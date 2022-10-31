Хэллоуин — это праздник, который у многих людей ассоциируется с разгулом разной нечисти. Его название связано с Днем всех святых, который с VIII века отмечается 1 ноября. Таким образом, 31 октября — канун этого торжества. На английском это звучит как All Hallows Even, что позже сократили до Halloween. В Россию Хэллоуин пришел относительно недавно с Запада и набрал немалую популярность.

Современный Хэллоуин представляет из себя видоизмененный праздник древних кельтов, который называется Самайн. Когда-то племена этого народа проживали на значительной части Европы. Наиболее заметный след они оставили на землях севера Франции, Ирландии и Великобритании, откуда и пошло это торжество.

Суть Хэллоуина заключается в том, что кельты делили год на две половины. Первая длилась с мая по октябрь, ее считалась доброй и светлой. Вторая же приходилась на период с ноября по апрель. Это было время холода, зла и тьмы. Ночь с 31 октября на 1 ноября выступает в качестве рубежа между двумя периодами, когда и празднуют Хэллоуин.

Кельты считали, что в ночь Самайна между миром живых и миром духов открывается дверь. С ее помощью усопшие близкие могли заглянуть в гости к своим живым потомкам.

Однако проходом могла воспользоваться и всякая нечисть. Поэтому кельты предпринимали меры по своей защите. Они жгли костры, приносили жертвы богам, облачались в звериные шкуры, пытаясь отпугнуть зло, приносили в жилища огонь от священного костра.

По мере распространения христианства языческие праздники исчезали, или менялся их смысл. Старые традиции Хэллоуина искоренить так и не удалось. Они просто видоизменились. Так, теперь люди не надевают шкуры, их заменили костюмы. Угощение для духов во многих странах отдают детям.

В России праздник считается просто поводом для веселья и не оброс большим количеством традиций. Люди на Хэллоуин наряжаются в необычные костюмы, наносят грим, украшают дом и делают различные угощения.