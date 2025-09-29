Птичья костка: зачем 29 сентября на Руси варили курицу и гадали по костям

Фото: © РИА Новости/Илья Питалев

В этот день можно узнать, какой будет зима. А какие еще есть приметы?

Христиане почитают 29 сентября мученический подвиг Евфимии Всехвальной.

Евфимия Всехвальная

Евфимия жила на рубеже II–III веков в городе Халкидоне (Вифиния), в семье сенатора Филофрона.

Во время гонения на христиан при императоре Диоклетиане правитель города велел собрать всех жителей на праздник в честь языческого бога Арея (Марса). Местная христианская община отказалась участвовать в празднестве и тайно совершала богослужение. Их, в том числе и Евфимию, арестовали.

После продолжительных мук ослушавшихся отправили на суд к императору, а юную Евфимию правитель оставил в городе, решив, что та согласится на его ухаживания. Девушка отвергла предложение и за это подверглась различным истязаниям. Однако после пытки она осталась невредимой благодаря Божией помощи. Ее спас Ангел от вращающегося колеса с острыми ножами и исцелил раны.

Тогда мученицу бросили на растерзание зверям, но они, приблизившись к ней, стали лизать ей ноги. Одна только медведица нанесла ей небольшую рану, из которой потекла кровь. В это время с небес послышался глас, призывавший Евфимию, и она тотчас преставилась. Земля затряслась, храмы и дома разрушились, люди в страхе разбежались.

Чудеса от мощей Евфимии Всехвальной

Позже над могилой Евфимии Всехвальной построили храм. Мощи почитались как кровоточивые. По сообщению Евагрия Схоластика, «в небольшое отверстие [в гробнице] до самых святых останков впускают длинный железный прут с привязанной к концу губкой и извлекают ее полную крови и кровяных печенок».

В 451 году в Халкидоне, в храме Евфимии Всехвальной происходили заседания IV Вселенского Собора. Священники собрались для определения точной формулировки догмата православной церкви о природе Богочеловека Иисуса Христа. После долгих прений стороны так и не смогли прийти к согласному решению. Тогда патриарх Константинопольский Анатолий предложил Собору предоставить решение Духу Святому через Евфимию Всехвальную.

Для этого открыли гробницу и положили на грудь Евфимии два запечатанных свитка. Затем гробницу закрыли, опечатали и оставили под стражей на три дня. Все участники наложили на себя строгий пост. Через три дня патриарх и император в присутствии всего Собора открыли ковчег с мощами: свиток с православным исповеданием святая Евфимия держала в правой руке, а свиток еретический лежал у ее ног. Евфимия Всехвальная как живая подняла руку и подала свиток патриарху. После этого чуда многие из уклонившихся приняли православное исповедание

В VII веке после нашествия персов мощи Евфимии Всехвальной перенесли из Халкидона в Константинополь. Через много лет ковчег с мощами по повелению императора-иконоборца Льва Исавра бросили в море. Его выловили братья-корабельщики и ипередали его местному епископу. Тот повелел хранить мощи тайно, под спудом и возвети небольшую церковь. После окончания иконоборческого периода мощи Евфимии Всехвальной были вновь перенесены в Константинополь и до сих пор находится там, в соборе святого Георгия.

Ефимия, Птичья костка — традиции 29 сентября

На Ефимию ловили птиц (обычно курицу или утку, но иногда и глухаря), затем готовили и съедали из них блюда, после чего гадали по их косточкам о том, какой будет зима. Чем больше жира наросло на костях, тем сильней будут морозы. Подобный обычай, кстати, и дал второе название празднику — Птичья костка.

Птичье голошенье — еще одно название праздника — это пение перелетных птиц, покидающих родные земли. Возможно, именно с этими песнями связано поверье, что родившаяся 29 сентября девушка обладает певучим голосом и станет первой запевницей на посиделках и на свадьбах, которые как раз начинались в это время.

На Ефимию продолжали стричь овец, а из шерсти валяли валенки. Женщины на зиму заготавливали капусту — квасили и солили с яблоком, морковью, брусникой и клюквой. Квашеная капуста была отличным дополнением к столу, ведь это просто кладезь витаминов.

Перелетные птицы продолжали отправляться на юг. Детвора шла в лес и наблюдала за ними. Порой детям удавалось поймать какую-нибудь птичку. Тогда ее не отпускали, а несли в дом, где оставляли до весны. Нежное пение птахи скрашивало крестьянам жизнь зимними вечерами.

Принято 29 сентября всей семьей ходить в баню. Считалось, что тот, кто попарится в баньке на Ефимию, не будет весь год болеть. Только нельзя в парной брать чужой веник, иначе можно забрать на себя чужие недуги.

По традиции на опушку леса выносили кусок свежего мяса в качестве подношения медведю, хозяину леса. Считалось, что он примет угощение и будет благосклонен к заходящим в его владения людям.

Что нельзя делать 29 сентября

Издавна 29 сентября наши предки воздерживались от ловли рыбы, и вообще старались не приближаться к водоемам и рекам;

Не рекомендуется переезжать на новое место или отправляться в длительную поездку. Считалось, что если нарушить эти правила, то возможны проблемы со здоровьем;

Нельзя целоваться с тем, кто дорог, чтобы не расстаться.

Что можно делать 29 сентября

Хорошая пора, чтобы сделать заготовки на зиму, особенно из капусты;

Желательно сходить в баню, сауну или на водные процедуры;

Считается, что сон на Ефимию станет вещим.

