Астафий Ветряк: что можно и нельзя делать 3 октября

Фото: Сергей Мальгавко / ТАСС

В этот день на Руси предсказывали погоду на ближайшее время и судили о характере зимы.

Православные верующие 3 октября почитают память великомученика Евстафия Римского.

Великомученик Евстафий Римский

Евстафий был выдающимся римским полководцем и жил в I веке во времена правления императора Траяна. До крещения он носил имя Плакида.

Однако слава и богатство выдающегося военачальника не сделали его бесчувственным к чужому горю. Всегда отличался милосердием и добротой к людям, по­могая всем бед­ству­ю­щим и страж­ду­щим.

По преданию, Плакида принял христианство после того, как стал свидетелем чуда, которое с ним произошло во время охоты. Воевода увлекся преследованием оленя, как вдруг между рогами животного он увидел сияющий крест с распятым на нем Спасителем и голос: «За что ты гонишь меня, того, кто желает твоего спасения?».

Вернувшись домой, мужчина крестился вместе с женой и двумя детьми. Вместе со святым Крещением приняли они и новые имена: Плакида был наречен Евстафием, супруга — Феопистией, сыновья — Агапием и Феопистом (родные Евстафия также почитаются в лике святых).

Вско­ре на Ев­ста­фия Римского об­ру­ши­лись бед­ствия: воры расхитили его богатство, умер­ли все его слу­ги и пал весь скот, супруга попала в руки разбойников, одного из сыновей схватил лев, другого — волк. Но он смиренно переносил все невзгоды. Император Траян тем временем начал войну. Он вспомнил полководца и призвал его в Рим.

Во время дальнего похода военачальник узнал в двух своих солдатах потерянных сыновей, а в одном из селений нашел жену, захваченную много лет назад разбойниками. Война закончилась победой. С почестями и славой вернулся Евстафий в Рим.

Император пожелал отпраздновать события торжественным жертвоприношением. Но Евстафий отказался поклониться языческим богам. Разгневанный император разжаловал прославленного полководца. Вся семья святого Евстафия Римского была предана мученической смерти.

Астафий Ветряк — традиции 3 октября

На Руси обычно 3 октября выдавался ветреным, поэтому святого Астафия (переделанное на русский манер имя Евстафий) прозвали Ветряком. По ветру крестьяне предсказывали погоду на ближайшее время и судили о характере зимы.

Если на Астафия Ветряка дул ветер с севера, то это — к стуже. С юга — к потеплению. Западный — сулил осадки, а восточный — теплую и солнечную погоду.

Существовало поверье, что ветер, поднявшийся на Астафия Ветряка, может срывать не только листву, но и способен «сдуть» красоту с лиц молодых женщин. Обезвредить ветер можно было специальным ритуалом.

Накануне возле порога дома в землю втыкали осиновый прут. Хозяйка дома утром выходила на улицу, брала подготовленную веточку и хлестала ей по дороге, бросая зерно и читая особые слова. Считалось, что после этого обряда ветер не принесет никому вреда.

В этот период начиналась работа на ветряных мельницах, и крестьяне перемалывали зерно свежего урожая. Именно 3 октября отмечался праздник мельников.

Ведь именно ветер крутит лопасти и позволяет делать работу быстро. Еще 3 октября начинали сплавлять хлеб по воде. Ведь паруса раздувались, а реки еще не были скованы льдом.

Мужчины в праздник Астафия удобряли землю навозом. Считалось, что эта работа является гарантией хорошего урожая на следующий год.

Что можно делать 3 октября

Необходимо проветривать всю одежду на улице, подставить ее под последние солнечные лучи или прокалить на морозе, в зависимости от погоды.

Жилище нужно окуривать можжевельником, зверобоем или полынью от нечисти.

Окна и зеркала надо вымыть раствором со святой водой, а вечером зажечь дома свечу.

На Астафия Ветряка стоит прислушаться к своему организму. Если ощущается напряжение в шее, значит, на ней висят лишние обязанности, пора сменить работу или цель в жизни.

Дискомфорт в спине означает, что требуется больше отдыха. Если усталость в ногах, то следует сменить образ жизни на более активный. Чувствуется зажатость рук — пора сделать то, о чем давно мечтали.

Что нельзя делать 3 октября

Если вы брали у кого-то «взаймы» кухонную утварь — сковороду, кастрюлю, тарелку или даже чашку, то пустой возвращать ее нельзя. В противном случае в вашей посуде также будет пусто. Это же относится и к сумкам.

На Астафия Ветряка после мытья рук нельзя стряхивать воду, руки нужно вытирать, чтобы не наплодить чертей. Данный запрет связан с давней легендой, когда черт, который упал с неба и остался в одиночестве, попросил войско у Бога. Тогда Господь посоветовал ему опустить руки воду и стряхнуть — будет столько чертей, сколько образовалось брызг.

3 октября категорически не стоит сажать за стол 13 человек. Лучше позвать соседей или еще кого-то. Как и другие поверья, это связано с числом 13 и переносит нас к библейскому сюжету тайной вечери, где тринадцатым человеком был Иуда.

Как правило 3 октября совершается много обманов, люди грешат, а в мир подкидывают иллюзии. Поэтому Астафий Ветряк энергетически очень тяжелый.

Не дарите людям подарков и не принимайте их сами, не выясняйте отношения и не затевайте ссор.

Приметы на Астафия Ветряка