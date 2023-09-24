Федорины вечерки: почему 24 сентября нельзя ярко красить губы

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На Федору в деревнях устраивались «капустные вечеринки» — к одной из хозяек домой приходили гости и готовили из капусты разнообразные блюда и заготовки.

24 сентября православная церковь почитает память святой Феодоры Александрийской.

Феодора Александрийская

Преподобная Феодора жила в V веке в Александрии при императоре Зиноне. Она была замужем за уважаемым и благочестивым человеком по имени Пафнутий. Однажды внимания девушки стал домогаться юноша. Поддавшись дьявольскому искушению, Феодора совершила прелюбодеяние.

Она не решилась вернуться домой, а отправилась в соседний монастырь, где исповедала свой грех игуменье. Настоятельница сказала, что милость Господа не знает границ, потому покаяние поможет очиститься ей от скверны. Желая искупить грех, Феодора решила уйти в монастырь, но не хотела, чтобы муж отыскал ее там.

Она остригла волосы, надела мужскую одежду и под именем Феодор пришла в мужской монастырь в Египте. Восемь лет провела александрийская святая в монастыре в больших трудах, посте и молитве. Она бралась за самые тяжелые работы, а ночи проводила в слезах, горячо моля Господа, чтобы Он простил ее грех и вернул благодать целомудрия.

Вскоре вновь на долю Феодоры выпало испытание. Монахиня, пребывая в одной из гостиниц в Александрии по делам обители, столкнулась с домогательством со стороны дочери хозяина постоялого двора, которая приняла ее за юношу. Феодора отказала девушке, за что та отомстила ей. Спустя некоторое время, родив незаконно ребенка, девушка оклеветала во грехе преподобную.

Святая смиренно покорилась новому испытанию, усматривая в нем искупление прежнего греха. В течение семи лет, перенося все невзгоды, святая жила в шалаше у стен монастыря, воспитывая чужого младенца. Наконец, по просьбам братии игумен дозволил Феодоре возвратиться вместе с отроком, где она прожила два года и скончалась.

Тогда монахи узнали, что это была женщина. Все, кто ее обижал, очень каялись и просили прощения. Известие о кончине Феодоры Александрийской дошло и до ее супруга, который постригся в этой же обители. Отрок, воспитанный святой, за свою добродетельную жизнь был избран впоследствии игуменом того монастыря.

Федорины вечерки — традиции 24 сентября

В народе день Феодоры Александрийской называли Федорины вечерки. Хозяйки собирались в одном доме и рубили капусту: ее квасили, варили борщи, пекли пирожки, делали голубцы. Такие сборища еще назывались капустниками — это слово дожило и до наших дней.

24 сентября зачастую начинались затяжные дожди. В народе говорили: «Всякое лето кончается, осень начинается». Поэтому крестьяне подводили итог осенним трудам и завершали работы в огороде и поле: убирали последний лук с грядок, уносили в омшаник ульи с пчелами.

Также на Федорины вечерки принято было собирать дары для священника, который служил в деревне. Миряне помогали матушке прибираться, готовить запасы на зиму. Называли такой обычай «осенщиной».

Что можно делать 24 сентября на Федорины вечерки

На Федорины вечерки наступала пора квасить капусту, готовить из капусты блюда — щи и голубцы. Оттуда пошло название «капустники».

Что нельзя делать 24 сентября

24 сентября издавна считался днем труда и интенсивной подготовки к холодному времени года, поэтому на Федорины вечерки нельзя лениться и вести пустые разговоры.

Врать также не следует: как известно из жития Феодоры Александрийской, обман обязательно раскроется.

Нельзя ничего поднимать или подбирать с дороги, можно занести в дом порчу.

Девушкам нежелательно ярко красить губы, чтобы в будущем не пришлось врать. Кроме того, под запретом мыть голову — смоешь всю удачу.

Не стоит на Федорины вечерки свататься или ходить на свидания, иначе отношения быстро сойдут на нет.

Приметы 24 сентября