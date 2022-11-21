Фото, видео: © РИА Новости / Артур Лебедев; 5-tv.ru

Зима — отличное время, чтобы отдохнуть от тяжелых рабочих будней и серого холодного города перед новым годом. Многие популярные курорты России и других стран с нетерпением ждут гостей.

Отдыхающие в зимнее время делятся на две большие группы. Одни предпочитают отпуск в горах, где можно покататься на лыжах и сноуборде. Другие улетают подальше от холодной зимы, чтобы понежиться под теплыми лучами солнышка в какой-нибудь тропической стране.

Генеральный директор туристической компании Ирина Филиппова рассказала 5-tv.ru, куда поехать зимой 2022 / 2023 года.

При планировании отпуска большое значение имеет логистика и цены.

«Всегда на первом месте при выборе отдыха выступает удобное авиасообщение. Страны, которые предлагают прямые рейсы, имеют преимущество», — считает специалист.

В этом плане выигрышно смотрятся российские курорты и некоторые иностранные государства, например, Турция, ОАЭ и Египет, куда можно относительно просто и быстро добраться самолетом.

Предложения по отдыху зимой представлены в широком диапазоне цен для самых разных категорий туристов. Эксперт Филиппова отмечает, что бюджетные туры отличаются короткими перелетами. А чем дальше от дома находится место назначения, тем выше поднимается стоимость, впрочем как и столбик термометра.

Горнолыжный отдых зимой 2022 / 2023

В России зимой довольно холодно, несмотря на глобальное потепление, поэтому внутренние путешествия предполагают экскурсионные поездки или горнолыжные туры. Последние имеют особенную популярность среди россиян. В стране есть несколько курортов для лыжников и сноубордистов, однако отдых там в разгар сезона потребует определенных расходов.

«Горнолыжные курорты России — Красная поляна (Сочи), Шерегеш (Кузбасс), Домбай (Карачаево-Черкесия). Примерная стоимость десятидневной поездки на семью из двух взрослых и одного ребенка составит от 180 тысяч рублей. В эту сумму входит авиаперелет, проживание, возможно, двухразовое питание», — рассказала Ирина Филиппова.

Отдельной частью трат туриста в таком случае еще станут ски-пассы, питание, развлечения и так далее. Однако это не останавливает настоящих покорителей склонов.

Важнейшим направлением горнолыжного отдыха в России считается Красная Поляна. Здесь построили три курорта: «Красная Поляна», «Газпром» и «Роза Хутор». У каждого из них имеются свои канатные дороги, трассы разных уровней сложности, отели, пункты проката, школы инструкторов, рестораны и прочая инфраструктура. Курорты находятся рядом друг с другом, но имеют свои особенности.

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«Красная Поляна» расположилась на северном склоне хребта Аибга. Примечательная особенность — самый длинный период катания. Лыжники и сноубордисты отправляются на местные трассы еще в первых числах декабря, а заканчивается сезон уже в начале мая.

Катание на «Газпроме» обычно начинается к концу декабря, а заканчивается в апреле. Он выделяется на фоне остальных наличием двух зон для катания: «Лаура» и «Альпика». Трассы первой находятся среди пихтового леса на плато Псехако. Здесь зимой смогут покататься не только опытные горнолыжники, но и новички благодаря наличию наиболее широких и пологих склонов среди всех трех курортов. «Альпика» расположилась на Аибгинском хребте, и здесь есть очень сложные и крутые трассы для наиболее опытных лыжников и сноубордистов.

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«Роза Хутор» — это курорт, который занимает северный, северо-восточный и южный склоны хребта Аибга. У этого комплекса самая протяженная сеть трасс всех уровней сложности. Горнолыжники появляются на них во второй половине декабря и катаются до апреля.

Курорты Красной Поляны находятся близко друг к другу. Между ними можно легко перемещаться, что позволяет за несколько дней отпуска побывать сразу на всех.

Другое популярное зимой место среди горнолыжников называется Домбай. Зимний сезон здесь длится примерно с середины декабря по середину апреля. Большая часть трасс курорта предназначена для комфортного катания: умеренный наклон, сглаженный рельеф, мало бугров. Однако есть места и для экстремальных спусков. Это место активно развивается в последние годы, открываются новые отели, рестораны и другие объекты инфраструктуры.

© РИА Новости / Александр Патрин

Шерегеш находится в Сибири, поэтому горнолыжный сезон на курорте начинается уже в ноябре и заканчивается в мае, сопровождается большим количеством снега. Можно покататься на трассах разной длины, ширины и сложности. Также есть большие возможности для внетрассового катания (фрирайда). Шерегеш располагает значительным числом гостиниц, ресторанов и другой сопутствующей инфраструктуры, поэтому многие сибиряки и гости из других частей страны зимой проводят свой отпуск именно тут.

Есть в России и другие замечательные курорты, которые пользуются популярностью среди любителей горных склонов, например, «Большой Вудъявр» (Мурманская область), «Горный воздух» (Сахалин), «Чегет» (Приэльбрусье), «Манжерок» (Республика Алтай) и другие.

Пляжный отдых зимой 2022 / 2023

Отдых на море зимой имеет множество вариантов и первый из них — Турция. Да, море в этой стране уже во второй половине ноября слишком прохладное для комфортного купания. Но, как уточняет эксперт, во многих турецких отелях есть подогреваемые бассейны, и жители России любят отдыхать здесь в новогодние праздники. Этому способствуют мягкие зимы, наличие экскурсий и низкие цены.

Также россияне нередко проводят свой зимний отпуск в Египте. Температура воды в январе–феврале довольно прохладная (до 21 градуса). Однако наиболее неприятным считается египетский ветер. Он может существенно осложнить отдых, поэтому важно учитывать этот фактор при выборе конкретного места для отпуска в стране. В Египте некоторые отели расположены в безветренных бухтах (например, Наама-Бей в Шарм-Эль-Шейхе). В таких местах находиться гораздо комфортнее. Эту страну многие посещают, чтобы заняться дайвингом и снорклингом. Это требует времени, поэтому можно использовать специальные костюмы, которые не позволят замерзнуть во время плавания. В хороших египетских отелях также есть подогреваемые бассейны.

В ОАЭ пик сезона наступает в ноябре, но и в декабре–январе многие едут на отдых в это ближневосточное государство. Температура воды остается умеренно-комфортной, нет жары, к тому же Эмираты предоставляют много вариантов для шопинга и развлечений.

В зимнее время многие проводят отпуск и в более экзотических странах, где лето в самом разгаре. По словам эксперта, в этом году уже есть варианты поездок по нескольким таким направлениям.

«Зимой пляжный отдых предполагает туры в отдаленные страны. Не все авиакомпании смогли сохранить тот же уровень цен на свои услуги. Отели, в принципе, не подорожали, и курсовая разница не сказалась на стоимости путевки в целом», — уточнил эксперт.

В список актуальных мест для отпуска зимой после начала коронавируса снова возвращается Таиланд. В этой стране высокий туристический сезон продолжается с ноября по конец апреля. Прекрасная природа и знаменитые достопримечательности, низкие внутренние цены, широкие возможности для экскурсий, отличная кухня и доброжелательные люди привлекают россиян.

© РИА Новости / Наталья Селиверстова

Также туроператоры предлагают варианты поездок на Мальдивы. Государство, раскинувшееся на большом количестве островов, привлекает любителей уединенного и романтического отдыха. Оно порадует великолепными пляжами, теплым Индийским океаном, красивейшими рифами с богатым животным миром, огромные возможностями активного отдыха. Сухой сезон на Мальдивах с хорошей погодой начинается во второй половине ноября и продолжается до начала апреля. В летнее время года здесь тоже тепло, но часто идут дожди.

Танзания. Перед пандемией популярность этого направления для отдыха у россиян быстро увеличивалась. Это далекая страна с отличными пляжами, самобытной культурой, огромными возможностями активного отдыха. Здесь также есть несколько национальных парков, куда можно отправиться на сафари и увидеть своими глазами экзотичных животных в естественной среде обитания.

Некоторые россияне проводят свой отпуск на Сейшелах. Архипелаг находится в Индийском океане на большом удалении от восточного побережья Африки. Сейшельские острова — это настоящий тропический рай с отличными пляжами, кристально-чистым океаном и великолепными пейзажами нетронутой природы. На Сейшелах лето длится круглый год, но зима считается низким сезоном. В это время есть вероятность дождей и ветров, но, как правило, они не бывают продолжительными.

Таким образом, есть немало вариантов для отпуска в зимний период. Важно учитывать при планировании поездки постоянно меняющиеся правила въезда в разные страны. Некоторые направления не требуют наличия вакцины или ПЦР-теста, для других — это обязательное условие.

Еще нужно настроиться на более высокую стоимость многих туров зимы 2022 / 2023 из-за дополнительных издержек авиакомпаний и туроператоров. Однако комфортный для туризма курс рубля позволил избежать критичного подорожания.