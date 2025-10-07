Российский лидер родился 7 октября 1952 года. За свою жизнь он прошел впечатляющий путь от мальчишки из обычной семьи до лидера огромной страны.

Владимир Владимирович Путин родился в Ленинграде в обычной семье. Его отец — участник Великой Отечественной войны, получил тяжелое ранение. В 1950-е работал на вагоностроительном заводе. Мать президента трудилась на одном из ленинградских предприятий, пережила блокаду Ленинграда.

Учился Владимир Путин в школе-восьмилетке, а позже поступил в спецшколу с химическим уклоном. С детства у него наблюдалась склонность к гуманитарным предметам, а точные науки давались гораздо труднее.

Будучи подростком, Владимир Владимирович увлекся единоборствами. Благодаря талантливому тренеру и своей настойчивости президент стал мастером спорта по самбо (1973) и дзюдо (1975).

Владимир Путин окончил школу в 1970 году и поступил в Ленинградский государственный университет на международное отделение юридического факультета. После окончания обучения его направили на работу в КГБ СССР. В этой структуре он сменил несколько направлений деятельности и в итоге попал во внешнюю разведку.

С 1985 по 1990 годы Владимир Путин работал в ГДР. После возвращения его взяли помощником ректора Ленинградского государственного университета по международным вопросам. Через некоторое время получил должность советника председателя Ленинградского совета. Также Владимир Владимирович работал председателем Комитета по внешним связям мэрии Санкт-Петербурга и первым заместителем председателя правительства города.

Далее карьера Путина начала стремительно развиваться: от заместителя управляющего делами президента РФ в 1996-м до премьер-министра в 1999-м. Через несколько месяцев он занял пост исполняющего обязанности президента. На внеочередных выборах в 2000 году Владимира Путина избрали лидером страны. На главном посту в России он работал до 2008-го, а потом с 2012-го и по настоящее время — в марте 2018 года и марте 2024 года, переизбирался на пост главы государства.

В личной жизни Путин остается довольно закрытым человеком. Известно, что в 1983-м он женился на Людмиле Шкребневой. В этом союзе родились двое детей: дочери Мария и Екатерина. В 2013 году пара официально рассталась.