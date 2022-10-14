Тест: Кто вы из сериала «Кухня»

Сериал «Кухня» появился на экранах в 2012 году. Он получил хорошие отклики от зрителей и критиков, многие до сих пор считают его одним из лучших отечественных ситкомов. Создатели отсняли шесть полноценных сезонов и несколько спин-оффов.

Сюжет сериала вращается вокруг приключений коллектива элитного ресторана французской кухни. Начинающий повар-провинциал Максим Лавров устраивается на работу, где ему придется неоднократно доказывать себе и окружающим наличие кулинарного таланта. Важный нюанс повествования — присутствие не только комедийной составляющей, но и философских выводов из сюжетных линий героев.

Персонажи в «Кухне» представляют из себя людей, в существование которых действительно веришь. У каждого есть своя история, мотивация и особенные черты характера. Они не выглядят пустыми манекенами, как это часто бывает в ситкомах. Во многом это и привело к успеху проекта.