веника в доме одновременно запрещалось — можно было вымести удачу;

Положить в кошелек особую монетку. Монета с царапиной или вмятиной, полученная честным путем (на сдачу, за работу), могла принести достаток. Главное — не показывать ее никому и не отдавать;

Провести день в доброй компании. Теплая атмосфера, семейные посиделки, встречи с друзьями — все это помогало привлечь удачу на всю осень;

Гадать на финансы. Если человек сталкивался с материальными трудностями, можно было провести обряд у слияния рек, чтобы узнать, ждет ли его финансовое улучшение.

Что нельзя делать 6 октября

Нельзя брать и давать в деньги долг. Если уже долги имеются, то рассчитаться по ним необходимо до 6 октября. На Ираиду Спорную принято трезво оценивать собственные запасы и не тратить их впустую, в том числе и деньги;

Нельзя пересчитывать деньги в кошельке и мелкие монеты. Считается, что это может спровоцировать последующие проблемы с финансами в ближайшем месяце;

Нежелательно на Ираиду Спорную ссориться с мужем или ругать его за что-то. 6 октября нужно провести вместе со своим благоверным хотя бы вечер, иначе могут возникнуть длительные проблемы в семье или у женщины начнутся такие трудности, которые она не сможет решить самостоятельно;

Не следует 6 октября принимать судьбоносные решения — ни поспешные, ни взвешенные. Считается, что их последствия могут быть непредсказуемыми.

Народные приметы на Ираиду Спорную

В этот день предки внимательно следили за природой в этот день, считая, что именно 6 октября может «подсказать» погоду на предстоящие месяцы:

Мелкий, затяжной дождь — к мягкой, теплой зиме;

Первый снег — признак скорого наступления зимней погоды;

Божья коровка на листьях — холод задержится;

Гусь долго плещется в воде и не выходит на берег — осень будет долгой;

Плотный утренний туман — ожидается сухая и ясная погода;

Опавшие листья с клена — зима придет рано и будет суровой;

Еж несет в нору много листьев и травы — зима будет холодной и снежной;

Громко кричащие дикие гуси в небе — зима начнётся рано;

Куры раскудахтались без причины — скоро ветер и дождь;

Все деревья покрылись инеем — к урожайному следующему году;

Высокая трава и бурьян осенью — зимой будут сильные заносы.

Домашние животные тоже служили «барометром»: