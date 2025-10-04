Кондрат да Ипат: что можно и нельзя делать 4 октября

Фото: Владимир Смирнов / ТАСС

На Руси считали, что те, кто хорошо потрудится в этот день, ожидает успешный следующий год.

Православные христиане 4 октября чтут память святого апостола Кодрата (Кондрата) Афинского.

Апостол от 70 Кодрат Афинский

Кодрат родился во второй половине I века в Греции. Святой был учеником первых двенадцати апостолов и ими же был рукоположен в сан епископа Афинского. Кодрата также избрал Иисус Христос апостолом от семидесяти.

В 126 году апостол написал апологию в защиту христианства и представил ее императору Адриану. Сочинение так подействовало на гонителя христиан, что он издал указ, предписывающий не осуждать никого без улик.

Проповедуя в Афинах и Магнезии среди эллинов, Кодрату Афинскому удалось обратить многих из них в христианство. За это его однажды избили до полусмерти камнями. Однако Кондрат выжил, но его тут же заточили в темницу, где морили голодом. Проповедник скончался от недоедания. Те­ло его бы­ло по­гре­бе­но в Магнезии.

Священномученики епископ Ипатий и пресвитер Андрей

Вместе с Кодратом Афинским 4 октября вспоминали и святых Ипатия и Андрея, пишет utro.ru.

Ипатий, епископ города Ефеса, и пресвитер Андрей пострадали в VIII веке. В юности они учились вместе в одном монастыре. Ипатий принял монашество, а Андрей стал священником.

В то время император Лев Исаврянин начал преследовать почитателей икон, а сами образа приказал выбрасывать из храмов и сжигать. Ипатий и Андрей встали на защиту святынь. Император призвал святых к себе и устроил диспут об иконопочитании, на котором Ипатий и Андрей сумели убедительно защитить православное почитание икон.

Мучеников бросили в темницу, надеясь, что это вынудит их отказаться от своих убеждений, но те остались непреклонными. Тогда император приказал истязать и казнить их.

Кондрат да Ипат — традиции 4 октября

4 октября в народе играл очень важную роль для начала обработки зерна. В народном календаре молотьба завершала земледельческий цикл и сопровождалась ритуалами для хорошего урожая и достатка в доме.

На Руси на Кондрата (Кодрата) и Ипата нельзя было лениться. В народе говорили, что тот, кто 4 октября проведет в работе, будет вознагражден если не богатством, то хотя бы благополучием. Праздник считался благоприятным для удобрения земли.

А в полночь наступали замолотки зерна, то есть период начала молотьбы. Для этого с вечера разводили огонь в ямах земельного пола первого этажа в овинах (строение, где сушились снопы перед молотьбой) и раскладывали снопы на решетках на высоте второго этажа. Жар от костра высушивал шелуху, и зерна легче отделялись.

К 4 октября приурочена поговорка: «Кондрат и Игнатий помогают богатеть богатым». Она носит шуточный характер и никакого отношения не имеет ни к святым покровителям дня, ни к хозяйственным заботам, ни к погодным особенностям.

Также 4 октября праздновались «дворы». Свое название праздник получил за то, что девушки в этот день приводили в порядок свой двор, в то время как свахи ходили по деревне и заглядывали в ворота, проверяя, где ждут сватов.

Что нужно делать 4 октября

На Руси считали — те, кто хорошо потрудится на Кондрата да Ипата, ожидает успешный, богатый на приятные события следующий год. 4 октября считается очень важным для людей, занимающих руководящие должности, и предпринимателей.

Работодатели должны уделить время и внимание работникам. Традиционно принято угощать подчиненных овсяной кашей, пирогами и хорошим алкоголем.

Перед застольем следует произнести заговор: «Молотильщикам — каши горшок, а хозяину — хлеба ворошок». В последующем это приведет любое предприятие руководителя организации к успешному завершению проекта и невероятной прибыли.

Что нельзя делать 4 октября

Ни в коем случае не следует ругаться и проявлять агрессию на работе 4 октября. Скандалы, интриги, мелкие стычки — все это не приведет ни к чему хорошему.

Работникам недостойное поведение на Кондрата да Ипата может полностью поломать карьеру, а работодателю — испортить весь будущий год. Руководящий состав должен всячески сдерживаться 4 октября от замечаний подчиненным, потому что это только испортит настроение и накалит атмосферу в коллективе.

Приметы и поверья 4 октября